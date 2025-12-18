Премьера концертной программы «Музыка как судьба» Симфонического оркестра Сургутской филармонии, посвящённая 110-летию композитора Георгия Свиридова, вдохновила юных художников на подготовку выставки

16 декабря в выставочном зале Сургутской филармонии открылась выставка работ учащихся Детской школы искусств №2. Учащийся театрального отделения школы Кирилл Гусев в качестве эпиграфа выразительно прочёл стихотворение Сергея Есенина «Гой ты, Русь, моя родная…», давшее название экспозиции.

2025 годобъявлен в России Годом Сергея Есенина в честь 130-летия со дня рождения и столетия со дня смерти поэта. Уходящий год юбилейный и для композитора Георгия Свиридова. Двух русских гениев объединяют не только круглые даты, но и богатое творческое наследие, посвящённое красоте, величию и неповторимой лиричности родных просторов.

Сюжеты, в которых запечатлена крестьянская Русь, много лет вдохновляют музыкантов, живописцев и поэтов. Учащиеся Детской школы искусств №2, будущие художники, не стали исключением. Девять стихотворений и отрывков разных лет, которые 70 лет назад композитор Георгий Свиридов отобрал для написания вокально-симфонической «Поэмы памяти Сергея Есенина», были предложены школьникам для иллюстрирования в различных живописных техниках.

«Край ты мой заброшенный», «Поет зима – аукает…», «В том краю», «Ночь под Ивана Купала», «Я последний поэт деревни» и другие лирические картины Сергея Есенина стали сюжетами творческих работ выставки «Гой ты, Русь, моя родная…». Увидеть лирические сюжеты глазами детей гости филармонии могут в декабре и январе.

По словам директора Детской школы искусств №2 Евгении Торопковой, замысел Сургутской филармонии о сотрудничестве в контексте творческого симбиоза педагоги и учащиеся восприняли с энтузиазмом. Некоторые авторы представили по две работы, выбрав пейзаж и портрет. Подобные инициативы расширяют кругозор школьников и прививают любовь к русской культуре.

«Я очень рад, что мы с коллегами из ДШИ №2 мыслим в одной тональности и двигаемся в такт, потому что именно сегодня на сцене Большого зала состоится премьера программы «Музыка как судьба» в честь советского композитора, ставшего классиком при жизни, одного из основоположников «новой фольклорной волны» в музыке Георгия Свирилова и русского поэта Сергея Есенина», - отметил заместитель директора Сургутской филармонии Юрий Евсеев.

Далее гости выставки переместились в Большой зал. Первое отделение концерта открыла визитная карточка Георгия Свиридова – великолепные музыкальные иллюстрации к повести Александра Пушкина «Метель». Чтец Александр Рысин бережно погрузил публику в знакомый со школьной программы сюжет и покорил сердца слушателей выразительностью художественного слова. Симфонический оркестр Сургутской филармонии, хоровой капелла «Светилен», хор учащихся хора юношей Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского, хор Сургутского музыкального колледжа и солист Станислав Мостовой исполнили «Поэму памяти Сергея Есенина» (1955 год) во втором отделении. Более 120 человек на сцене, мощное звучание колокольных переборов и многоголосье – зал восторженно воспринял выступление артистов.