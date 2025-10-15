В Сургуте отремонтировали крышу и фасад крематория и продолжают благоустраивать Чернореченское кладбище

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036425"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761850772"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=gQlOIIlDeDYrA+fRvXr3th0bpuNHgpdmN+UwqLRywtp9sRJvhOkYNr3n4Fyzmlc/iYgERANUbrAozGDpNS0nIWCwm+g58ohZmr6D0FxE/VFIE//mOpWs2rFmD/0S4IJg"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=gQlOIIlDeDYrA+fRvXr3th0bpuNHgpdmN+UwqLRywtp9sRJvhOkYNr3n4Fyzmlc/iYgERANUbrAozGDpNS0nIWCwm+g58ohZmr6D0FxE/VFIE//mOpWs2rFmD/0S4IJg"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:25"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036402"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761843550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Y+nU5q8KZ/Scud0Eye+G8uWfdXpom+jLQf/3PQ6K9nRjXkxb8BhIcR4lzu0Cmmr88CqHmccO4P4V7qFj9Ld+RmX1F7LGJ6eaaR9LuvfPCCjQTzT7nyVfeNVcq2Fx2L7G"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Y+nU5q8KZ/Scud0Eye+G8uWfdXpom+jLQf/3PQ6K9nRjXkxb8BhIcR4lzu0Cmmr88CqHmccO4P4V7qFj9Ld+RmX1F7LGJ6eaaR9LuvfPCCjQTzT7nyVfeNVcq2Fx2L7G"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 21:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036425"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761850772"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=gQlOIIlDeDYrA+fRvXr3th0bpuNHgpdmN+UwqLRywtp9sRJvhOkYNr3n4Fyzmlc/iYgERANUbrAozGDpNS0nIWCwm+g58ohZmr6D0FxE/VFIE//mOpWs2rFmD/0S4IJg"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=gQlOIIlDeDYrA+fRvXr3th0bpuNHgpdmN+UwqLRywtp9sRJvhOkYNr3n4Fyzmlc/iYgERANUbrAozGDpNS0nIWCwm+g58ohZmr6D0FxE/VFIE//mOpWs2rFmD/0S4IJg"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:25"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036402"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761843550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Y+nU5q8KZ/Scud0Eye+G8uWfdXpom+jLQf/3PQ6K9nRjXkxb8BhIcR4lzu0Cmmr88CqHmccO4P4V7qFj9Ld+RmX1F7LGJ6eaaR9LuvfPCCjQTzT7nyVfeNVcq2Fx2L7G"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Y+nU5q8KZ/Scud0Eye+G8uWfdXpom+jLQf/3PQ6K9nRjXkxb8BhIcR4lzu0Cmmr88CqHmccO4P4V7qFj9Ld+RmX1F7LGJ6eaaR9LuvfPCCjQTzT7nyVfeNVcq2Fx2L7G"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 21:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,9589   EUR  92,6816  

Новости

  • ​СИА-ПРЕСС дарит два билета на концерт − участвуйте в конкурсе

    ​СИА-ПРЕСС дарит два билета на концерт − участвуйте в конкурсе

    14 октября в 16:33
    734 1
  • ​В Сургуте стартовала первая Спартакиада школьников

    ​В Сургуте стартовала первая Спартакиада школьников

    Сегодня в 17:51
    1 0
  • В школах Югры открывают агропромышленные классы — чтобы популяризировать работу в сельском хозяйстве

    В школах Югры открывают агропромышленные классы — чтобы популяризировать работу в сельском хозяйстве

    Сегодня в 17:25
    82 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760424518"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761720522"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=Sw4EgJgCrhrJWATL91P6n8dPfafHdDscZOBOuY+SIvsuQa65eOnlkVDg4q84Fubjb7orWDRMjpoOz6014kxUPAxGGW5I7PzWZpsJv+P25dypZ3bzOZtwXxRTZtMYqsN6XEoRk3AG80CWfkImQ5Einw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=Sw4EgJgCrhrJWATL91P6n8dPfafHdDscZOBOuY+SIvsuQa65eOnlkVDg4q84Fubjb7orWDRMjpoOz6014kxUPAxGGW5I7PzWZpsJv+P25dypZ3bzOZtwXxRTZtMYqsN6XEoRk3AG80CWfkImQ5Einw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "161"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "73"
      ["name"]=>
      string(21) "ЛогоГрад (15)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://vk.com/centr.cor.rechi.logograd"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c16f6acf291f88a4d7a156673fc76d8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcYVrTH"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-14 11:48:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-29 11:48:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "161"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760424518"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761720522"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=Sw4EgJgCrhrJWATL91P6n8dPfafHdDscZOBOuY+SIvsuQa65eOnlkVDg4q84Fubjb7orWDRMjpoOz6014kxUPAxGGW5I7PzWZpsJv+P25dypZ3bzOZtwXxRTZtMYqsN6XEoRk3AG80CWfkImQ5Einw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=Sw4EgJgCrhrJWATL91P6n8dPfafHdDscZOBOuY+SIvsuQa65eOnlkVDg4q84Fubjb7orWDRMjpoOz6014kxUPAxGGW5I7PzWZpsJv+P25dypZ3bzOZtwXxRTZtMYqsN6XEoRk3AG80CWfkImQ5Einw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "161"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "73"
      ["name"]=>
      string(21) "ЛогоГрад (15)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://vk.com/centr.cor.rechi.logograd"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c16f6acf291f88a4d7a156673fc76d8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcYVrTH"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-14 11:48:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-29 11:48:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "161"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760424518"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761720522"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=Sw4EgJgCrhrJWATL91P6n8dPfafHdDscZOBOuY+SIvsuQa65eOnlkVDg4q84Fubjb7orWDRMjpoOz6014kxUPAxGGW5I7PzWZpsJv+P25dypZ3bzOZtwXxRTZtMYqsN6XEoRk3AG80CWfkImQ5Einw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=Sw4EgJgCrhrJWATL91P6n8dPfafHdDscZOBOuY+SIvsuQa65eOnlkVDg4q84Fubjb7orWDRMjpoOz6014kxUPAxGGW5I7PzWZpsJv+P25dypZ3bzOZtwXxRTZtMYqsN6XEoRk3AG80CWfkImQ5Einw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "161"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "73"
      ["name"]=>
      string(21) "ЛогоГрад (15)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://vk.com/centr.cor.rechi.logograd"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c16f6acf291f88a4d7a156673fc76d8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcYVrTH"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-14 11:48:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-29 11:48:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "161"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • Компания из Югры будет поставлять оборудование в Нигерию. На очереди — ОАЭ

    Компания из Югры будет поставлять оборудование в Нигерию. На очереди — ОАЭ

    Сегодня в 15:56
    169 0
  • ​В Югре предложили обсудить с алкосетями компенсацию за вред от продажи спиртного

    ​В Югре предложили обсудить с алкосетями компенсацию за вред от продажи спиртного

    Сегодня в 14:22
    206 0 
  • 	array(0) {
}

    	array(0) {
}

    	NULL
  • ​В Тюменской области проанализировали итоги паводкового и пожароопасного сезонов

    ​В Тюменской области проанализировали итоги паводкового и пожароопасного сезонов

    Сегодня в 13:55
    193 0
  • ​Папа тоже может: в Югре более 6,5 тысячи мужчин получают пособие по уходу за ребенком

    ​Папа тоже может: в Югре более 6,5 тысячи мужчин получают пособие по уходу за ребенком

    Сегодня в 13:51
    231 0
  • ​Школа под крышей дома: в Белом Яре открыли центр цифровых видов спорта в жилом комплексе от ГК «Сибпромстрой»

    ​Школа под крышей дома: в Белом Яре открыли центр цифровых видов спорта в жилом комплексе от ГК «Сибпромстрой»

    Сегодня в 13:45
    221 0
  • ​Губернатор Тюменской области обсудил с экспертом перспективы развития молодежи в регионе

    ​Губернатор Тюменской области обсудил с экспертом перспективы развития молодежи в регионе

    Сегодня в 13:23
    208 0
  • ​От госслужбы − к полкам супермаркета: бывшего министра энергетики Пермского края уличили в магазинных кражах

    ​От госслужбы − к полкам супермаркета: бывшего министра энергетики Пермского края уличили в магазинных кражах

    Сегодня в 13:21
    236 0
  • ​Тюменцы беспечны в цифровом мире: каждый третий оставляет телефон без защиты от мошенников

    ​Тюменцы беспечны в цифровом мире: каждый третий оставляет телефон без защиты от мошенников

    Сегодня в 13:15
    215 0
  • Прожиточный минимум в Югре повысят почти на тысячу рублей

    Прожиточный минимум в Югре повысят почти на тысячу рублей

    Сегодня в 13:05
    228 0
  • Югра первой в России запустила единую цифровую систему для организации школьных каникул

    Югра первой в России запустила единую цифровую систему для организации школьных каникул

    Сегодня в 12:15
    244 0
Больше новостей
Освобождение бывшего главы Сургута Андрея Филатова из-под домашнего ареста - это:
Комментировать
0
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить майонез в России, так как это «яд для русского человека». Ваше мнение:
Комментировать
0
Жилье в Сургуте дешевеет. Это вас:
Комментировать
0
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить майонез в России как «яд для русского человека». Ваше мнение:
Комментировать
0
Ваше отношение к Сургуту:
Комментировать
0
Больше опросов

​Крематорий в Сургуте масштабно отремонтировали впервые за 20 лет. Впереди − благоустройство кладбища, вторая печь и инвентаризация

В Сургуте отремонтировали крышу и фасад крематория и продолжают благоустраивать Чернореченское кладбище

​Крематорий в Сургуте масштабно отремонтировали впервые за 20 лет. Впереди − благоустройство кладбища, вторая печь и инвентаризация
Фото: siapress.ru

В Сургуте подошли к концу масштабные работы по ремонту городского крематория. Впервые за 20 лет здание привели в порядок: заменили кровлю, утеплили стены и облицевали керамогранитом. Параллельно на Чернореченском кладбище продолжается благоустройство − появляются новые удобства для посетителей, тротуары и площадки под захоронения. А на всех кладбищах города идет масштабная инвентаризация могил. Более подробно об этом − читайте в нашем обзоре.

Фасад стал современным и безопасным

Как рассказал корреспонденту siapress.ru директор МКУ «Ритуал» Игорь Фурив, ремонт крематория начался еще в 2024 году и стал первым капитальным обновлением за все время его существования.

«Летом 2024 года были выполнены работы по капитальному ремонту кровли крематория. В 2025 году начались и завершились работы по ремонту фасада. Теперь здание приобрело новый достойный вид. Также планируется в 2026 году провести внутренние работы по ремонту кабинетов, ремонту зала прощания, хотя он находится в хорошем состоянии, и также провести работы по установке второй кремационной линии», − поделился он.

По словам директора МКУ «ДЭАЗиИС» Андрея Цапа, износ фасада был значительным − прежняя облицовка начала разрушаться.

«Мы провели утепление стен и кровли, заменили гидроизоляцию, восстановили вентиляционные шахты. В этом году установили современный навесной фасад из керамогранита и обновили прилегающую территорию − сделали отмостку, тротуары, бордюры и подходные пути», − рассказал Цап.

Обновление фасада и кровли обошлось городу примерно в 25 миллионов рублей. В 2024 году на объект направили 12,8 миллиона, в 2025-м − еще 13 миллионов. Работы немного затянулись по срокам, но, как уточнил Цап, подрядчик устранил все недочеты и готов передать объект в эксплуатацию.

Планируется вторая кремационная линия

После завершения внешних работ в 2026 году в крематории намерены провести внутренние ремонты и установить вторую кремационную линию.

«В 2026 году мы планируем провести работы по покупке, приобретению второй модульной печи. То есть планируется пристрой рядом с действующим крематорием и установка второй конвенционной линии. Это снимет нагрузку на действующую кремационную линию», − подчеркнул директор крематория.

По его словам, в последние годы сургутский крематорий остается востребованным не только среди жителей города, но и всего округа. До 2024 года он был единственным в пределах Тюменской области и принимал тела из ХМАО, ЯНАО и даже Томской области.

«Еще семь лет назад у нас было около 500-600 кремаций в год. Сейчас, за 10 месяцев, уже свыше тысячи. Спрос растет, и установка второй печи просто необходима. Она позволит проводить техническое обслуживание без остановки процесса и не направлять тела в другие города», − отметил Фурив.

Колумбарий должны расширить

Спрос на услуги крематория растет, а в действующем колумбарии все ячейки уже заняты. Поэтому в «Ритуале» определяют участок под строительство новой стены.

«На данный момент, к сожалению, мы не можем предоставлять места для хранения урн с прахом, в связи с тем, что уже закончились места. Да, ведется работа по определению участка на кладбище, точнее он практически уже определен. Также будут проведены в 2026 году технические работы. Обязательно покажем проект, когда он будет готов», − заявил директор.

Для посетителей − теплые туалеты и новые дороги

На самом кладбище параллельно ведется благоустройство. Для удобства посетителей установлены три теплых туалета − два у въезда и один в центральной части.

«Это современные модули с отоплением и горячей водой. Очень просим сургутян бережно к ним относиться, чтобы избежать засоров и поломок», − обратил внимание Фурив.

Работы идут и на Аллее воинских захоронений. В рамках работ в секторе № 13 запланированы укладка плитки, устройство пешеходных дорожек между захоронениями, а также создание специальной зоны памяти для возложения цветов.

Завершается обустройство нового − седьмого − сектора кладбища, рассчитанного примерно на 2 300 мест. Уже к концу года здесь начнутся первые захоронения. Параллельно готовится восьмой этап строительства новых участков.

Напоминаем, ранее в Сургуте завершились работы по ремонту тротуара вдоль автомобильной дороги от улицы Аэрофлотской до Чернореченского кладбища. За три месяца на участке обустроили пешеходную зону площадью 655 квадратных метров.

Инвентаризация захоронений − к концу 2025 года

Еще одно направление работы − цифровая инвентаризация всех городских кладбищ. Она проводится по поручению президента РФ и должна завершиться к концу 2025 года.

«На данный момент инвентаризировали около 67 тысяч мест захоронений. Всего, по оценкам, их порядка 70 тысяч. После завершения проекта у нас появится электронная база, где будет указано местоположение каждой могилы. Это поможет людям находить захоронения даже спустя десятилетия», – пояснил директор.

О том, насколько востребована кремация сегодня и какие планы у крематория Сургута на будущее ‒ рассказал директор МКУ «Ритуал» в нашем интервью.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:57, просмотров: 154, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Читатель СИА-ПРЕСС снял на видео новый мост через Обь в Сургуте – вскоре он откроется официально 1058
  2. ​Власти, бизнес и профсоюзы Тюменской области объединяются для развития кадрового потенциала 606
  3. ​Пожарные и железнодорожники победили в мини-футболе среди корпоративных команд Югры 551
  4. ​Успеть до 1 декабря: что нужно знать про имущественные налоги в 2025 году // ONLINE 352
  5. ​На трассе «Север» ХМАО Lexus выехал на встречку и столкнулся с Lada: пострадали два человека 327
  6. ​В Госдуме предложили запретить изъятие банками единственного жилья, находящегося в ипотеке 321
  7. В Югре с начала года выросли зарплаты водителей — медиана достигла 160 тысяч рублей 298
  8. ​В Сургуте зафиксировано 860 обращений в травматологию после укусов животных с начала года 293
  9. Югра первой в России запустила единую цифровую систему для организации школьных каникул 244
  10. ​От госслужбы − к полкам супермаркета: бывшего министра энергетики Пермского края уличили в магазинных кражах 236
  1. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 4592
  2. Недвижимость под 17%: где искать выгоду // ONLINE 2301
  3. Завершение ремонта в колледже имени Знаменского в Сургуте перенесли более чем на полгода 2256
  4. ​Жители одного из домов Сургута борются за смену управляющей компании: дом застрял между «Системой» и «Гармонией» 2099
  5. ​Банк Уралсиб и Сравни подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых финансовых услуг 1927
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 октября? // АФИША 1864
  7. Суд в Екатеринбурге постановил национализировать компании Артема Бикова и Алексея Боброва 1825
  8. Совсем отказываться от живых людей в охране школы не стоит. Но работать там должны обученные специалисты, а не эти доходяги 1769
  9. В Когалыме после укуса щенка мужчина чуть не лишился руки 1759
  10. ​От хора до бетонных смесей: как колледж Знаменского в Сургуте обретает новую жизнь 1663
  1. ​Где концерты, Зин? 7602
  2. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 6250
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 5333
  4. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 4938
  5. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 4802
  6. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 4592
  7. Погуляем, поедим 4579
  8. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 4452
  9. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 4157
  10. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 4005

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика