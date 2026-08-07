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Берегоукрепление, освещение и новые дорожки — благоустройство правого рукава Саймы готово на треть

В Сургуте продвигается благоустройство правого рукава Саймы

Берегоукрепление, освещение и новые дорожки — благоустройство правого рукава Саймы готово на треть
Фото siapress.ru

В Сургуте продолжается благоустройство правого рукава водохранилища Саймы. Работы идут на двух участках в квартале между улицами Энергетиков, Энгельса, бульваром Свободы и проспектом Ленина. Готовность объекта оценивается в 35 процентов, завершить его планируют в сентябре.

Общая площадь благоустраиваемой территории превысит 3 тысячи квадратных метров. Здесь уложат 1 300 квадратных метров тротуарной плитки и оборудуют около тысячи квадратных метров велодорожки с асфальтобетонным покрытием. На набережной также появятся, освещение, система видеонаблюдения и скамейки, которые разместят по всей территории.

Основной объем берегоукрепительных работ уже выполнен. Подрядчик полностью установил габионы — объемные конструкции, заполненные природными материалами. Они укрепляют склоны и берег, а также позволяют воде после дождя естественным образом уходить в Сайму. Уклоны территории спроектированы так, чтобы осадки не скапливались на будущей набережной.

Проектные решения учитывают и возможное повышение уровня воды. Во время установки габионов он был практически максимальным. По словам специалистов, укрепление рассчитано с учетом этих показателей, а благоустраиваемая территория находится выше воды.

На участке уже провели подготовку территории, вырубили мелколесье и выполнили отсыпку. Частично готово основание для тротуара и велодорожки. Рабочие проложили кабель для электроосвещения и видеонаблюдения, приступили к установке бордюрного камня и готовятся укладывать тротуарную плитку. Следующими этапами станут монтаж опор освещения и камер, а также устройство покрытия велодорожки.

Будущая набережная появилась в проекте благодаря активности жителей. Ранее на этом месте проходила обычная тропинка. Затем сургутяне поддержали благоустройство территории во время онлайн-голосования в прошлом году.

Ход строительства оценил депутат думы Сургута Владимир Клишин. По его словам, контролирующие ведомства и городская администрация пока не ожидают срыва установленных сроков. «Объект включен в народную программу – «Карта развития Югры». Перечень формируется по запросам жителей сразу на пять лет, чтобы отслеживать динамику строительства. Так, мы проверили ход благоустройства набережной. Стройка в самом разгаре, поэтому очень ждем новую прогулочную зону к началу осени. Ранее здесь можно было пройти по обычной тропинке, но благодаря активности сургутян в ходе голосования в рамках нацпроекта скоро тут появится благоустроенная набережная, где можно будет гулять с колясками и кататься на велосипеде», — отметил депутат.

Как рассказал Евгений Васюков, объект финансируется из местного, окружного и федерального бюджетов. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Он также включен в народную программу - «Карта развития Югры» и народную программу. Эта программа формируется на пять лет с учетом предложений и запросов жителей.

Справка СИА-ПРЕСС: Благоустройство территорий вокруг Саймы продолжается с 2019 года. За это время в парке появились дорожно-тропиночная сеть площадью около 65 гектаров, детская площадка «Ботаника», обновленная набережная, спортивная зона с тренажерами, экотропы, мосты, кормушки для птиц, площадка для выгула собак и «зеркальный» лес. Только в прошлом году горожане получили более 17 тысяч квадратных метров благоустроенных пешеходных дорожек.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 09:16, просмотров: 287, комментариев: 0
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