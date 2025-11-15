Население Сургута выросло на 130 тысяч человек — пора ли увеличивать думу?

В Сургуте заговорили о перенарезке избирательных округов. Но речь пока совершенно не идет об увеличении депутатского корпуса. За 18 лет население города выросло с 290 до 420 тысяч человек, но количественный состав Думы остается прежним — 25 депутатов. Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают: нужно ли увеличивать число депутатов до 30-35, справляется ли нынешний состав с увеличившейся нагрузкой, как рост жителей влияет на управляемость города, что даёт расширение Думы — и чем оно может быть опасно.

Дмитрий Щеглов: В Думе Сургута задумались о некоторой перенарезке избирательных округов. Потому что за последние 5 лет, как утверждает по крайней мере территориальная избирательная комиссия, и это было озвучено в Думе, у нас стало на порядка 20-25 тысяч жителей больше. Ну и пора бы как-то немножко изменить механику избрания депутатов, то есть появляются новые районы, появляются новые жители, и они должны быть как-то представлены в городском муниципальном собрании. Давайте обсудим эту историю, потому что здесь у нас есть очень много, чего подумать о том, как вообще с нашей Думой поступить в ближайшие 5-10 лет. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Позвольте, я немножко контекста вам дам. Значит, смотрите, у нас в 2006 году была избрана первая городская Дума, которая, ну, это был уже такой вот современный ее вид, то есть 25 депутатов, председатель, заместитель председателя. Вот это вот самое здание на Восходе, 4, где они заседают, вот этот вот тот самый зал, в котором многие были на публичных слушаниях или, может быть, который видели на фотографиях и видео из Думы. Так вот в 2006 году, когда это впервые случилось, в Сургуте жило примерно 290 тысяч человек. То есть, если даже просто поделить на людей 25 депутатов, вот на эту сумму, с учетом детей получается все равно где-то около 10-11 тысяч человек было на депутата. Понятно, что это не избиратели, но это люди.

Так вот, а сейчас (2025 год) примерная оценка именно официальной численности жителей Сургута – 420 тысяч человек. Это на 130 тысяч человек больше, чем 18 лет назад. При этом у нас на каждого депутата уже приходится примерно по 16 тысяч человек. За исключением детей избирателей все равно будет меньше, но тем не менее. То есть у нас появилось за 20 лет «лишние» 130 тысяч человек, которые тоже должны как-то со своими депутатами взаимодействовать. А депутаты, они, по-моему, насколько я могу понять, по крайней мере, не все так считают, но они не «резиновые», они не могут охватывать вот эти вот свои невероятные новые тысячи людей и делать это достаточно эффективно.

Поэтому, как мне кажется, нам уже давным-давно пора переходить к обсуждению того, что состав Думы Сургута пора увеличивать. Я понимаю, сейчас на меня полетят помидоры, будут мне говорить: «Вот, значит, этих людей, этих…». Ну, обычно у нас депутаты представляются какими-то дармоедами, я лично как человек, работавший много с депутатами, их дармоедами не считаю, как минимум не всех, и много полезного они все равно делают. Но мне кажется, что расширить Думу Сургута до 30 или даже до 35 (с запасом) человек вполне уже можно. И об этом нужно думать уже плюс-минус сегодня.

То есть понятно, что на ближайших выборах у нас будет все равно 25 депутатов (это будет следующий год, 2026-й), и следующий созыв мы будем работать в том же режиме, в котором мы работали и до этого. Но если мы хотим, чтобы депутаты нормально работали со своими избирателями и у них действительно была возможность охватывать более или менее свой округ, а не бегать по верхам, нам нужно, чтобы этих депутатов становилось больше. Ты как видишь эту ситуацию? Может быть, мы с тобой немного подискутируем по этому поводу?

Т.С.: Ну, у меня первый вопрос очевидный. Статистически население России не рожает, у нас отрицательная демография, а Сургут умудрился за 20 лет прибавить, если обратным порядком считать, 420 минус 130 – это будет 290 – 50%.

Д.Щ.: Ну, плюс-минус, примерно за 20 лет, да.

Т.С.: То есть просто город какого-то демографического волшебства.

Д.Щ.: Это да.

Т.С.: А отсюда, конечно же, неизбежен второй очевидный вопрос… То был первый неочевидный вопрос, вопрос-недоумение, скажем так. Это, наверное, математику Перельману надо вот эту загадку: как вот страна демонстрирует отрицательную демографию, а Сургут ну просто какой-то ракетой на пятой космической скорости со своим ростом населения вырывается в иные планетные, межзвездные пространства?

А вопрос практический: «А кого новые депутаты должны представлять?» Вот скажем так. Вот мы же примерно представляем себе демографическую структуру теперь современного населения. Не сталкиваемся ли мы с очередным следствием проблемы, которую многажды обсуждали? Город совершенно какими-то зверскими темпами прирастает в своем количественном составе. На все это не хватает совершенно никакой инфраструктуры. Вообще, на это все вот население напастись школ, детсадов, больниц, поликлиник, автобусов, плавательных бассейнов, парков, скверов невозможно. Вот все, у города на это на все денег нет. Отсюда наша переполненность школ, детских и дошкольных учреждений и так далее и тому подобное. И теперь выясняется, что нам еще и депутатов не хватает вот на это население?

Д.Щ.: Естественно.

Т.С.: Понимаете, да? Понимаете, это уже какой-то не просто заколдованный круг, а это уже цирк-шапито начинается. Мы так можем дойти до того, что, как демократическая партия США, будем нагнетать специально миграционное население с тем, чтобы нарезать в свою пользу избирательные округа. Поэтому мое замечание на это, в общем-то, видимо, не лишенное здравого смысла решение, несмотря на мою иронию, единственное: смогут ли новые депутаты действительно работать эффективно только лишь потому, что население города увеличилось? Не путаем ли мы структурную реформу с содержательной работой? В общем-то, если депутат эффективен, и он понимает, чем он должен заниматься, если исполнительная власть эффективна, то управлять процессами, которые решают жизненные задачи… ну, сколько у нас один избирательный округ в Сургуте? Надо поделить 420 тысяч на 25.

Д.Щ.: Он должен быть что-то типа 10 тысяч избирателей.

Т.С.: Хорошо, то есть управлять, скажем так, процессами, которые решают жизненные задачи 10 тысяч сургутян или 15 тысяч сургутян, мне кажется, это одни и те же порядки. То есть, если ты квалифицированный специалист, будь ты депутат с аппаратом помощников, вероятно, вот лучше помощников квалифицированных надавать, которых надо не ради проездного бесплатного билета нанимать и двух поездок на самолете, а чтобы они содержательно работали, действительно готовили депутату документацию, работали с населением вместе с ним – и за него в некоторых случаях – вот этот путь, мне кажется, более профессиональный.

А увеличивать депутатский корпус только потому, что население города растет, я не думаю, что список задач радикально усложнился для депутатов и для исполнительной власти. Список задач один и тот же. Мы проходили, кто помнит, в советские годы историю с городским советом. Вот собиралось, по-моему, 400 человек или 350 в актовом зале, и вот сидели такие послушные болванчики, которые просто поднимали руку и голосовали. Вот мы будем наблюдать эту самую картину. Но если такая картинка кому-то не нравится с послушными китайскими болванчиками… на меня пусть друзья из Китая не обижаются – это просто такая идиоматическая форма, я ее не выдумал…

Если не нравится этот пример, давайте вспомним 30-летней давности историю, когда существовал так называемый большой городской совет, вот туда тоже их штук 400 набиралось, этих депутатов, вот они горлопанили просто до порыва связок горловых. И это был совершенно невообразимый какой-то опыт. Ничего не решалось месяцами, только орали друг на друга, разве что не драки устраивали. Ладно, я дал две взаимоисключающие картины, радикально полюсовые, но предлагаю все-таки подумать о том, чтобы мы брали не количеством, друзья, а качеством. Давайте вот об этом подумаем, хорошо?

Д.Щ.: Я здесь тоже маленькую ремарку в конце поставлю: мне здесь кажется, все-таки взаимосвязь количества и качества именно в депутатской работе присутствует, потому что для них очень важен контакт с людьми. А когда у тебя людей стало в 1,5 раза больше за последнее время, тебе с ними просто уже контакт держать будет сложнее, сложнее и сложнее, и будет все меньше и меньше получаться. Плюсом, чем больше избирательных округов, тем больше возможностей на каждый из них получать деньги – есть же целевые депутатские фонды, которые на каждый округ, соответственно, для них это будет плюсом.

И еще плюсом мы получим дополнительное количество людей, которые что-то вообще понимают в муниципальном управлении и могут стать неким запасом, кузницей кадров для муниципальной службы, потому что из депутатов впоследствии могут получаться какие-нибудь директора департаментов…

Т.С.: Главы городов.

Д.Щ.: Да, мэры городов и так далее, и так далее. Это тоже один из пунктов, который не стоит забывать. Уважаемые комментаторы, наши дорогие читатели и слушатели, пишите, пожалуйста, какая точка зрения вам ближе, стоит ли депутатов сохранить в том же количестве, чтобы они просто работали лучше, или стоит их количество увеличить, чтобы они работали ближе к своим избирателям. Что думаете, пишите, пожалуйста, это очень интересно, потому что мне кажется, что все равно Сургуту в ближайшие 5 лет к этому как-то придется прийти. Расшифровку нашего разговора читайте на siapress.ru – как всегда, ссылка в описании. И через неделю вновь с вами услышимся. Всем до свидания, спасибо.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.