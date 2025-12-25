Дело «Лурье – Долина» можете перейти из гражданско-правовой в морально-этическую плоскость

Надо отметить, что решение Верховного суда РФ отменило решения двух нижестоящих судов, а именно Хамовнического районного суда города Москвы как суда первой инстанции и Московского городского суда как апелляционной инстанции. Верховный суд РФ рассматривал жалобу Полины Лурье в порядке кассационной инстанции.

Но, друзья! Два суда рассмотрели дело по существу и признали сделку недействительной. Единственное, что было непонятно в их решениях, – это односторонняя реституция. То есть сделку-то признали недействительной, квартиру признали за Долиной, а обязать вернуть деньги, полученные от Лурье, Долину они в решениях не обязали. Это явная судебная ошибка.

По сути, они спровоцировали общественный резонанс. Как же так, скажите вы: у добросовестного покупателя и квартиру отобрали, и деньги не вернули! Видимо, они (суды) хотели, чтобы Лурье выколачивала деньги у мошенников. То есть принцип справедливости был явно нарушен.

Сегодня принцип справедливости нарушен в отношении Долиной, которую уже называют «Обездолина» или «обездоленная». Нарушен основополагающий принцип свободы договора. Долина продавала квартиру под влиянием обмана, и принцип свободы договора здесь не стоял. Она (Долина) добросовестно заблуждалась.

А Полина Лурье воспользовалась заблуждением Долиной и отхватила квартиру за полцены. Это как понимать? Как понимать эти 112 миллионов рублей за пятикомнатную квартиру в 256 м² в центре столицы? ГЫ-ГЫ-ГЫ! Такого дурака найти трудно, практически невозможно.

Согласен, что «эффекта Долиной» в этой скверной истории не было. Каждое судебное дело строго индивидуально. У нас не прецедентное право, как у англосаксов. И слава Богу! У нас есть закон, который в каждом конкретном случае применяет судья в соответствии со своим внутренним убеждением.

А юридическая общественность тут подняла «визг, вой и крик», начала «лить крокодиловы слезы» в отношении Полины Лурье, которая на самом деле «еще та штучка».

Какой прогноз дальнейших событий? Я хотел бы видеть лучшим выходом мировое соглашение между Лурье и Долиной. Оно должно заключаться в справедливой цене квартиры, а именно – 250 миллионов рублей. Лурье доплачивает Долиной, и та освобождает помещение.

А так получается, в этой сделке присутствуют два дурака: один дурак – Долина – продает вполцены, а другой косит под дурака – Полина Лурье – и покупает квартиру по дешевке. Она что, не понимает, что таких цен на квартиры в центре Москвы не бывает?

А потом эти «два дурака», извиняюсь за грубость, загружают суды работой. Мое личное мнение – чтобы другим было неповадно. Ввиду того, что жилье продано по демпинговой цене, проще говоря за полцены, признать сделку Долина – Лурье недействительной и произвести двустороннюю реституцию. Все.

А то развели демагогию про добросовестного покупателя. Какой из Лурье добросовестный покупатель? За полцены скупают краденое у преступников. Она этого не понимала? Нарушены принципы справедливости, свободы договора, и я думаю, суд первой инстанции и Мосгорсуд с учетом решения Верховного Суда РФ примут справедливое решение по «квартире Долиной».

А тем временем сегодня, 25 декабря, в Московском городском суде состоится процесс о выселении Ларисы Александровны Долиной из проданной ею квартиры Полине Лурье. Напоминаю, коллегия Верховного Суда РФ отменила решения трех нижестоящих судов и приняла новое решение: признать законным собственником жилья Полину Лурье и направить дело в апелляционную инстанцию, в Московский городской суд, для решения вопроса о выселении Ларисы Долиной из занимаемого помещения.

Такой поворот событий говорит о том, что в Московском городском суде Полина Лурье выступает законным собственником квартиры в Ксеньинском переулке, а Лариса Долина должна освободить квартиру. Дело может решиться одним днем.

Коллегия Верховного Суда РФ объяснила свое новое решение нарушением норм материального права, допущенных тремя судебными инстанциями. Все доводы о недействительности сделки – мошенничество, заблуждение, обман по поводу ненастоящей продажи жилья ради некой спецоперации и психологическое состояние певицы, которая продавала жилье в спешке по явно заниженной цене, – коллегией в расчет не взяты.

В чем же дело?

Квартира Долиной площадью 236 м² – пятикомнатная, 1997 года постройки. Согласно оценке экспертов риэлтерских агентств, стоимость 1 м² в этом доме и в этом районе начинается от 700 тысяч рублей за м², то есть цена квартиры начинается примерно от 170 миллионов рублей, тогда как Долина продала квартиру за 470 тысяч рублей за м², или за 112 миллионов рублей.

Квартира продалась не сразу: покупатели приходили, смотрели и уходили. Что отпугивало? Покупатели видели квартиру, отделанную по принципу «дорого-богато» – знаете, такая цыганская роскошь на любителя, и найти покупателя для ее продажи трудно, практически невозможно. Сургут не исключение.

Покупатели понимали, что потом нужно делать ремонт и убирать всю эту «цыганскую роскошь», а это дополнительные затраты. То есть добросовестные покупатели приходили и уходили, а Полина Лурье «клюнула на дешевизну» и даже добилась солидной скидки в 18 миллионов рублей (как раз на ремонт квартиры).

Напомню, что желающих жить в этом районе и в этом доме много – и не просто желающих, а имеющих деньги. К примеру, в этом же доме продаются квартиры стоимостью от 99 миллионов рублей до 295 миллионов рублей. Причем стоимость тем выше, чем меньше площадь жилья, ибо цена за 1 м² доходит здесь до 1 миллиона рублей за м².

Коллегия Верховного суда РФ все эти обстоятельства, а также две психиатрические экспертизы, в рассмотрение не приняла.

Теперь постфактум: собственник Лурье выселяет ответчицу Ларису Долину. С новым иском по данному делу, согласно ГПК РФ, в суд первой инстанции Долина обращаться уже не имеет права.

Ранее я полагал, что стороны «Лурье – Долина» должны решить спор во внесудебном порядке. Они должны прийти в суд с мировым соглашением. Суть мирового соглашения должна заключаться во взаимных уступках.

Первый вариант: Долина возвращает не только 112 миллионов рублей Лурье одним днем, но и компенсирует все затраты, связанные с «судами-пересудами».

Второй вариант: Долина уступает квартиру Лурье по реальной рыночной цене — 160–170 миллионов рублей. То есть Лурье доплачивает артистке как минимум 50 миллионов рублей.

Третий вариант: двусторонняя реституция по суду.

Но, похоже, что 25 декабря страна узнает решение Московского городского суда, который подтвердит вердикт коллегии Верховного Суда РФ.

На фоне этих событий в СМИ сообщили о добровольном сложении полномочий представителя Правительства РФ в Конституционном Суде РФ, известного адвоката и юриста Михаила Барщевского.

И небольшое отступление. Почему наилучшим решением дела «Лурье – Долина» было бы мировое соглашение? Потому что добросовестные покупатели заботятся о «чистоте» квартиры, о чистоте ее ауры. А аура квартиры после выселения Ларисы Долиной и ее внучки будет мрачноватой. «Нельзя строить счастье на несчастье других». Аксиома. Проверено временем, и православные традиции осуждают алчность и стремление нажиться на горе и чужих ошибках, что является большим грехом. Да и карму никто не отменял.

Поэтому добросовестные покупатели видели некий подвох, некие «скелеты в шкафу», видели негативную ауру в квартире Долиной, которую продают со столь значительной скидкой. А тут явилась некая Полина Лурье, «вся в белом», и стала, по версии юридического сообщества, «добросовестным покупателем».

Юридически суды нижестоящих инстанций рассудили дело Долиной по закону, который учел все обстоятельства дела, включая два уголовных дела, приведших к осуждению мошенников на тюремные сроки, факты запугивания Долиной, ее психологическое состояние, близкое к пограничному. Кроме того, у каждого судьи есть внутреннее убеждение законности и справедливости.

Так что новое решение, вынесенное Верховным Судом РФ, говорит лишь о нарушении норм материального права. Понятно, что этика и мораль не прописаны в нормах ГК и ГПК РФ. Закон суров, но он – Закон.

В судебной практике уголовные преступники, вина которых доказана следствием, выходят на свободу после суда из-за нарушений норм УПК, каких-то формально не доказанных фактов или отказа свидетелей от показаний. Да и адвокаты защищают преступников достаточно эффективно и квалифицированно.

Поэтому гражданское дело Долиной из гражданско-правового ныне может перейти в морально-этическую плоскость. «Как? 70-летнюю женщину выселять? Всю жизнь служила стране на эстраде и работала «как папа Карло»! Заслуженная артистка РФ!». А кто такая 34-летняя Полина Лурье?

У нас обиженных любят. Поэтому для Долиной потеря квартиры не критична. Ее пик популярности еще вырастет после 25 декабря. И накануне завтрашнего суда Долина выступила в Москве в зале для корпоративов «Potter», где ее тепло приняла публика. Цена билетов – до 15,5 тысячи рублей. Несколько ранее она выступила в Наро-Фоминске, в ДК «Звезда», где зал был заполнен на 85%, и публика тепло приветствовала знаменитую эстрадную звезду.

То есть, несмотря на решение коллегии Верховного Суда РФ, Лариса Долина вновь полна энергии и оптимизма. А вот Полине Лурье эта квартира, видимо, счастья не принесет.

Впрочем, она из поколения 90-х, когда Дома пионеров были закрыты или снесены. Так что она дитя своего времени – без «моральных принципов строителей коммунизма». «Бабло и ничего личного». Поэтому нашему сургутскому Дому пионеров надо дать вторую жизнь, чтобы не плодить с малых лет любителей бабла, как Полина Лурье.

Кроме того, Полина Лурье вообще не уважает заслуженного человека, которая заслужила большее внимание к ее жилищным условиям, нежели выселение ее из некогда законного жилья, в котором она прожила 28 лет.

Так порядочные люди не поступают. Ее жизнь еще впереди. А сделав «хапок», она совершила большую и, главное, непоправимую жизненную ошибку. Так мне почему-то кажется.