Одноуровневая система в Югре: реформы, риски и что изменится для людей

Югра переходит на одноуровневую систему муниципального управления. Что это означает? Ликвидацию поселковых администраций как самостоятельных органов, исчезновение местных дум, передачу полномочий на уровень районов, централизацию бюджетов и управленческих решений и превращение поселковых структур в «представительства» районной власти.

Что ждет жителей? Упростится ли бюрократия или наоборот — решение вопросов станет сложнее? Что будет со связью местной власти и граждан? И не лишит ли это поселения последних инструментов влияния на свою жизнь? Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают плюсы, минусы, опыт других регионов и возможные последствия для Югры.

Дмитрий Щеглов: Югра переходит на одноуровневую систему муниципального управления. Это нужно немножко расшифровать, потому что не совсем понятно из первоначальной формулировки.

Дело в том, что сейчас существуют как бы два уровня муниципалитетов. Если Сургут, он как бы, по сути своей, и так был одноуровневым: одна администрация, один город – здесь все ясно, то у нас еще есть целая куча муниципальных районов, в том числе Сургутский район. И там как раз вот существует администрация района, которая заправляет магистральными потоками, скажем так, и еще существуют местные локальные администрации, у которых есть своя администрация, своя дума, свой аппарат, всякие там свои какие-то структуры, и вот на каждое поселение есть такая своя администрация.

Так вот, вскоре этой администрации нижнего уровня больше не будет. Она будет как бы представительством центральной администрации района, а все остальные всякие лишние структуры, лишние, по мнению авторов реформы, должны будут исчезнуть. К чему это все приведет, вот сейчас мы как раз и пообсуждаем. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Переход на одноуровневую систему. С одной стороны, что говорят те, кто являются его апологетом, и кому это нравится? Они говорят, что все централизуется – это вообще любимая штука в нашей стране, когда все централизуется. Вообще, если бы можно было все централизовать вообще, они бы так и сделали. Все централизуется, бюджет консолидируется, то есть теперь не тратятся деньги на содержание каких-то там местных ненужных структур, с функциями которых прекрасно справятся структуры, которые находятся над всей этой системой. Соответственно, решения принимаются более консолидировано, разумно – все счастливы.

Ну, например, вот когда сейчас в Якутии происходит такой же процесс, там тоже они хотят переходить на одноуровневую систему, и там местные, в том числе локальные администрации, и местные удаленные поселки немного переживают, потому что они говорят: «Ребят, ну нам до вас, до администрации, ехать 300 километров по тундре. Как бы нам с вами сложно будет взаимодействовать, с администрацией условного района». Не то чтобы у нас было 300 километров по тундре, но у нас тоже тот же Сургутский район раскидан на довольно большие расстояния. Но пока что речь идет о том, что администрации, как бы местные администрации поселковые, они сохранятся, но они будут как бы представителями, наместниками главной администрации на местах. Тарас, как ты видишь плюсы-минусы всей этой истории, насколько она тебе вообще нравится?

Т.С.: Как высказался великий баснописец, по иной версии, великий плагиатор, Иван Андреевич Крылов, тут даже не надо вспоминать цитату: «А вы, друзья, как не садитесь…» И далее по тексту. Поэтому мы имеем дело, безусловно, с очередной чиновничьей структурной реформой. Вот теперь людей с одного стула пересадят на другой: не такой мягкий, не такой кожаный, наверное, без подлокотников.

Никакой экономии вот я не вижу, честно говоря, потому что, как я понимаю, то, что сегодня является поселковой администрацией, поселковым советом, будет выполнять функцию некоего консалтингового центра для местного населения, какого-то такого местного МФЦ, только без полномочий. То есть будет окошко, куда можно прийти, пожаловаться, отдать бумажку и ждать более продолжительное время, когда эта бумажка с неким решением вернется назад. При наличии собственных исполнительных функций в данном местном поселковом совете бумажка бы этот путь проделала, я так понимаю, быстрее, если не по большинству вопросов, то по каким-то местным очевидным вопросам – наверняка да.

Потому что все-таки местная исполнительная власть, местное самоуправление располагает чисто законодательно определенным объемом функций и полномочий. Теперь эти функции и полномочия переводятся на уровень, ну, для упрощения нашей истории, районов, видимо, я так понимаю, где-то и городов, наверное, не знаю, какая у нас система с муниципальными образованиями в этом вопросе.

Д.Щ.: Здесь именно района, да. Все-таки объединения с городами пока нет.

Т.С.: Возникнет, да. Ну кто знает, может быть, из Сургута сделают тоже несколько административных единиц, как вот шли разговоры.

Д.Щ.: Ну, кстати, да. Это вот, например, в Тюмени же есть, получается, разные административные районы, которые как бы являются управами.

Т.С.: Да, будут управы, вот. Ну, пока об этом не заявлено, но я так думаю, что вот в этой логике все идет. Соответственно, о сокращении чиновничьего аппарата речь не идет, а именно это озвучивалось как один из аргументов данной реформы. Ну, нам надо сокращать, как бы это все-таки… Вот, хорошо. Это не произойдет. Ну и потом, мы прекрасно знаем… Во-первых, тот, кто прочитал законы Паркинсона, он знает, на всю жизнь этот закон усвоил, что любое сокращение чиновников приводит к росту чиновников.

Д.Щ.: Это да.

Т.С.: И поэтому… Боже мой, и даже в бизнесе это так работает. Вот сколько мы ни пытались чего-нибудь посокращать, каждый раз штатное расписание только, вот этой вот итоговой цифры, оно увеличивается. Поэтому лучше не прикасаться. Ну и плюс, не так легко уволить чиновника, куда-то его деть. Поэтому это будет трансформация в какую-то другую форму.

Будет ли от этого жителям легче жить – тут вопрос. Я знаю на примере небольшого поселка на Урале, откуда родом моя мама, как там устроено это все. Ну, она просто часто делится своей проблематикой. У нее там есть как второй дом, куда она приезжает периодически. И вот любой вопрос в местный поселковой администрации решить практически стало невозможно. По любому вопросу люди садятся кто на мотоцикл, кто на велосипед, кто на автобус, на машину, и 30 километров до ближайшего районного центра – 30 километров. Почти сургутская история, скажем так, вокруг Сургута, наверное, процентов 70 населенных пунктов в пределах часа езды находятся. Хотя Сургутский район – он огромный, один из самых больших районов в нашей стране.

Д.Щ.: Да, там сотни километров.

Т.С.: Как будут решаться эти вопросы, мне трудно представить. Действительно, это во многом усложнит жизнь местного населения на местах, простите за тавтологию. Станет ли районная власть принимать более компетентные решения, чем это делают поселковые советы, трудно предположить, потому что вопрос квалификации чиновников на любом уровне с каждым днем встает все острее и острее. Мы же видим действительно, что чиновники боятся принимать самостоятельные решения. Любой более-менее спорный вопрос они сваливают на вышестоящее руководство.

В этом случае, возможно, губернатор принял просто какое-то такое простое, прямолинейное, линейное, как говорится, прагматичное решение: ну раз они ничего сами не хотят решать, либо решают плохо, либо вообще воруют (хотя я не знаю, что там можно воровать в поселках, ну, наверное, в том числе такой аргумент, неафишируемый аргумент, используется), давайте уж мы лучше создадим из районных администраций профессиональные структуры, которые будут обслуживать население на более квалифицированном уровне. Как аргументация принимается, можно это обсуждать, но единственное, что никакой экономии бюджетов я вот в этом, честно говоря, не вижу. Бюджеты увеличатся, люди никуда не денутся, просто перепишутся в штатном расписании их названия. Ну, будем смотреть.

Д.Щ.: Ну, а я еще…

Т.С.: Но местная власть, конечно, должна присутствовать всегда, вот понимаете. А ведь местная власть – это не только местное самоуправление. А куда денутся участковые, например? Это очень важная составляющая в таких населенных пунктах. Ну, они по линии МВД идут, и тем не менее…

Д.Щ.: Ну да, я думаю, что с ними-то все будет в порядке. Я знаю зато, кто точно куда-то денется. И здесь, отметь, кто о чем, а Щеглов о депутатах – вот их не будет. То есть местные думы будут уничтожены. А местные думы – это что? То есть это, когда у тебя есть, если тебе повезло, конечно, бывает, не всегда так везет, но, если повезет, у тебя будет свой человек, который ходит в местную администрацию, что-то там пробивает, узнает. Он как минимум может тебя предупредить о какой-нибудь гадости, которую тебе придумали с вышестоящего уровня. Ну и плюс, он, как я уже тоже говорил ранее, муниципальные депутаты – это те люди немногочисленные, которые реально разбираются в том, что происходит с муниципальным управлением, как вообще происходит муниципальное управление.

То есть это не просто такие контактеры, переговорщики между властью и гражданами, избирателями, но и потенциальные кадры для муниципальной власти. Так вот, и вот все эти маленькие думы, которые решали какие-то свои локальные вопросы, и где были какие-то люди, которые ходят, что-то могут рассказать, на что-то могут повлиять, они все, скорее всего, будут уничтожены. Останется, условно говоря, Дума Сургутского района, и ладно, если на каждое поселение будет выделен какой-то отдельный депутат, который хотя бы будет там появляться физически в этом поселении и как-то передавать в центр весточки, что там вообще происходит. Ну потому, что я вот не знаю, как это теперь все будет организовано, но вот что-то…

Т.С.: Это какая-то громоздкая может выйти система. Ну нельзя в одном центре держать депутата от каждого поселка. Как ты себе это представляешь?

Д.Щ.: Вот это вопрос: как это все будет выглядеть, я теперь не знаю.

Т.С.: Ну, на самом деле, мы понимаем, что в этом процессе Югра…

Д.Щ.: В федеральном тренде.

Т.С.: Проводится, да, федеральный эксперимент, федеральный тренд. Видимо, это неизбежно, точно так же как отмена прямых выборов глав муниципальных образований. Идет централизация. Ну, что вы хотите? Идет фактически создание единой вертикальной власти, в которой вот это самое низовое звено под названием «местное самоуправление» так же трансформируется в прямую часть, собственно, власти федеральной. И так видится процесс. Считается, что это более эффективный способ в нынешнем состоянии управлять государством.

Просто будем смотреть. Еще раз, некомпетентность местных чиновников, часто и депутатов, конечно же, присутствует – это понятная вещь. Мы сталкиваемся с чиновниками, мы видим, что они не в состоянии зачастую отвечать на элементарные вопросы граждан. А то, что мы видим на фоне, например, некоторых городских решений, чисто ландшафтных, точно это подтверждает. Но сможет ли каждый конкретный район (сургутский, нижневартовский, ханты-Мансийский, далее по списку) управлять своими поселками в таком интересном регионе, как Югра, где до некоторых поселков можно добираться только зимой по зимнику…

Д.Щ.: Или летом на вертолетах.

Т.С.: Да. Ну тут интересный эксперимент решила провести Югра наша. Посмотрим, чем он закончится, к чему приведет.

Д.Щ.: Ну что ж, уважаемые слушатели и читатели, пожалуйста, делитесь своими мнениями по этому поводу, что думаете. Если вам это все интересно, ставьте «лайки». И читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru – ссылка, как всегда, в описании. До новых встреч, до свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.