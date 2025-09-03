Электросамокаты не прижились в Сургуте

Каждое лето в Сургуте вспыхивает одна и та же дискуссия: нужны ли нам электросамокаты? Многие горожане считают их опасными ‒ мол, гоняют по тротуарам, мешают пешеходам, паркуют прямо у остановок или на узких дорожках. Жалобы есть, и они понятны.

Но, если честно, дело ведь не в самокатах, а в людях, которые ими пользуются. Этим летом в городе появились специальные парковки ‒ разметки на асфальте. Но что мы видим на деле?

Вот пример: самокат стоит прямо на мосту

А вот совсем дикость ‒ три самоката оказались брошены у реки (фото 2 и 3).

Рядом кто-то умудрился столкнуть туда же телегу из супермаркета.

Один самокат уже и вовсе утонул

Интересно, что движет людьми, которые так делают? Безалаберность? Желание «насолить» сервисам проката? Или просто полное отсутствие культуры?

Видимо, Сургут пока не готов к такому виду транспорта. Почему-то велосипеды ‒ куда более габаритные ‒ не вызывают такого негатива и не оказываются в реках. С самокатами же история какая-то особенная.

Интересно другое: а что будет с теми, кто так обращается с самокатами? Есть ли для них хоть какая-то ответственность? Я попробовала уточнить у местных кикшеринговых компаний о штрафах или санкциях для пользователей ‒ ответ пока не поступил.

Может, нужен какой-то показательный случай? Например, похожий инцидент произошел в 2021 году в Екатеринбурге: один тиктокер ради хайпа сбросил в реку Исеть два самоката. Компания Whoosh быстро вычислила номера техники, аккаунты ребят и их личности. Сотрудники сами достали из воды самокаты и отправили их в ремонт, писали в «Комсомольской правде».

Тогда в компании заявили, что готовы не обращаться в полицию, если виновный заплатит 200 тысяч рублей ‒ именно во столько оценили ущерб. При этом в Whoosh предупредили, что такая выходка может повлечь и уголовную ответственность, ведь иногда подобные действия квалифицируются как хулиганство.