​Здравый подход к Великому посту // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Разбираемся, зачем нужен Великий пост и какие правила действительно важны

​Здравый подход к Великому посту // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: архив siapress.ru

В этом году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. В течение 48 дней православным верующим предстоит отказаться от животной пищи, ограничить развлечения и уделить больше внимания молитве и покаянию. Священнослужители объяснили, в чем главный смысл поста, как правильно к нему подойти тем, кто делает это впервые, и стоит ли бояться строгих ограничений.

Великий пост – самый продолжительный и строгий в православной традиции. Отказ от пищи животного происхождения – не самоцель. Пост нужен для того, чтобы человек мог сосредоточиться на духовной жизни, отложить мирские заботы и обратить внимание на внутреннее состояние.

«Тот факт, что вы на это решились, уже похвален», – отмечает клирик московского храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе Максим Первозванский.

Православные люди держат пост от начала и до конца, но, если вы делаете это впервые, то пост можно начать в любой момент, даже если первые дни были пропущены, подчеркнул священник.

Отдельное внимание советуют уделить информационному посту – сократить время в социальных сетях и перед телевизором. Освободившееся время можно посвятить чтению духовной литературы. В первую очередь рекомендуют Евангелие, а также книги Ветхого Завета – книги Бытия, пророка Исаии, Притчи Соломона. Ближе к Страстной седмице советуют прочитать Книгу Иова.

Во время поста желательно чаще посещать храм, исповедоваться и участвовать в литургии Преждеосвященных Даров, которую совершают по средам и пятницам. Верующим рекомендуют ежедневно читать молитву Ефрема Сирина или покаянные тропари.

Священнослужители обращают внимание и на бытовую сторону вопроса. Пост не должен становиться причиной конфликтов в семье. Если человек решил изменить рацион, важно заранее предупредить близких и не требовать от них таких же ограничений. Если в семье готовят общую еду, для себя можно приготовить постное блюдо отдельно.

По возможности лучше отложить отпуск и путешествия, если это не деловые поездки. Также стоит воздержаться от праздников и корпоративов. Иногда соблюдать строгие правила невозможно. В таких случаях допускаются послабления: можно выбрать более простой вариант блюда и отказаться от мясных продуктов.

Строгие правила поста не распространяются и на путешествующих. Но в самолете между курицей или рыбой лучше выбрать рыбу.

Отдельно священник напоминает о здоровье. Если человеку противопоказаны строгие ограничения по медицинским показаниям, не стоит рисковать. В таком случае можно выбрать более мягкую форму поста – например, отказаться от любимых продуктов или ограничить себя в развлечениях. В любом случае рекомендуется учитывать рекомендации врача.

Материал предоставила пресс-служба Объясняем.РФ


Сегодня в 16:28, просмотров: 151, комментариев: 0
