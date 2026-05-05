Кто построит жилье в НТЦ, если «Самолет» уйдет из Сургута

Проблемы группы «Самолет» могут ударить не только по крупным проектам в Москве, но и по Сургуту. На этом фоне все острее встает вопрос, кто вообще сможет застраивать территорию НТЦ, если федеральный девелопер откажется от участия.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему участие «Самолета» в сургутском НТЦ уже сейчас выглядит крайне сомнительным, кто теоретически мог бы заменить этого застройщика, почему весь проект научно-технического центра и без того идет со скрипом, и как власти могут использовать возможный уход девелопера для очередной передышки и пересборки концепции.

Дмитрий Щеглов: Новые тревожные вести поступают от застройщика федерального уровня, но который в некоторой степени интересен сургутянам. Группа «Самолет» пару дней назад отказалась от крупного проекта в Новой Москве на 736 гектар и на 800 тысяч квадратных метров различной недвижимости, преимущественно жилья. За эту штуку компания заплатила 4 миллиарда рублей, но впоследствии поняла, что что-то не очень получается, и от этой стройки отказалась.

Поговаривают, как будто проблемы у этого большого и сильного застройщика могут привести и к тому, что застройку сургутского НТЦ он также может оставить. А я напомню, что в Сургуте он должен был застраивать, без конкурса получив право на эту работу, некий жилищный комплекс или цепочку жилищных комплексов в сургутском научно-техническом центре. Обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Смотри. Наши опасения по поводу «Самолета» мы озвучивали уже, скажем так, неоднократно, что его финансовые сложности могут привести к тому, что он просто в Сургуте ничего не сможет сделать. Но тогда хочется задать вопрос: а если «Самолет», скажем так, улетает, все, нет его в Сургуте. И нам нужно как бы продолжать осваивать эту самую территорию, что-то там строить на этом НТЦ. То есть какое-то жилье там, наверное, все-таки построить надо будет, хотя, может быть, и не обязательно там.

А кто же этим может заняться? Если при условии, что у нас «Сибпромстрой», пожалуй, единственный такой стоящий на действительно двух ногах застройщик, который еще хотя бы держится, у которого не такие проблемы, как у остальных, уже взялся за один мегапроект, который называется ядро центра Сургута, то, соответственно, что? «Бруснику» туда заведут? Справится ли она? Захочет ли она заниматься этим НТЦ-шным проектом при условии, что ей уже с ядром тут не очень-то повезло? Хотя, может, и повезло с учетом ситуации на рынке. В общем, как теперь эта ситуация может развиваться, какие бы ты вероятные сценарии здесь нарисовал?

Т.С.: Сейчас уже можно смело предполагать, что «Самолет» ничего не построит в НТЦ.

Д.Щ.: То есть это скорее да. Скорее да.

Т.С.: Ну потому что нет никаких движений, должно случиться невероятнейшее чудо. Ясно. И не потому, что именно «Самолету» конкретно плохо, это да, это так и есть, у «Самолета» помимо объективных причин для его кризиса море субъективных. Но тем не менее вся строительная индустрия находится в очень тяжелом положении. Просто так это... Мы смотрим аналитику РБК, смотрим аналитику стройкомплекса, и мы видим все эти цифры, понимаем.

Вот для сравнения. У нас не только крупнейшим застройщиком в Сургуте и Югре является уважаемая компания «Сибпромстрой», но, например, ДСК-1. Пожалуйста, 400 тысяч квадратных метров ввода в эксплуатацию. 400 тысяч. По-моему, это даже уже больше, чем у «Сибпромстроя». Там они часто дискутируют, строительные компании друг с другом, по каким критериям считать. Чтобы я никого не обидел, но в любом случае мы говорим о том, что вот второй гигант тоже достаточно себя нездорово сегодня чувствует. То есть это проблема отрасли. И ожидать, что вдруг в этой отрасли найдется волшебник, который возьмет на себя обязательства каждой рухнувшей строительной компании, не приходится. Мы прекрасно понимаем, что тот же «Сибпромстрой» не в состоянии за всех все достраивать и перестраивать. Есть совершенно понятные ограниченные ресурсы даже у крупнейших застройщиков. Даже у таких, которые не погрязли в долгах, как тот же «Самолет», которые не занимались агрессивной экспансионистской политикой в своем развитии. Еще раз: нюансы у каждой компании, которая находится сегодня в сложном экономическом положении, свои. Но общие тренды у всех одинаковые. Это ясно.

Соответственно, мне кажется, что по НТЦ будет, наверное, такая история. Благодаря возможному банкротству «Самолета» власти получат очередную передышку по возведению НТЦ. Будут переделывать проект, пересматривать проектно-сметную документацию. Это еще время, это еще год. И на фоне того, что весь проект НТЦ, как мы сейчас видим по некоторым сообщениям, в том числе уже из контролирующих органов, не выполняется и летит весь график его соблюдения, значит, кто-то там сети вовремя не делает, кто-то там подъездные пути вовремя не делает, кто-то, значит, задерживает на несколько месяцев проектно-сметную документацию.

Проект скрипит. Мы это видим же очевидно, да? То есть мы проезжаем по территории НТЦ, который является федеральным, в котором есть прямой интерес федерального правительства, в частности с генетической лабораторией. И тут проблема «Самолета» была лишь маленьким хвостиком, маленькой частью большого айсберга проблем. И непонятно, почему депутат Сургутской Думы Евгений Барсов так активен в последнее время в критике компании «ЮВиС», которая в этой зоне занимается песком и гидронамывными сооружениями. Что это значит? Мы же все должны расшифровывать. Мы живем в такой обстановке, когда вроде бы человек говорит абсолютно правильную вещь, а сразу возникает подозрение: что-то за этим, наверное, кроется. Почему именно сейчас? Соответственно, самое простое напрашивается следующее. Если «Самолет» заявляет о своей неспособности участвовать в проекте НТЦ, видимо, это вопрос времени...

Д.Щ.: Возможно, да.

Т.С.: ...как мы полагаем, то региональные власти должны приглашать следующего партнера. На каких условиях они это будут делать? Также на безвозмездной основе, как это было при губернаторе Наталье Комаровой? Что, кстати говоря, у многих вызвало скепсис и некоторые вопросы: на каком основании мощная федеральная структура получает землю без конкурса? Либо это будет конкурсная процедура. Конкурсная процедура - мы тогда помимо пересмотра ПСД увеличиваем еще время. Мы понимаем, что конкурс - это год. Это минимум год. Даже если хотеть очень быстро все сделать.

Смотрим по ядру центра города, когда практически был определен потенциальный подрядчик городской, компания «Брусника». И когда мы все видели, что фактура процесса подводит под него. Что он является главным модератором темы. И при том, что все конкурсы были подготовлены городской администрацией под контролем региональных властей в срок, скажем, в достаточно понимаемые сроки, конкурс был отыгран другой компанией, произошла сдвижка на несколько месяцев, и вот мы имеем картину на сегодняшний день, которую еще никто не мог предположить четыре месяца назад.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: С «Самолетом» будет примерно то же самое. То есть даже если быстро переиграть всю эту ситуацию, кто захочет входить в проект, который не является чисто девелоперским коммерческим? Это самая вкуснятина у девелоперов: ты заходишь, получаешь землю, строишь квартиры, квартиры продаешь. Сейчас они не продаются, потому что нет ипотеки, нет экономического стимула для населения брать эти квартиры как горячие пирожки. Но допустим даже, если предположить, что девелоперы продолжают работать в прежней парадигме: земля, квадратные метры, продажа, встали, ушли на следующий участок, оставили за собой управляющую компанию. Все, бизнес-модель понятна.

Тут-то НТЦ — федеральный проект. Тут за каждую неправильно закопанную копейку в землю будут сажать. И я так чувствую, что все эти подготовительные процедуры уже к этому осуществляются, потому что начинают обращать внимание на срыв некоторых видов работ по НТЦ. Это федеральный проект. Это федеральный университет. Не федеральный, но как бы на базе Сургутского государственного университета, он региональный, но тем не менее на его базе осуществляются федеральные программы. Кто возьмется спасать этот проект? Я не знаю, найдутся ли такие смельчаки. Тут просто такой момент, когда степень ответственности гораздо выше, нежели у обыкновенного девелоперского проекта по возведению жилья. Такая история. Я думаю, там много совещаний сейчас проводится на ту тему. Надо смотреть.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Самое простое, наверное, будут предлагать «Сибпромстрою»: «Спаси, батюшка, помоги». Не знаю. Но опять: как помоги? Бесплатно, что ли? Речь идет о миллиардах и миллиардах. А посчитать эти миллиарды в сегодняшней ситуации на строительном рынке очень трудно. Потому что ты сегодня утверждаешь смету, через месяц она уже другая, она уже летит. Значит, как-то должен закладывать издержки. Инфляционные издержки по изменению рынка, все эти санкционные дела. То есть сегодня есть техника, материалы, завтра они кончаются, ты начинаешь это все тащить через параллельный импорт.

С рабочей силой, опять-таки, надо решать проблему, тащить индусов или по этим всем схемам. Соответственно, это очень сложная задача. И, наверное, регион ее сейчас решает. И мне так кажется, что решает не просто конкретно замену «Самолета» или того или иного подрядчика, а в целом концептуальную задачу того, что такое НТЦ. Все-таки наконец когда, как и что мы построим? Потому что тема немножко затянулась, мягко говоря. И надо что-то с этим делать. Уже объяснять каждый раз ту или иную задержку, откладывание проекта под названием НТЦ как-то не комильфо, народ уже не очень понимает.

Д.Щ.: Уже столько раз назывались груздем, что полезать в кузов пора. А не очень хочется, наверное. Что ж, дорогие друзья, если вам интересно, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на всякие наши разные каналы. У нас есть все: от Telegram до «Дзена», от YouTube до Rutube и, конечно же, VK. Расшифровку нашего разговора читайте на siapress.ru, ссылка будет в описании, как обычно. Через неделю вновь с вами услышимся, поговорим о том, что важно, интересно. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.