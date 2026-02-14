Почему Сургуту нужны библиотеки и планетарии, а не только школы и садики

В центре Сургута остается открытым вопрос: что появится на месте бывшей муниципальной центральной аптеки на улице Ленина. Горожане предлагают сделать там библиотеку или общественное пространство, но у помещения туманная судьба и сложная собственность.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, зачем городу современное общественное пространство в центре, почему стратегическое планирование уступает «пожарному» управлению, и как муниципальные помещения могут работать на социокультурный капитал Сургута.

Дмитрий Щеглов: Что будет на месте бывшей муниципальной центральной аптеки в самом центре Сургута? Вопрос не самый праздный. Одна горожанка, Инна, написала по этому поводу комментарий на странице у главы города Максима Слепова и высказала мысль о том, что помещение это продать явно не получится, потому что банк рядом уже не может ничего продать года три.

Это жилой дом, бизнесу там не очень интересно, и можно было бы не усложнять, а сделать там что-то полезное: детскую библиотеку или общественное пространство. Обсудим эту историю, потому что это важно: общественные пространства Сургута интересуют нас сейчас почти как ничто другое. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега — журналист Тарас Самборский — на связи. Тарас, привет!

Тарас Самборский: Привет, Дима! Привет всем друзьям!

Д.Щ.: Мы с тобой обсуждали, насколько лучше было бы для города создать общественное пространство на месте агентства воздушных сообщений, которое было продано. Но сейчас — про другое помещение, тоже в центре города, тоже многим знакомое.

Центральная аптека: ее продавали-продавали, сейчас она принадлежит какой-то АО, которая находится в стадии ликвидации. Совершенно неясны перспективы этого помещения. Но сделать там что-то вроде библиотеки или общественного пространства — как мы говорили: чтобы пришли мамы, могли пообщаться, а дети в это время чем-нибудь заняты; мамы пьют кофе и разговаривают. Что думаешь: что там могло бы быть и какой подход городу стоило бы проявить, чтобы сделать из этого что-то важное для сургутян?

Т.С.: Тут важно понять: есть предприниматель на данном этапе или нет? Или муниципалитет думает, как распорядиться этим помещением?

После истории с агентством воздушных сообщений муниципальные ответственные работники будут тысячу раз думать, как поступить с тем или иным знаковым муниципальным имуществом. Улица Ленина — очень важное жизненное пространство для сургутян.

И предложение, которое в соцсетях опубликовала сургутянка Инна, очевидное. Когда нормальный горожанин думает, у которого есть семья и дети, он планирует жизнь своей семьи в Сургуте. Он думает о том, как в этом городе не отупеть, как жить с набором потребностей большим, чем спать, ходить в туалет и добираться на работу и с работы.

Сургутяне, которые хотели бы здесь жить и сделать свою жизнь осмысленной, задают вопрос: почему бы в собственном муниципальном пространстве не организовать то, что нам очень нужно? Формат библиотеки, о котором она пишет, рабочий — его используют многие города в России.

В мире библиотека — это давно не пахнущее старыми книгами помещение, а очень живое мобильное пространство: это и библиотека, и кофейня, и какие-то митинги (встречи). Это пространство очень городское. Почему такая очевидная мысль опять нам не приходит в голову?

У сургутских властей, кто бы ими ни руководил, последние годы — режим абсолютной мобилизации. Город растет, с этим населением никто не справляется, и власти вынуждены обеспечивать элементарные потребности: снег, канализацию, водопровод, минимальное по нормам количество койко-мест, поликлиник, школ, садов.

На все остальное, что называется стратегией и проектированием будущего, у властей элементарно нет сил. Они в пожарном порядке строят школы. Построили школу — уже событие. Но какое в этом событие? Построить школу сегодня — обычная задача.

Вы проведете десять фестивалей, кое-как организуете День города, полностью пропустите Рождество, Пасху, День нефтяника — и общественная жизнь вроде как состоялась. А стратегического планирования городского пространства не происходит.

В старой администрации комитет прогнозирования и экономики тщательно считал, сколько нам нужно малого и крупного бизнеса, а управление культуры создавало культурную программу развития города.

Были времена в Сургуте, когда заместитель мэра по управлению имуществом Владислав Нестеров выходил к общественности и говорил: «У нас есть 13-й магазин, он морально устарел. Мы его перестроим в библиотеку». Это был культурный шок.

Так же создавались два университета с нуля за несколько лет, возникла картинная галерея, появилась филармония, возникла этнографическая зона ИКЦ «Старый Сургут».

В законодательстве нет запрета на то, чтобы муниципалитет мог открыть библиотеку или планетарий. Нет запрета на то, чтобы чиновники тратили энергию не на возведение храма, а на планетарий. Когда в городе храмов много, а библиотек и планетариев мало или ноль, эта чиновничья масса должна быть настроена на вторую позицию.

Чтобы сургутянка Инна могла со своим ребенком зайти в помещение бывшей аптеки на улице Ленина, полистать книжки, попить кофе, а ребенок посмотрел какой-то фильм. Пока мы не видим, чтобы мысль администрации шла в этом направлении.

Предложение о том, чтобы такие муниципальные помещения — знаковые, как агентство воздушных сообщений, бывшая аптека, «Аврора» — использовались для развития социокультурного капитала Сургута, очень правильное. Нам нужно умное население, которое читает книги и дискутирует.

Д.Щ.: Я пытался все это время вспомнить, что у нас появилось нового за последние 15 лет, что построил город. Перинатальный центр — это здравоохранение, это округ. Из большого — бассейн «Олимпийский» у нас один есть, он появился в последние 15 лет.

Т.С.: Это трагедия. 15 лет — колоссальный срок. Город загажен массовым высотным строительством, изуродован. В городе не возникло ни одного заведения культуры, которое делает его уютным для прохождения по центральной улице Ленина. Пройдите по улице Ленина: тротуары переложили — великое дело, но для чего? Чтобы люди шли в шаурмичные и в бесконечные алкомаркеты? Благоустройство получается не для того, чтобы ты в библиотеку зашел.

Браво сургутянке Инне, которая сделала такое предложение. Очень бы хотелось, чтобы так и произошло. Очень бы не хотелось, чтобы через пару лет после того, как помещение уйдет в частные руки, Следственный комитет объявил о нарушениях. Хотелось бы, чтобы каждый заместитель администрации сделал себе рукотворный памятник, который нужен горожанам, который сделал город краше, лучше, современнее.

Хотелось бы заточенности руководителей на то, чтобы они входили в историю как созидатели, а не как разрушители. Чтобы им виделся образ красивого города, футуристически прекрасного, в котором летают аэротакси, стоят прекрасные здания музеев, театров, школ не типовых проектов, олимпийских бассейнов. Вот это хочется видеть, а не бесконечные микрорайоны.

Д.Щ.: Дорогие читатели и слушатели, высказывайте свое мнение. Что думаете? Ставьте лайки, если интересно. Читайте расшифровку на siapress.ru по ссылке в описании. Через неделю вновь услышимся, поговорим про важные вещи. До свидания!

Т.С.: Спасибо всем друзьям, всем пока!