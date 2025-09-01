16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,3316   EUR  94,0479  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Этот праздник одинаково важен как для тех, кто впервые переступает порог школы, так и для наших выпускников

Поздравление главы Сургута с Днем знаний

Этот праздник одинаково важен как для тех, кто впервые переступает порог школы, так и для наших выпускников
Фото: администрация Сургута

Уважаемые учителя и родители, дорогие ребята!

Поздравляю с Днём знаний и началом учебного года!

В школы, гимназии и лицеи города сегодня на торжественные линейки придут около 64 тысяч учеников. Для шести тысяч девочек и мальчиков День знаний станет первым. Этот праздник одинаково важен как для тех, кто впервые переступает порог школы, так и для наших выпускников.

В Сургуте мы многое делаем, чтобы дети всесторонне развивались, росли здоровыми и успешными. Главную роль в этом, конечно, играют наши учителя. Они выявляют таланты и способности, определяют векторы развития юных сургутян, закладывают в их лице интеллектуальную и духовно-нравственную основу будущего Сургута, Югры, России.

Успех образовательного процесса невозможен без деятельного участия и поддержки родителей. Только в сотрудничестве семьи и школы маленький человек становится полноценной взрослой личностью.

Желаю вам многих побед и достижений, плодотворной совместной работы и успешного учебного года!


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:10, просмотров: 27, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутский «Факел» побеждает в Суперлиге – 5:3 над «Ухтой» 775
  2. ​Необычное явление на Оби: сургутяне сняли на видео «водяной смерч» 697
  3. ​В Сургуте на проспекте Ленина заменили старые розовые заборы // ФОТОФАКТ 669
  4. ​Тюменский бизнес получает поддержку для развития технологий и инноваций 580
  5. ​В Нижневартовске дети разожгли костер возле жилых домов 569
  6. ​Какие новые правила ждут дачников с 1 сентября? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 561
  7. ​Юг счастливее столицы: Самара и Ростов обогнали Москву и Петербург по уровню жизни 543
  8. ​Ребенок и мама спасены: в Сургуте применили метод, доступный лишь федеральным центрам 517
  9. ​TNF-2025: фокус на цифровизации нефтегазовой отрасли 510
  10. ​В Нягани сгорели восемь гаражей на улице Речной 506
  1. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4100
  2. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4016
  3. ​СМИ: Владимир Базаров, экс-замглавы Сургута, задержан в Курской области − дело связано с его работой в Белгороде 2292
  4. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 2236
  5. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 2217
  6. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 2062
  7. В Югре задумались, как сохранить лидерство по добыче нефти в России на 25 лет вперед 1743
  8. ​Geely и Knewstar: стиль, надежность и новые возможности в «Восток Моторс» 1710
  9. ​Собянин и Алекперов могут приехать на 50-летие Когалыма 1700
  10. ​Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов в Сургуте 1680
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7590
  2. ​Единственный в истории Сургута 5371
  3. Оборонные комиссии – в действии 4956
  4. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 4521
  5. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 4515
  6. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 4298
  7. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 4143
  8. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4100
  9. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4016
  10. ​В Сургуте назначили нового военного комиссара 3929

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика