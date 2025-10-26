Председатель Думы Сургута Александр Олейников поздравил горожан с Днем автомобилиста

Всем автомобилистам желаю быть внимательными, уверенными и в тоже время осторожными на пути следования по транспортному маршруту. А на пути следования по маршруту жизненному – смелыми, решительными и упорными в преодолении всех препятствий!

В народе этот праздник называется Днем автомобилиста и его также отмечают и те, кто каждый день садятся за руль личного автомобиля.

Ваш труд требует высокой самоотдачи, мастерства и ответственности. Отлаженная система грузоперевозок и работа общественного транспорта являются важными составляющими развития экономики нашего города. В любую погоду вы обеспечиваете безопасную перевозку и своевременную логистику.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

