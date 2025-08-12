Что можно сделать на месте заброшенного кинотеатра «Аврора»

Прохожу мимо «Авроры» часто. Когда-то сюда приходили на премьеры, а теперь здание стоит пустое, окна выбиты, рядом заброшенный недострой. Иногда туда забредают подростки – явно не для того, чтобы книжки читать. Место в центре города, а выглядит как дыра.

Глава города Максим Слепов говорил, что «Аврора» останется историческим местом и станет объектом для всех горожан. Хорошо бы. Но прежде чем что-то строить, нужно убрать не только само здание, но и соседнюю развалюху.

Если пройтись вокруг, понимаешь: квартал А – один из старых районов Сургута. Девять домов-трехлистников, выставочный центр «Стерх», пара скульптур («Строитель», «Компас Мечты»), библиотечный пункт.

В повседневном плане у жителей квартала – продуктовые магазины, кафе, пекарни, парикмахерские, ветклиника, пивной бар и две точки «Красного и Белого». Все. Семьям с детьми тут особо негде провести время.

Фасады домов в квартале – отдельная история. Тут и портрет Фармана Салманова с надписью «Я нашел нефть», и граффити с черным лисом, и рисунок, где отец с сыном сажают дерево. Такое ощущение, что район сам подсказывает идею – сделать что-то про историю, природу и уют.

А еще есть момент, о котором не все думают. В квартале и ближайших микрорайонах живет много владельцев собак. Гуляют они в основном в сквере Молодежный у кольца на проспекте Ленина. Сквер хороший, но он совсем не огорожен. Машин вокруг много, и всегда есть риск, что собака или ребенок выбегут на дорогу. На месте «Авроры» и пустующего здания рядом можно было бы сделать безопасную зону – и для прогулок с животными, и для семей с детьми.

Не ставить высокий металлический забор, а сделать живую изгородь, например, чтобы было и безопасно, и красиво.

Так как квартал А – место, где проживают семьи с детьми, пенсионеры, в моем представлении, здесь отлично смотрелся бы сквер по примеру того, что сделали в 8 микрорайоне. Аккуратная плитка, спортивные площадки, красивые зоны отдыха, памптрек для подростков, амфитеатр, шахматные столы, скамейки. Все это выглядело бы гармонично и современно. Такой сквер мог бы логично перетекать в сквер Детства, что расположен напротив «Авроры».

Мечтается, что здесь появится не очередной торговый центр, а что-то живое и нужное. Центр досуга, парк с уличным кино, площадки для детей и собак, мастерские. Чтобы в квартале снова было место, куда идешь не потому, что рядом, а потому что хочется.