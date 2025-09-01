Поздравление главы Сургута с Днем знаний

Уважаемые учителя и родители, дорогие ребята!

Поздравляю с Днём знаний и началом учебного года!

В школы, гимназии и лицеи города сегодня на торжественные линейки придут около 64 тысяч учеников. Для шести тысяч девочек и мальчиков День знаний станет первым. Этот праздник одинаково важен как для тех, кто впервые переступает порог школы, так и для наших выпускников.

В Сургуте мы многое делаем, чтобы дети всесторонне развивались, росли здоровыми и успешными. Главную роль в этом, конечно, играют наши учителя. Они выявляют таланты и способности, определяют векторы развития юных сургутян, закладывают в их лице интеллектуальную и духовно-нравственную основу будущего Сургута, Югры, России.

Успех образовательного процесса невозможен без деятельного участия и поддержки родителей. Только в сотрудничестве семьи и школы маленький человек становится полноценной взрослой личностью.

Желаю вам многих побед и достижений, плодотворной совместной работы и успешного учебного года!