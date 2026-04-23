3D-дома в Югре: почему проблема не в принтерах, а в архитектуре

В Югре заговорили о 3D-строительстве домов, которое уже используется в мире как современная и эффектная технология. Но на этом фоне возникает неудобный вопрос: готов ли регион к таким решениям, если базовые проблемы городской архитектуры и качества застройки до сих пор не решены?

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему сама по себе 3D-печать зданий не является чудом, что важнее любой строительной технологии, как в Сургуте относятся к архитектуре, почему город до сих пор производит слишком мало по-настоящему достойных объектов и с каких задач на самом деле нужно начинать разговор о будущем стройки.

Дмитрий Щеглов: Интересный пост недавно вышел у Telegram-канала «Стройкомплекс Югры». На самом деле, между прочим, очень хороший Telegram-канал для того, чтобы узнавать, что вообще в Югре происходит с точки зрения стройки. И там было сказано о том, что существует технология 3D-строительства, и буквально как на 3D-принтере печатаются целые дома, квартиры, и все это выглядит очень красиво и изящно.

В ответ на это другой Telegram-канал, тоже довольно известный в Сургуте и Югре, «Песочница» называется, высказался о том, что, к несчастью для нас, 3D-печать домов происходит не в Югре и не в России, а в Дании, в маленькой скандинавской стране. А вот у нас даже НТЦ 15 лет уже построить не могут: ни при помощи 3D-принтеров, ни при помощи кирпичей, ни при помощи каких-то других креативных способов. Коротенько обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем, друзья.

Д.Щ.: Как тебе идейка привезти 3D-строительство в Югру?

Т.С.: Замечательно. Только вот в чем дело-то... Иван Андреевич, помнится, написал басню — «Квартет» называется. И, соответственно, при чем здесь вообще 3D-принтер для строительства домов? Вы хоть из кирпича сначала научитесь строить что-то приличное. Сначала научитесь не разрешать строить гадство на территории, где обитают приличные люди. Я понимаю, что у кого-то руки чешутся брать взятки для того, чтобы разрешить архитектурный мусор ставить там на месте скверика какого-то, на месте небольшого павильона. Вот это пусть «Стройкомплекс Югры» научится отрабатывать, а потом можно думать о технологиях.

Ведь что такое 3D-принтер? Это одна из многих, многих, многих технологий возведения здания. Правильно? То есть можно построить дом из бревна, например, оцилиндрованного. А можно из квадратного бревна, брус называется. А можно построить его из пенопласта. Можно из железяк. Кто во что горазд. Но для того, чтобы что-то построить, всегда нужно несколько условий. Первое — генплан, который свято соблюдается. Генплан — это не филькина грамота. Документ, который определяет качество развития территории на несколько десятков лет вперед.

А вторым документом является проект того строения, которое вы намереваетесь создать. И вот этот проект должен быть современным, умным, интеллигентным, экологичным с точки зрения строительства и последующей эксплуатации данного строения. Он должен отвечать нормам не только бюрократическим, но и интеллектуальным современного уровня архитектуры и строительства. Я говорю о мировых стандартах.

Соответственно, знаете, для того чтобы построить жилой дом, мне, например, все равно — бетоновозка, которая будет из гибкой трубы сечением 20 сантиметров заливать бетон в опалубку, которую подготовили, и таким образом я методом монолитного строительства сделаю каркас своему дому. Или такая же бетоновозка, почти такой же раствор — там немного другой клей добавляют, чтобы быстрее фиксировался, — будет наливать по чертежам, которые мне сделал 3D-принтер, и через компьютер он будет руководить этим манипулятором, из которого льется раствор. Вот какая вам разница, скажите, пожалуйста? Кроме того, что первая технология мне позволит сделать абсолютно любую форму. А 3D-принтер, кстати говоря, имеет некоторые ограничения. Но это не важно. Важно наличие понимания того, что такое архитектура, что такое среда, что такое красиво и что такое некрасиво.

Вот наши архитектурные чиновники... Это проблема любого муниципалитета, Сургут здесь абсолютно не исключение. И я думаю, это проблема любого региона, большинства регионов. Относятся к архитектуре как... я не знаю как к чему... как к чему-то очень третьесортному. Есть регионы, кстати говоря, где слово архитектура — оно там жужжит уже в ушах всех чиновников. Москва, Казань, Тюмень. «А как это будет выглядеть?», «А покажите, что это будет, вот как, что я увижу глазами?» С этого начинается формирование любого техзадания. А уже потом, когда проект определен, и он достойный, красивый — пусть это не Ле Корбюзье и даже не Эрик ван Эгераат, — но пусть это какой-нибудь достойный архитектурный проект, сделанный местными зодчими, начинает реализовываться, под него уже применяется технология.

Так вот 3D-принтер — это прекрасно. Но смотрите, в Сургуте 20 лет назад для строительства микрорайона «Строитель» и нескольких первых частных домов возле магазина «Ярославна» использовалась польская технология «термомур». Это полистирол, опалубка, которая армируется внутри и заливается бетон. И опалубка сохраняется, она же является теплоизоляцией стены. Вполне себе хорошая технология. Ее надо было доразвить. Ее, кстати говоря, поляки доразвили, и теперь она вообще выглядит как конструктор Lego. Китайцы, я так думаю, просто довели ее до полного совершенства. Где эта индустрия? Где этот сегмент строительства общественных и жилых зданий, невысокоэтажных, до пяти этажей? Этого нет, не прижилось.

Вы сейчас говорите про 3D-принтер, потому что кто-то толковый, который любит свою профессию, который думает о том, как внедрять инновации, написал пост о 3D-принтерах. Молодец человек, хорошо. Но на самом деле сейчас это не самая главная проблема. Главная проблема — это чем будет железнодорожный вокзал в Сургуте. Главная проблема — когда мы начнем, наконец, создавать преференции для девелоперов для строительства малоэтажного и индивидуального жилья. Вот это важные проблемы. Что такое внешний вид, архитектурно-планировочное, фасадное решение общественных зданий, которые по муниципальным и государственным заказам строятся? А их надо делать не однотипными, красивыми.

Посмотрите на сургутские спортзалы — какой ужас строится. Власть регулярно отчитывается: построили очередное спортивное сооружение. Молодцы, прекрасно. Но смотреть на это ведь нельзя — это же ужас и кошмар с архитектурной точки зрения. Это же просто безумие. Оно же уродует просто мозг любому, кто на это смотрит. Значит, надо менять в целом понимание отношения к тому, что такое архитектура. На такой мощный город, как Сургут, три-четыре объекта всего, которые можно хоть как-то притянуть, признать по критериям архитектурно нормальными зданиями. А все остальное — это мусор и шлак. Так ведь не должно быть, это богатейший город.

Поэтому идея замечательная. Но эта идея — лишь один из многих способов возведения зданий. Причем не полностью возведения здания, а части конструктивной этих зданий. Потому что стены отлили — молодцы. Фундамент надо делать, крышу надо делать, окна как-то вставлять. Ну то есть понимаем, да? Поэтому, друзья, не 3D единым жива наша строительная отрасль.

Д.Щ.: Ну что ж, дорогие друзья, пожалуйста, ставьте лайки, если вам интересна эта тема и то, о чем мы говорим. Слушайте нас в VK, Telegram, «Максе», YouTube, Rutube — везде есть. И до новых встреч, через неделю вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.