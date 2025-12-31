Какие самые заметные запреты власти внедрили в российскую действительность в 2025 году

Уходящий год запомнится как время усиленных блокировок, замедлений и охлаждений в самых разных сферах жизни, но в основном — в цифровой. В России вступил в силу ряд запретов и ограничений, затронувших цифровые сервисы, рекламу, доступ к отдельным инструментам связи, финансовые операции и трансграничные покупки.

С 1 января 2025 года в полном объеме начал действовать порядок деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах и пабликов в соцсетях с аудиторией более 10 тыс. человек: администраторы обязаны передавать сведения о себе в реестр Роскомнадзора. Для тех, кто не выполнил требование, предусмотрены ограничения, включая запрет на размещение рекламы и запрет на репосты их сообщений другими каналами, а в перспективе — техническая блокировка.

В течение года продолжилось вытеснение VPN-сервисов: к ранее введенному запрету на популяризацию и рекламу средств обхода блокировок добавились технологические меры. В материале говорится о применении «белого списка» для корпоративных VPN по специальным разрешениям и о блокировке пользовательских протоколов на уровне DPI в автоматическом режиме.

Отдельным направлением стали ограничения связи и доступа к интернету. В начале мая власти объявляли о возможных ограничениях мобильного интернета на фоне подготовки к праздничным мероприятиям — чтобы исключить «прилеты» дронов. В дальнейшем отключения стали из исключительных событий повседневной рутиной. Некоторые города, даже находящиеся на большом удалении от боевых действий, месяцами живут без мобильного интернета. Ближе к концу года власти внедрили еще одну «противодронную» новацию: т.н. «охлаждение» sim-карт у людей, прибывших из-за рубежа. У них мобильный интернет не будет работать в течение 24 часов, но этого можно избежать по звонку своему оператору.

Чтобы смягчить неудобства, вызванные массовыми отключениями, Минцифры вместе с мобильными операторами внедрили «белые списки» – сервисы, которые должны быть доступны во время шатдаунов. В их число вошли Госуслуги, национальный мессенджер MAX, приложения такси и основных банков, сайты информационных агентств (преимущественно, государственных) и так далее. Появление «белых списков» натолкнуло многих россиян на мысли о том, что в перспективе возможно полное отключение нашей страны от глобальной сети.

Также в 2025 году продолжился курс на использование локальных сервисов. В начале года вступил в силу запрет на авторизацию в российских онлайн-ресурсах через иностранные сервисы (в частности, Apple ID и Google ID). С 1 июля был введен запрет на использование иностранных сервисов веб-аналитики и маркетинга (например, Google Analytics) из-за трансграничной передачи данных. В конце июля Роскомнадзор заблокировал доступ к Speedtest.

С 1 сентября вступили в силу поправки, которые вводят административную ответственность за «умышленный» поиск в интернете «экстремистских» материалов — с штрафом от 3 до 5 тыс. рублей. Одновременно был введен запрет на распространение рекламы VPN-сервисов, с более высокими штрафами: до 80 тыс. рублей для граждан, до 150 тыс. — для должностных лиц и до 500 тыс. — для юридических. В тот же период вступили в силу изменения в закон «О рекламе», запрещающие размещать рекламу на ресурсах организаций, признанных экстремистскими. Прежде всего означает запрет рекламы в Instagram, принадлежащем компании Meta, признанной в России экстремистской.

В 2025 году усилились ограничения для отдельных иностранных платформ и функций. Внезапно произошла блокировка игровой платформы Roblox с формулировкой о распространении материалов экстремистской направленности и пропаганде ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Кроме того, в августе 2025 года Роскомнадзор «частично ограничил» аудио- и видеозвонки в Telegram и WhatsApp, а в декабре было объявлено о замедлении WhatsApp на 70-80% с перспективой полной блокировки.

Изменения затронули и финансовую сферу. В сентябре, по материалу, вступил в силу закон о «периоде охлаждения» при оформлении кредитов: между одобрением заявки и получением денег на руки должно пройти от 4 до 48 часов. Также описано ужесточение практики контроля крупных операций с наличными через банковский мониторинг: банки получили право блокировать счета при попытке внесения или снятия крупных сумм без документального подтверждения происхождения средств.

Наконец, в 2025 году вступили в силу новые правила, чувствительные для покупок за рубежом: порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования был зафиксирован на уровне 20 евро, а при превышении порога применяется пошлина 15% от стоимости, но не менее 2 евро за кг.