Как сургутская Сайма перестала быть рекой и превратилась в слабопроточный водоем

Сургутская Сайма изначально была рекой. Сейчас трудно ее так называть, потому что остался всего один полуживой приток. Остальные – что несколько лет назад, что десятилетия назад – уже «отмерли». Водосборный бассейн был сильно трансформирован человеком: осушены болота, застроены территории, нарушен подземный сток.

Сегодня Сайма в основном наполняется водой из Бардаковки во время весеннего половодья. То есть рекой назвать ее уже нельзя, но и прудом тоже не назовешь. Это что-то переходное – водохранилище со слабой проточностью.

Проблема в том, что у Саймы есть постоянно действующие источники загрязнения. Это не только мусор, покрышки или бытовые отходы. Главные загрязнители – нефтепродукты, грязные ливневки с дорог. Поэтому превратить ее в «идеальный» пруд или полупроточный водоем очень сложно.

По-хорошему, ее нужно чистить с помощью технологии, которую разработал и успешно применяет Сибирский институт рационального природопользования в Нижневартовске. У них есть интересная система для глубокой очистки: со дна отсасывают органику, в том числе загрязненную, дальше ее компостируют. Мусор, естественно, убирается отдельно. Такая разовая очистка может дать результат на многие годы. Об опыте применения этой технологии неоднократно рассказывал Азат Зубайдуллин на специализированных совещаниях.

Второй метод – фитоматы. Их можно разместить не везде, а локально, например, в районе ботанического сада. Там как раз часть истоков Саймы. На этом участке логично использовать водные и прибрежные растения, которые фильтруют воду, поддерживают среду для животных и к тому же создают декоративный эффект – тот же ирис или дербенник выглядят очень ярко. Метод фитоматов на очень высоком уровне разработан и апробирован, например, в Казани.

Есть еще одна большая проблема – стабилизация уровня воды. Когда строили плотины, самой главной стала не промежуточные, по которым мы ходим, а устьевая, со шлюзом. Она находится на выезде от Энергетиков в сторону 25 микрорайона. Шлюз видно хорошо, и видно, что работает он плохо.

Регламент его работы до сих пор непонятен. То откроют, то закроют. Нужно стабилизировать уровень воды: довести шлюз до технически исправного состояния и установить регламент. Колебания водного зеркала не должны превышать метра, а для фитоматов – лучше полметра.

Да, это сложно: подъем воды в Оби минимум шесть-семь метров, соответственно затопляются протоки и маленькие речушки, в них впадающие, в тот числе и Сайма. Но это решаемо – нужен серьезный гидротехнический расчет. Он покажет, какой высоты должна быть плотина, как регулировать шлюз, как учитывать половодье. Если поддерживать зеркало Саймы на стабильном уровне, можно будет использовать самые разные технологии – и фитоматы, и очистку, и благоустройство.

Из дорогих идей – локальные очистные сооружения (ЛОСы). Они стоят дорого, но реально решают проблему загрязнения. Для уровня воды все равно нужен регулируемый шлюз. Также важно сохранить последние родники, которые еще подпитывают Сайму, и поставить ЛОСы там, где сбрасываются ливневые воды – например, рядом с недостроенной станцией юных натуралистов.

Есть еще одна сложная идея, предложенная в свое время Атанасом Атанасовым: переброс части стока по трубе из «теплого канала» ГРЭС. Протянуть около 5,5 километров, чтобы поддерживать уровень и слегка подогревать воду. Зимой это дало бы приток относительно чистой и теплой воды. Но для этого нужны расчеты: по трубе, напору, диаметру, температуре, месту забора и сброса.

Более простой способ обеспечения проточности Саймы когда-то предложил Владимир Браташов: сделать скважину с высоким дебитом, и пусть потихоньку льет подземную воду в Сайму, хотя бы в безморозный период. Но и такая идея требует очень серьезного обоснования и расчетов.

Сделать Сайму природным водоемом уже невозможно – территория слишком урбанизирована. Но сделать ее безопасной, красивой и удобной – можно. Для этого нужны комплексные меры: гидротехнические, ботанические, очистка дна, ЛОСы и, главное, научно обоснованный регламент работы шлюза.

Когда обсуждали федеральное финансирование очистки Саймы, говорили, что будут привлекать сургутских специалистов – экологов, университет. Но нас не спросили. Если технология хорошая, Сайма не умрет. Очистить от мусора и излишков ила – реально. Поддерживать чистоту воды – сложно и дорого, нужны ЛОСы. Но самое трудное – обеспечить проточность и уровень воды.

Если это будет сделано, мы со своей стороны готовы заняться благоустройством с использованием растений. Но, как показывает опыт, в городе о растениях и животных думают в последнюю очередь, что при обустройстве рекреационных зон недопустимо.

Для Саймы же нужны предпроектные исследования: химический состав воды, сток, температура, режим подтопления, микробиологические исследования. И только потом можно планировать посадки. Иначе получится, как на набережной: в проекте были ирисы, а на деле их нет.