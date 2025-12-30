Итоги 2025 года: аресты чиновников, «Аврора», КРТ и будущее Сургута

Подводим итоги 2025 года. Среди заметных его событий — аресты высокопоставленных чиновников, громкие уголовные дела, конфискация активов, попытки то ли снести, то ли спасти «Аврору» и другие исторические объекты, а также запустить освоение ядра центра города.

В этом выпуске журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают: волну антикоррупционных дел и почему они никого не удивляют, почему работа во власти становится опасной профессией, как складывается судьба кинотеатра «Аврора» и других ключевых городских объектов, а также почему Сургут продолжает расти, но не становится привлекательнее.

Дмитрий Щеглов: Подводим итоги уходящего 2025 года. В течение всего года мы с вами обсуждали интересные события, которые касались Сургута, Югры, всей России. Сейчас настало время вспомнить, что было самым важным, оценить ретроспективу всего происходящего и, может быть, какие-то небольшие прогнозы на двадцать шестой год представить себе. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, здравствуйте, все друзья.

Д.Щ.: Давай поговорим для начала про одну вещь, которая стала одним из серьезных трендов даже всей российской действительности, хотя в Югре она тоже приобрела свой своеобразный характер.

В феврале уходящего года силовики арестовали бывшего первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова. К тому времени уже находился под арестом бывший глава Сургута Андрей Филатов. По ходу года под арест также попали бывший заместитель главы Сургута Виталий Шаров и действующий на тот момент директор департамента имущества Сургута Алексей Дворников. По ходу дела еще мы с тобой обсуждали, как был арестован и этапирован в Москву бывший сургутский чиновник, можно даже сказать один из фаворитов среди сургутских чиновников Владимир Базаров. В ранге замгубернатора Курской области он попал под уголовное дело и в настоящий момент тоже находится под заключением. И в завершение к тому, это уже дело ближе к концу нашего этого года, Алексей Бобров вместе с соратницей Татьяной Черных...

Т.С.: И вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Д.Щ.: Да, я имел в виду, что Олег Чемезов в СИЗО, Татьяна Черных в СИЗО, Алексей Бобров тоже в СИЗО. И еще Корпорацию СТС, можно так сказать, раскулачили и забрали в доход государства. Целый букет таких серьезных событий.

К тому же сейчас одна из свежих новостей, которая только-только к нам подошла, о том, что в Сургуте были арестованы счета компании, которая была подрядчиком по строительству коммуникаций для Сургутского НТЦ. Она набрала контрактов на достаточно приличную сумму, почти под миллиард. Говорят, пока это еще не проверенная информация, что, когда она получила первые авансы по этим контрактам, в число совладельцев, соучредителей этой компании вошел сын Андрея Филатова. Об этом мы, конечно, узнаем подробнее попозже, но по факту что-то там тоже происходит.

Вот весь этот куст криминально-силового, коррупционного характера. Как бы ты, может быть, видишь в этом какую-то общую структуру, какое-то общее место? Люди, которые некогда были могущественными, очень крутыми, руководили городами, возглавляли политические блоки, обладали миллиардными активами в коммунальной сфере, сидят. С перспективой сесть в тюрьму на, то есть сейчас меньше семи лет практически никому и не дают по таким делам. Как бы ты это дело оценил и прокомментировал?

Т.С.: Чтобы это дело оценить, зададимся очень простым вопросом. Всю нашу публику спрашиваю: кого-то что-то удивляет во всей этой общей истории или в ее отдельных частностях? И, правда, мы, отвечая на этот вопрос: никого ничто не удивляет в этой всей истории. Это означает, что процесс изобличения коррупционеров, во-первых, обществом поддерживается, во-вторых, обществом ожидаем, а в-третьих, самое главное, никто ничего, когда все эти прекрасные люди занимали свои места, в органах власти не догадывался о том, что подобный исход их карьеры более чем вероятен?

Каждая история, перечисленная тобой, а это история, скажем так, только по касательной задевающая или по прямой Сургут, Югру, Уральский федеральный округ (мы понимаем, что таких историй сотни и тысячи по всей стране), — это ведь только видимая часть огромного айсберга, о которой пишет пресса, о которой судачат в регионах. У каждой истории своя база. Я не уверен, что все перечисленные фигуранты заслуживают уголовного преследования. Мы об этом говорили в отношении того же Владимира Базарова. Кажется, там какая-то своя история внутрикурская. И многие общие знакомые наши с Базаровым отмечают его как человека абсолютно бессребреника. Кажется, у него даже жилья собственного нет до сих пор. Поэтому это интересные моменты.

Д.Щ.: Тут надо сказать, что у отдельных чиновников или судей, которые попали под уголовное преследование, еще изымают личные активы, и не только личные, но и расширенной их семьи, включая водителей, тещ, бывших тещ. У них изымают миллиарды. Про Базарова ничего такого я не слышал.

Т.С.: Намек понял, но здесь по-настоящему нет. Не на жен, не на тещ не переписано. Опять, мы даже не об этом сейчас говорим. Тенденция ясна, тенденция видна невооруженным глазом.

Смотрим по городу Сургуту. После того как Александра Леонидовича Сидорова, несмотря на его двадцатилетнее правление, все-таки скоропостижно отправили в отставку, в Сургуте началась эра нескончаемых замен мэра одного на другого. И, заметим, что в большинстве случаев все это происходило с каким-то криминальным флером. Дмитрий Попов сумел выкарабкаться, я так думаю, не без помощи тайной и неявной «Сургутнефтегаза». Дальше Вадим Шувалов просто был молниеносно отправлен в отставку без объяснения каких-либо причин. Никто себя не утруждал никакой аргументацией — ни губернатор, ни сам Шувалов. Но опять-таки есть подозрение, что все небезосновательно. Так же неожиданно в городе возник Андрей Филатов.

И вот мы видим, что Филатов — это типичный заход команды так называемых эффективных менеджеров. Заход планируемый сразу с первого дня на два-три года, не больше. То есть теперь мы понимаем, что ни о каком даже полном сроке там речи не шло. И возникновение уголовных дел как против самого Филатова, так и, я так подозреваю, потенциально против тех контрактов, которые городская администрация под его руководством курировала, в пользу, в частности, его сына, говорит о том, что «товарищ майор» все пишет на самом деле.

Мы думаем: почему они так делают, почему они так поступают? Неужели никто этого не видит? Судя по тому, как разворачиваются подобные уголовные дела (а они разворачиваются очень сильно задним числом, по фактам, которые предшествовали там несколько лет предыдущих), то речь, видимо, идет о том, что какой-то контроль за деятельностью чиновников, вероятно даже достаточно сильный, ведется. И органы, призванные защищать общественный порядок в стране, папочки, о которых мы тоже много говорили, в пыли не оставляют. Папочки эти все находятся в рабочем состоянии.

Вот все, что можно сказать про эти посадки. Не погружаясь в специфику каждого конкретного дела, можно сказать однозначно одну вещь. Конечно, работа на руководящих постах в России сегодня дело чрезвычайно нелегкое и даже, я бы сказал, опасное. Мне известно о нескольких потенциально весомых кандидатурах, которые в приватных разговорах говорят: никогда, ни за что, ни за какие деньги они пойдут ни мэром, ни губернатором работать, ни замгубернатора, ни заммэра по каким-то ключевым вопросам. То есть страх существует.

Справедливости ради надо сказать, что это разговоры из предпринимательской среды. Видимо, эти потенциальные кандидаты предполагают, что на должности можно как-то чем-то поживиться. Так вот этот фактор — поживиться на муниципальной или государственной должности — он сегодня стремительно теряет свое значение для многих потенциальных работников в этой сфере. Хорошо это или плохо? Это, конечно, прекрасно, потому что коррупциогенный фактор снижается. И любой, кто имеет дело с муниципальными органами, с органами власти, все-таки отметит резкое снижение риска напороться на взяточника. Примитивного взяточника или когда тебя просто затаскивают в какую-то коррупциогенную схему.

Тем не менее, мы же видим, что прямо на наших глазах эти все вещи продолжают происходить. Чиновники все убеждены в том, что они закона никакого не нарушают. Вот эта история с АВС (Агентством воздушных сообщений – прим. ред.). Они же все были уверены, что бумажка к бумажке подложена. Решение Думы есть, все нормы, связанные с приватизацией муниципального имущества, федеральные нормы соблюдены. Ни один закон не нарушается, ни одного противоречия с другими регламентами в подобных процедурах не находится. И каждый человек, подписывавший эти бумаги, был уверен в том, что сделка совершенно прозрачная, законная, бюджету выгодная.

Оказывается, что правоохранительная система, Следственный комитет, ФСБ на эту сделку смотрели под совершенно другим углом. И, кстати говоря, замечу: ровно под тем же углом, под которым на эту сделку смотрела общественность и пресса местная.

Д.Щ.: Не всегда такие совпадения случаются, но вот тут, наверное, да.

Т.С.: Видимо, в имущественных вопросах, касаемых потенциальной выгоды или невыгоды для бюджета, для муниципалитета, для региона, видимо, точка зрения совпадает. Потому что был очевиден совершенно этот момент с явной финансовой бессмысленностью данной сделки. Деньги очень небольшие на фоне той потенциальной выгоды, которую мог бы город получать при умном использовании этого имущества.

Город пошел простым путем, достаточно линейным, как чиновники очень любят говорить. Вот «эффективные менеджеры», я с ними со всеми периодически разговаривал, у них есть эта фразочка (они ее где-то нахватались в Сколково, на курсах MBA, они же все очень умные, не чета нам). И вот у них одна из фразочек есть, когда они хотят обстремать какой-то подход в решении той или иной задачи, они это называют: «Ну, вы предлагаете линейный подход». Типа примитивный, типа тупой. Тут надо думать головой, а вы вот линейный. А теперь мы видим, что они почему-то простой, тупой, примитивный линейный подход в свою выгоду используют (и, будь здоров, у них это все хорошо получается), а вот там, где очевидно есть решение нормальное, линейное, простое, без всяких выдумок, они для выгоды бюджета не используют. И начинают находить какие-то сложные пути, околесицу, которая в результате выгодное решение для муниципалитета или региона не дают, но дают какие-то выгоды и преференции для себя лично. Ну вот и все.

Я думаю, все это будет усиливаться. Видимо, во власть будут попадать люди, менее подверженные пороку коррупции. При этом, к сожалению, видимо, и менее творческие. Тут надо понимать, что авантюристы во власти — это не самое плохое явление. И бывают моменты, а особенно на местном уровне (вот город Сургут — сложнейший муниципалитет, просто колоссальной сложности муниципалитет), вот именно здесь эти пресловутые линейные решения не позволят городом управлять квалифицированно. Здесь надо проявлять смекалку, творчество, хитрость, изворотливость в самых лучших смыслах этих слов. Ну, кто читал, я не знаю, Жюль Верна, Буссенара, Майн Рида, Джека Лондона, он поймет, о чем мы говорим. Боюсь, что люди, которые сегодня во власть идут, не читали этих книг. У них все опять-таки учебники из Сколково. Я бы рекомендовал. Хуже не будет.

Д.Щ.: Я здесь, знаешь, не с той точки зрения, что хорошо бы нам коррупционеров побольше во власти. Я имел в виду тут другие два аспекта. Аспект первый. Мы знаем, что любой человек, который касался муниципального управления, всех этих механизмов, всех этих ограничений, подпорок, проверок и так далее, они все знают, что зачастую работать нормально и не нарушить ничего практически невозможно. То есть так или иначе подо что-то человек попадает. И это вскрывает уязвимость и может стать причиной для какого-нибудь преследования, административного или уголовного.

Ну и второй пункт, он абсолютно банален. Любой человек, который просто в состоянии читать новости, он открывает какой-нибудь «Ведомости», «Коммерсант», «Известия», РБК, все, что угодно. И если он попытается посчитать количество дней, в которые не было новости о том, как какой-нибудь замгубернатора, заммэра, мэр, какой-нибудь депутат или еще кто-нибудь такой не попал под арест или уголовный срок, то он таких дней в 2025 году найдет, ну, от силы штук пять. То есть это реально стало таким массовым явлением, что действительно чиновников прямо арестовывают и сажают. Я не знаю, кому вообще может прийти в голову при таком информационном фоне стремиться во власть. Может быть, есть какие-то страшные энтузиасты, которые думают, что это вот только коррупционеров сажают, а хороших людей никто сажать не будет. Я бы здесь не был настолько уверен в такой постановке вопроса.

Так или иначе, мы посмотрим, как это все будет развиваться. У нас тут, кстати, был довольно странный случай под самый конец года, когда прокуратура города Сургута потребовала от Думы города Сургута, чтобы депутаты изгнали из своего числа Василия Птицына. Это депутат городской Думы, которого заподозрили в конфликте интересов. И, как ни странно, во время тайного голосования, 12 против 8, сургутская Дума отказалась своего сдавать. Случай уникальный. Это не значит, что Василию Птицыну ничего не угрожает в плане лишения мандата, потому что дальше будет суд, и прокуратура, возможно, через суд добьется этого решения. Но сама по себе эта история довольно любопытная, примечательная. Может быть, мы ее даже обсудим более подробно уже в следующем году.

Что касается линейных и нелинейных подходов. Вот одна вещь, которую мы с тобой обсуждали в течение всего этого года — это судьба здания кинотеатра «Аврора». В настоящий момент, давай небольшой, может быть, экскурс в эту историю. Ее хотели сначала сделать социальным объектом с ресторанчиками, с чем-то еще, и чтобы там народ тусовался, чтобы там можно было поесть. Все это дело уперлось вроде как формально в то, что если бы там был ресторан, то там нельзя было бы продавать алкоголь, потому что это здание — социальный объект. И поэтому инвестор в лице также депутата Владимира Болотова и его партнеров в итоге отказался от участия в этом проекте.

Тогда городская администрация заявила о том, что «Аврору» придется сносить и делать там сквер. После чего некоторое количество возмущений, ну не возмущений, скажем так, критики того, что, может быть, не стоит все-таки вот так вот хоронить хорошее, в сущности, здание, поступило. И городская власть решила, что, может быть (опять же, при подаче депутатов, у нас сегодня что-то прямо мы хвалим депутатов, как не в себя), депутаты также предложили: «А давайте предложим Молодежной палате придумать, как это здание могло бы жить дальше». И в настоящий момент деньги, которые были заложены на снос «Авроры», пошли на оценку...

Т.С.: Концепцию.

Д.Щ.: Да, оценку состояния «Авроры» и, соответственно, чтобы потом дальше на этом основании готовить какой-то новый проект этого здания и как-то его развивать. Какие-то по этому поводу заключительные позиции за 2025 год ты бы хотел высказать?

Т.С.: Главное — это способность городской власти, преодолевая свое явное нежелание «Аврору» сохранять (это все-таки очевидно), тем не менее идти на диалог с общественными организациями и с неравнодушными гражданами. И, как минимум по этому объекту, этот диалог не прекращает. Пожалуй, что это главный итог годичной истории за сохранение «Авроры», которую можно зафиксировать и честно приписать в заслугу нашему муниципальному руководству.

Но все-таки, если говорить о проблеме «Авроры» профессионально... А профессионально — это что значит? Это квалифицированное обсуждение ее строительного состояния, состояния как имущественного объекта. Это маленькая, техническая, необходимая, вводная, но тем не менее необходимая часть. И самое главное — это принятие плана действий по ее реновации и дальнейшему использованию как муниципального социокультурного объекта. И вот почему я настаиваю на том, что такие объекты, как «Аврора» (ну, дальше по списку, они все известны, но сейчас мы на «Авроре» остановимся), должны муниципалитетом сразу, с первого шага, в приоритетном порядке рассматриваться как социокультурные муниципальные объекты, а не как какой-то иной объект, подлежащий демонтажу и превращающийся в рекультивированную зону в виде сквера или какого-то другого, какой-то другой зоны. Потому что город Сургут стоит перед очень тяжелой задачей привлечения и сохранения качества населения на своей территории. У Сургута с этим прямо беда.

Вся политика в области того, что принято называть советским словом «соцкультбыт», свелась к строительству школ (достаточно тяжелый процесс для бюджета Сургута уже стал) и детских садов. Немножко к этому прибавляются поликлиники. Немножко. Но пропорционально по отношению к школам уже разрыв гораздо серьезнее, чем в те же советские годы был. А о строительстве, например, больниц новых с нуля вообще речи не идет. То есть эти проекты ни для сургутского бюджета, ни для регионального даже бюджета уже неподъемны. Я думаю, что тот объем больничных комплексов, который в Сургуте сформировался (опять-таки в основном из советских времен, и уже дальше на их базе шло развитие и превращение сургутской медицины в достаточно конкурентную отрасль), он закончен.

И вот город с полумиллионным населением, претендующий на дальнейший рост населения (и объективно мы видим, что рост этот никто не собирается сдерживать, Сургут пучит, как на дрожжах), свел свою социальную политику к строительству школ и детских садов. Все. В основном. Несколько так называемых объектов, быстровозводимых спортивных, но, честно говоря, не в счет, ни с точки зрения архитектуры, ни с точки зрения количества. И город не рассуждает. Мы смотрим, со времен Дмитрия Попова ни одна сургутская администрация, ни одна, устами ни одного своего чиновника, устами ни одного мэра не сообщала горожанам (а прошло уже 15 лет почти, 15 лет прошло) о перспективах возникновения в Сургуте таких необходимейших объектов, как театр. У нас есть драматический театр, но в городе нет музыкального театра, например, никакого. Да и тот драматический, в приспособленном ДК, ну это, знаете, это смешно. И многих других объектов, о которых мы говорили. Их нету просто в Сургуте.

И мы-то теперь уже понимаем, что эту тему город подарил округу. Округ все вопросы, связанные с гуманитарным развитием территории, связывает только с НТЦ. Вот НТЦ — это наш спасательный круг, там будет все. Вот хотите библиотеку, хотите цирк, хотите планетарий — все в НТЦ уйдет. Наука там будет, и бизнес там будет, и коттеджи для профессуры будут. Все там будет.

И больше городу Сургуту, давайте честно это просто признаем, судя по тому, что мы слышим, а точнее, не слышим от наших руководителей, не светит. Даже если найти неимоверные физические и интеллектуальные силы и прочитать стратегию-2035 (последняя версия у нас, по-моему, этим годом датируется), то мы там ничего толкового на этот счет не обнаружим. Соответственно, город, в чьей исключительной власти распоряжение «Авророй», обязан решить задачу с этим муниципальным объектом, обязан его наполнить тем, что горожанам необходимо. Молодежный центр — значит, молодежный центр. Театр «Петрушка» там или его филиал — значит, театр «Петрушка». Кинотеатр, который фильмы показывает, — значит, кинотеатр, который показывает фильмы. Но город обязан силами Департамента образования, Департамента финансов, Департамента архитектуры решать эту задачу.

Точно так же, как он обязан был решать задачу судьбой Агентства воздушных сообщений. Точно так же, как он обязан решать эту задачу судьбой Дома пионеров. И я, кстати, хочу сказать, что инициативная группа старожилов Сургута написала в Ханты-Мансийск письмо с требованием включить Дом пионеров, объект архитектурных памятников, провести экспертизу с тем, чтобы спасти Дом пионеров. То есть это еще одна болевая точка для власти.

В общем, люди тоже пытаются развернуть эту историю в пользу города. Понимаете? А не в пользу, я не знаю, не в пользу чего. Снос Дома пионеров — это не в пользу города Сургута. Все сказки про то, что он сгнил — это сказки, потому что даже сгнившее деревянное здание можно восстановить со степенью наличия оригинальных деталей там от 5 до 95 процентов, и это будет совершенно полноценный объект, работающий на социальные интересы горожан, на социокультурные интересы горожан.

Вот и все. Это очень серьезная проблема. И городскому руководству надо при формировании какого-то плана своего действий на год, на среднесрочную перспективу обозначать уже наконец такие объекты, как театры, как картинная галерея, как музей полноценный настоящий, как планетарий. Вы уж меня простите за назойливость, но просто планетарий — он очень здорово детям вправляет мозги в правильном направлении. Дети от этого, от посещения планетариев, умнеют. Ну просто так, может кто не знал. Здесь «Технологический музей» или «Технический музей» под открытым небом. Мы писали об этом миллиарды раз. Город Сургут, центр индустриализации Западной Сибири, не имеет технического музея. Просто должно быть стыдно. Стыдно должно быть за город. И город вообще не имеет ничего, куда можно привезти гостей.

Вот приезжают гости ко мне какие-то из других регионов страны, и я не могу им ничего показать. Что можно в Сургуте показать, например, жителю Красноярска? Или жителю Новосибирска? Ну, уж я молчу, жителю Тюмени. Ну смешно просто. А между тем это центр индустриализации Западной Сибири. От Сургута все пошло. И ничего нету. Просто нету ничего. Кое-как мы строим школы, уже без капремонтов. Кое-как мы находим деньги на поддержку двух наших парков, которые парками не являются, это переделанные леса. Ну и все. А про набережные — вот, читайте новости про ядро центра города. Там теперь и тут уже какие-то проверки пошли по этим набережным. Собственно, все печально, да, в этом плане.

Д.Щ.: Да, и у нас еще плюсом к тому, это сейчас у нас буквально за две минуты, у нас перенесся конкурс на освоение ядра центра города. Это то, о чем мы тоже очень много говорили. Из-за того, что кто-то подал заявку в ФАС на то, что некачественно была сделана документация. Теперь администрация города переделывает документацию, уточняет некоторые нюансы строительства новой «Петрушки» и благоустройства набережной Саймы. Собственно, это классическая на самом деле история. Очень часто такое происходит, что кто-то из участников торгов, кому чего-то там не хватило, подает заявку в ФАС, таким образом все ломает, все переносится. И теперь еще и с ядром центра города у нас будет некий перенос. Опять же, будем надеяться, что хоть в двадцать шестом году у нас с этим будет что-то понятно. Ну что ж, у нас времени уже совсем не осталось, мы будем завершать. Тарас, какие-то твои финальные слова нашим читателям? У нас Новый год, нужно как-то его закончить, будем переходить к следующему году нашей жизни общей.

Т.С.: Закончить его надо на позитиве, надо верить во все лучшее, все хорошее. Что мы пишем в открытках друзьям и близким? Счастья, здоровья, мира, любви. Чего еще можно к этому прибавить? Ничего.

Д.Щ.: Чтобы Сургут и Югра становились лучше в первую очередь для своих жителей. Чтобы те хотели там жить, никуда не уезжать. Или уезжать временно, чтобы вернуться и делать свои города и веси только лучше, интереснее и веселее. Уважаемые зрители, слушатели, до встречи в Новом году. Читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru, ссылка будет в описании. Можете поставить нам новогодний поздравительный лайк. И услышимся вновь в январе, обсудим, что нам принесет интересного 2026-й. До свидания всем, с Новым годом.

Т.С.: Спасибо всем, друзья, всем счастья в Новом году.