Разбираемся, какие новые пространства появились в центре, зачем сотрудникам нужен психолог и почему цифровизация не уменьшила поток посетителей

В середине рабочего дня в центральном офисе МФЦ в Сургуте особенно многолюдно. Кто-то пришел за документами на квартиру, кто-то восстанавливает доступ к «Госуслугам», молодая мама оформляет регистрацию новорожденного, а несколько человек обсуждают детали сделки с недвижимостью в отдельной переговорной. Последняя появилась здесь сравнительно недавно – после ремонта, который заметно изменил привычный для горожан МФЦ.

Впрочем, это не единственное изменение. За последние годы центральный офис стал заметно просторнее. Зона ожидания для посетителей увеличилась на 250 квадратных метров, а вместе с дополнительным пространством появились и новые возможности. Теперь здесь можно не только оформить документы, но и покормить ребенка в отдельной комнате, обсудить детали сделки в переговорной или заглянуть на одну из выставок, которые регулярно проводят в МФЦ.