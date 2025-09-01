​Поздравление Губернатора Югры с Днем знаний

Дорогие школьники и студенты, преподаватели, наставники и родители! Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – это всегда особый день, полный волнения и надежд. За парты сегодня сядут более 238 тысяч югорских школьников, свыше 17 тысяч первокурсников начнут осваивать будущую профессию в колледжах и вузах Югры.

Отдельно приветствую наших дорогих первоклассников. Сегодня для 26 тысяч юных ребят прозвенит первый звонок и начнется важный этап в жизни, полный новых знаний и побед.

Система образования в Югре – это стратегический ресурс, фундамент нашего будущего. Все дети региона независимо от места проживания должны получать знания в комфортных условиях, соответствующих общефедеральным стандартам. К началу этого учебного года в строй введены три новых образовательных учреждения в Урае, Березовском и Сургутском районах, обновленные после ремонта школы встретят ребят в четырех муниципалитетах.

Мы создаем в Югре единое образовательное пространство по модели «школа – колледж – вуз – предприятие». Наша цель – дать знания и навыки, востребованные в регионе. Для этого мы развиваем научно-образовательные центры, укрепляем материальную базу, поддерживаем перспективные исследования молодых ученых. Делаем все необходимое, чтобы лучшие выпускники оставались учиться и работать в Югре.

Успехи и победы наших ребят прославляют автономный округ далеко за его пределами. Это, безусловно, заслуга югорских учителей, преподавателей и наставников. Спасибо вам за мудрость, терпение, за ту искру, которую вы зажигаете в детях!

Пусть этот учебный год станет уверенным шагом к новым вершинам. Школьникам и студентам – упорства в учебе и веры в себя. Учителям и преподавателям – мудрости, терпения и новых профессиональных успехов. Родителям – гордости за своих детей.

С праздником! С Днем знаний!