Поздравление председателя Думы Сургута Александра Олейникова с Днем учителя

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

День учителя – дань уважения к вашему такому сложному, но нужному и благородному труду. Именно вы закладываете в детей не только основы знаний, но и азы моральной азбуки, которую, порой, также же сложно освоить, как и букварь.

И то, насколько ребенок впитает эти знания, во многом зависит от педагогических способностей, вашего мастерства и умения донести до сознания учеников важные законы нравственности и необходимость прилежно изучать школьную программу.

Именно поэтому мы помним вас всю жизнь: невозможно забыть тех, кто терпеливо ждал, когда ты научишься вместо закорючек выводить буквы, когда начнешь бегло читать и погрузишься в волшебный мир литературы и когда без запинки выучишь таблицу умножения, которая уведет тебя в магический мир математических вычислений.

Из школы мы выходим в большую жизнь, поступаем в институты и там нас встречают преподаватели, которые дают нам другие знания, не менее важные, которые мы применяем в своей профессии.

От всей души выражаю слова огромной благодарности всем, кто сеет разумное, доброе, вечное, всем, кто учил нас и учит наших детей сегодня!

Уважаемые учителя, преподаватели и педагоги! Крепкого здоровья вам, терпения, душевных и физических сил, выдержки и гордости за своих учеников и студентов!