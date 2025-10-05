Поздравление Главы Сургутского района с Днем учителя

Уважаемые педагоги, директора, завучи!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя.

Без образования не было бы ничего. Для того чтобы уничтожить нацию, не нужны бомбы или ракеты – достаточно лишить ее качественного образования и через несколько лет она окончательно деградирует. Вы делаете людей мыслящими, думающими, разумными. По сути, все, что получается у каждого из нас, это во многом благодаря его учителям. Поэтому важность вашей работы очень трудно, а вернее будет сказать, невозможно переоценить.

Спасибо за ваш труд – нелегкий, но очень нужный. Здоровья и благополучия вам.

С праздником! С Днем учителя!