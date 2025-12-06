«Аврора» в Сургуте может выжить. Молодежь предложила проект — как его реализовать?

У здания бывшего кинотеатра «Аврора» в Сургуте появился реальный шанс на вторую жизнь — инициативная группа Молодежной палаты презентовала проект сохранения здания и превращения его в культурно-креативный кластер. Вместо сноса предлагается создать пространство для концертов, коворкингов, арт-мастерских, студий и молодежных проектов.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, как это может сработать, где взять деньги, реально ли получить гранты и почему судьба кинотеатра — показатель того, как городская власть в конечном счете относится к инициативам своей молодежи.

Дмитрий Щеглов: У здания кинотеатра «Аврора» появился шанс на выживание. По крайней мере, такой небольшой свет надежды забрезжил в Думе Сургута, где члены Молодежной палаты, инициативной группы презентовали свое видение о том, как сохранять это здание, что с ним делать и какие у него вообще могут быть перспективы. Обсудим их сейчас. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима, привет всем, друзья.

Д.Щ.: Я предлагаю разбить этот наш разговор на две части. Одна из них — это то, собственно, что предлагается делать внутри кинотеатра «Аврора». А вторая часть более такая техническая — это то, где на это найти деньги и за счет чего и как это все дело организовывать. Потому что как раз эти два вопроса и были самыми ключевыми во время разговоров в Думе.

Если говорить коротко, то предлагается в этом здании, сохранив его архитектурный облик, там, как-то его, может быть, модифицировав немножко, но базово сохранив, расположить такой культурно-креативный кластер. То есть чтобы там были коворкинги, чтобы там проходили какие-то концерты, чтобы там сидели креативные предприниматели, что-то рисовали, что-то писали, что-то снимали, чтобы там тусовалась молодежь. И чтобы сделать там, по большому счету, молодежный креативный центр Сургута. Каким в некотором смысле «Аврора» и была в то время, когда там находился кинотеатр. Там, собственно, был кинотеатр, там проходили всякие разные мероприятия, там проходили кинофестивали, там были магазинчики, где всякие были штуки интересные, там проходили концерты в пабе People. Ну, в общем, там действительно была такая очень активная социальная молодежная жизнь. Ну и, собственно, возможно, получится это вернуть.

Как ты оценил, если ты посмотрел какие-то по этому поводу материалы, что ты успел прочитать, что ты там увидел любопытного, может быть?

Т.С.: Я увидел во всем этом любопытное главное. Для меня важно то, что сургутское общество все-таки не спит, оно есть, оно существует, и оно готово проявлять свою позицию не только анонимными комментариями во всяких телеграм-каналах и соцсетях, но и очень структурно высказывать содержательную позицию по тем или иным городским проблемам.

Судьба кинотеатра «Аврора», естественно, одна из городских проблем. Мы говорили о том, что это, конечно же, не первый номер в списке городских задач, и не второй, и, вероятно, даже не десятый. Но, к сожалению, не потому, что это не важная проблема, а потому, что так устроены сегодня приоритеты власти. Да, она решает и очень часто в авральном режиме какие-то коммунально-хозяйственно-социально ориентированные проблемы: от уборки снега до обеспечения, я не знаю, благодушия у народа, да, по любому поводу. И не замечает вот в этом изнурительном процессе того, что горожан на самом деле волнуют зачастую больше всего или, скажем так, сильнее те проблемы, которыми занята власть.

И вот в этом своем марафонском забеге по решению задач для улучшения нашей жизни чиновники потеряли этот объект, просто потеряли. История с умерщвлением кинотеатра «Аврора» очень долгая, очень творческая, такая методологичная. Поэтому можно даже по этой истории написать неплохой учебник по уничтожению муниципальной собственности, например. Там вот соблюдены все законы жанра. Очень четко, еще раз говорю, шаг за шагом, там, бумажка за бумажкой все шло к тому, чтобы объект перестал существовать.

И история эта примечательна тем, что в ней вины какой-либо другой стороны, кроме как муниципалитета, нету абсолютно. Несмотря на то, что у «Авроры» был на протяжении многих лет, ну, оперативный собственник, арендатор, который содержал это как объект муниципальной собственности и делал там бизнес. Но на самом деле именно этот период можно называть расцветом «Авроры». А вот все другое время, когда «Авророй» руководили чиновники, это время упадка. За исключением, может быть, какого-то периода последних советских лет, когда «Аврора», ну, была просто собственностью, я не знаю, государства или города, я уж не знаю, как там было. И то, почему она была передана в управление частному бизнесу — потому что муниципалитет уже тогда, в 90-е годы, довел ее практически до ручки и не знал, чего с этим делать.

Ну, собственно, теперь к форме. К форме, что ж там будет. Фактически речь идет о том, чтобы «Аврору» превратить в креативный бизнес-центр. И здесь не надо бояться слова «бизнес-центр», я понимаю, что у части публики сейчас начинается нервная отрыжка и икота, но это нормально. Потому что такая форма действительно обеспечивает жизнь любому объекту собственности. Вот, например, Агентство воздушных сообщений. Когда мы рассматривали варианты будущей судьбы этого здания, муниципального, один из ходов был бы как раз сделать там креативный бизнес-центр. Назовите это коворкинг-центр, назовите это культурный центр. Но это центр, мультифункциональный центр по проведению досуга того или иного. Все.

Единственная проблема с той формой, которую предлагают сегодня сургутские наши молодежные общественники, с моей точки зрения, заключается в том, что нету стержневой идеи. То есть все равно «Аврора» должна быть чем-то — вот какое-то там у нее должно быть главное предназначение — а на это уже наслаивается то, что вот мы прочитали в их программе. То есть просто мультицентр — ну, понятно, ну это будет каша-малаша. То есть это или концертная, киноконцертная, конференц-деятельность, или это кружки, или это театральные студии. То есть все равно вокруг чего-то.

Например, я говорю чисто, например, не потому что я так думаю, это так вот чисто экспромт сейчас. Это какой-нибудь там филиал там театральной студии нашего драмтеатра по воспитанию там будущих артистов, режиссеров, звукорежиссеров, кинематографистов. Ну, школа-студия МХАТ, да, понимаете, да, что-то такое. Вот где все тренируются. Это как идея стержневая, а к ней уже можно прицепить вот то, о чем мы говорим. Идет? Идет. Филиал, я не знаю, картинной галереи... Там нету, правда, выставочного пространства нормального.

Планетарий. Моя любимая, моя любимая тема — планетарий. Я топлю за планетарий. Потому что планетарий — это круто, там есть зал, который подходит для планетария, и там есть помещения, где как раз можно вести любые кружки, любую, я не знаю, такую общественно-научную деятельность, бизнес-деятельность, концертную деятельность, конференц-деятельность. Мне так кажется, что формат планетария — это очень мощно. Но планетарий в условиях Сургута без бюджетного финансирования невозможен, ну или без регионального тем более.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Хотя предложенная общественностью схема тоже невозможна без бюджетного участия, тут надо тоже понимать. Это вот мы переходим к вопросу номер два твоей повестки озвученной.

Д.Щ.: Да, давай я расскажу. Значит, предложение пока от молодежи следующее. На снос «Авроры» было заложено 11 миллионов рублей. Они предлагают эти деньги перенаправить на техническое обследование здания, на его нормальную экспертизу для того чтобы это все положить в основу заявки на федеральный грантовый конкурс. Они нашли какой-то конкурс, куда можно заявиться. Там можно получить по этому конкурсу максимум 250 миллионов рублей. При условии, что там еще что-то подкинет город, что-то подкинет бизнес или округ... Ну, в общем, это типа что-то какое-то софинансирование.

И, но опять же, чиновники говорят, что этих денег явно не хватит. И не факт, что этот грант вообще будет получен. То есть вопрос с финансированием возрождения «Авроры» — в подвешенном состоянии. Не факт, что получится получить федеральные деньги. В этом случае нужно будет искать городские деньги. А город, такое ощущение, не сильно-то хочет эти деньги выделять. Пока чиновники и депутаты похлопали по плечу товарищей из Молодежной палаты, сказали: «Вы молодцы, вы провели хорошую работу, не факт, что получится, но давайте попробуем». То есть, как минимум, пока что речь идет о том, что сносить «Аврору» не будут, и действительно попробуют как-то это дело продвинуть, но с финансированием все совершенно неочевидно.

Т.С.: Ответ очень простой на это. На днях Владимир Владимирович Путин будет давать большую пресс-конференцию. И представим себе, что он скажет: «Вы знаете, мне вот известна проблема с сургутской «Авророй»... Молодежная палата Сургута предложила шикарный вариант финансирования. Я думаю, что неплохо бы проработать этот вариант региональным и городским властям». Вопрос: сколько миллисекунд будут региональные и городские власти раздумывать над реализацией проекта по финансированию «Авроры»? «Авроры», ее возрождения.

Д.Щ.: То есть нам нужно посоветовать коллегам из Молодежной палаты, чтобы они дозвонились на пресс-конференцию к президенту.

Т.С.: Ну, как вариант, пожалуйста. Нет, ну я о другом говорю. Я ж не сказал чего-то, ну, фантастического, нет?

Д.Щ.: Нет, конечно.

Т.С.: Ну, не с точки зрения того, что Путин будет говорить про Сургут — он периодически говорит про Сургут. А с точки зрения того, что он, если бы так сказал, не сказал бы ничего сумасшедшего, правда? Все в рамках закона?

Д.Щ.: Естественно.

Т.С.: И в рамках закона бы власти нашли все варианты решения этой проблемы, правда? Значит, вопрос не в деньгах и вопрос не в нарушении или соблюдении закона, а вопрос в одном-единственном — в инициативе. Вот хотите вы этого, просто я обращаюсь к нашим чиновникам, или не хотите? Вы этого не хотите, и поэтому не идет дело. А вот когда вы чего-то хотите, даже если это ваше «хотите» очень спорное и неочевидное с точки зрения пользы для города, у вас процесс идет, ну, как по маслу. Вот и все.

Поэтому обсуждать вот — выиграют грант эти прекрасные юноши и девушки или не выиграют — это совершенно пустое. Конечно же, они его выиграют! Конечно же, они его выиграют, если они подготовят документы, представят правильную концепцию, покажут, что они не с бухты-барахты все это реализовывают, а работают в соавторстве с местной властью, с региональной властью. Ну почему они не должны выиграть этот грант? Извините, такие идиоты порой гранты выигрывают, такие бессмысленные деньги осваиваются на грантах. А почему бы тут вот не выиграть грант? А почему бы тут не найти, не создать какой-то пул действительно спонсоров или донатеров? Тот, кто дает донат — это кто, донатер?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Вот. Почему бы действительно не включить строчку в бюджет? Вот вопрос: а где взять деньги? Вот на этот проект деньги взять в бюджете. Вы же продали Агентство воздушных сообщений. Вот вложите деньги в «Аврору». А зачем тогда вы продали Агентство воздушных сообщений? Зачем, скажите? Чтобы кормить мигрантов? А городу-то что-то должно оставаться? Город же не должен приходить в упадок. У города большой бюджет, у округа тоже большой бюджет.

Объект недорогой, это не железнодорожный вокзал построить, который, опять-таки, благодаря стараниям наших региональных властей благополучно был снесен, хотя можно было его защитить. Это не новый аэропорт, многомиллиардный проект в Сургуте. Это не мост через Обь. Это не НТЦ. Это всего лишь, извините, здание там в пару тысяч квадратных метров.

О чем мы говорим? В центре города Сургута, на который претендует молодежь Сургута. Она претендует, это заявка такая у молодежи. Это вот движение того самого здорового, пресловутого гражданского общества. Вот гражданское общество Сургута в виде молодежи, которая не хочет из Сургута уезжать, говорит: «Мы хотим здесь сделать проект». На подобные инициативы, что молодежного, что любого другого гражданского общества, власти должны лететь как мотылек на свет. Они должны привлекать наши власти. Здесь очень просто, мне кажется, здесь настолько очевидная ситуация. Она неочевидна в одном — вот в этом упорстве снести «Аврору». Вот неочевидно.

У вас дома завелась, я не знаю, на кухне или в ванной плесень. Вы что будете, квартиру сносить? Вы будете ремонтировать, правда? Вы там все расчистите, обработаете Пенетрончиком, покрасите новой хорошей краской, проведете всякие герметические работы и будете дальше себе жить. Сделаете вентиляцию наконец, будете проветривать, форточку открывать. Ну жить-то можно? Даже если у вас обвалится балка какая-нибудь несущая — будете ремонтировать, вы же не будете дом сносить из-за этого? Тот же самый подход.

Чисто надо врубать хозяйственный подход, понимаете, такой вот нормальный наш, такой, как бы, я не знаю, купеческо-крестьянский, житейский подход. Что-то поломалось — поремонтировали, идем дальше. Пришло уж в полную негодность — давайте убирать. В полную негодность здание капитального строения 1984 года ввода в эксплуатацию не приходит. Извините, никто в это не поверит.

Да. Ну что ж, дорогие наши слушатели, читатели, пожалуйста, высказывайтесь, что вы думаете по этому поводу про идею Молодежной палаты. Может быть, у вас какие-то свои по этому поводу есть предложения и предположения.

Т.С.: До свидания, друзья, всем пока.