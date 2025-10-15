В Сургуте отремонтировали крышу и фасад крематория и продолжают благоустраивать Чернореченское кладбище

В Сургуте подошли к концу масштабные работы по ремонту городского крематория. Впервые за 20 лет здание привели в порядок: заменили кровлю, утеплили стены и облицевали керамогранитом. Параллельно на Чернореченском кладбище продолжается благоустройство − появляются новые удобства для посетителей, тротуары и площадки под захоронения. А на всех кладбищах города идет масштабная инвентаризация могил. Более подробно об этом − читайте в нашем обзоре.

Фасад стал современным и безопасным

Как рассказал корреспонденту siapress.ru директор МКУ «Ритуал» Игорь Фурив, ремонт крематория начался еще в 2024 году и стал первым капитальным обновлением за все время его существования.

«Летом 2024 года были выполнены работы по капитальному ремонту кровли крематория. В 2025 году начались и завершились работы по ремонту фасада. Теперь здание приобрело новый достойный вид. Также планируется в 2026 году провести внутренние работы по ремонту кабинетов, ремонту зала прощания, хотя он находится в хорошем состоянии, и также провести работы по установке второй кремационной линии», − поделился он.

По словам директора МКУ «ДЭАЗиИС» Андрея Цапа, износ фасада был значительным − прежняя облицовка начала разрушаться.

«Мы провели утепление стен и кровли, заменили гидроизоляцию, восстановили вентиляционные шахты. В этом году установили современный навесной фасад из керамогранита и обновили прилегающую территорию − сделали отмостку, тротуары, бордюры и подходные пути», − рассказал Цап.

Обновление фасада и кровли обошлось городу примерно в 25 миллионов рублей. В 2024 году на объект направили 12,8 миллиона, в 2025-м − еще 13 миллионов. Работы немного затянулись по срокам, но, как уточнил Цап, подрядчик устранил все недочеты и готов передать объект в эксплуатацию.

Планируется вторая кремационная линия

После завершения внешних работ в 2026 году в крематории намерены провести внутренние ремонты и установить вторую кремационную линию.

«В 2026 году мы планируем провести работы по покупке, приобретению второй модульной печи. То есть планируется пристрой рядом с действующим крематорием и установка второй конвенционной линии. Это снимет нагрузку на действующую кремационную линию», − подчеркнул директор крематория.

По его словам, в последние годы сургутский крематорий остается востребованным не только среди жителей города, но и всего округа. До 2024 года он был единственным в пределах Тюменской области и принимал тела из ХМАО, ЯНАО и даже Томской области.

«Еще семь лет назад у нас было около 500-600 кремаций в год. Сейчас, за 10 месяцев, уже свыше тысячи. Спрос растет, и установка второй печи просто необходима. Она позволит проводить техническое обслуживание без остановки процесса и не направлять тела в другие города», − отметил Фурив.

Колумбарий должны расширить

Спрос на услуги крематория растет, а в действующем колумбарии все ячейки уже заняты. Поэтому в «Ритуале» определяют участок под строительство новой стены.

«На данный момент, к сожалению, мы не можем предоставлять места для хранения урн с прахом, в связи с тем, что уже закончились места. Да, ведется работа по определению участка на кладбище, точнее он практически уже определен. Также будут проведены в 2026 году технические работы. Обязательно покажем проект, когда он будет готов», − заявил директор.

Для посетителей − теплые туалеты и новые дороги

На самом кладбище параллельно ведется благоустройство. Для удобства посетителей установлены три теплых туалета − два у въезда и один в центральной части.

«Это современные модули с отоплением и горячей водой. Очень просим сургутян бережно к ним относиться, чтобы избежать засоров и поломок», − обратил внимание Фурив.

Работы идут и на Аллее воинских захоронений. В рамках работ в секторе № 13 запланированы укладка плитки, устройство пешеходных дорожек между захоронениями, а также создание специальной зоны памяти для возложения цветов.

Завершается обустройство нового − седьмого − сектора кладбища, рассчитанного примерно на 2 300 мест. Уже к концу года здесь начнутся первые захоронения. Параллельно готовится восьмой этап строительства новых участков.

Напоминаем, ранее в Сургуте завершились работы по ремонту тротуара вдоль автомобильной дороги от улицы Аэрофлотской до Чернореченского кладбища. За три месяца на участке обустроили пешеходную зону площадью 655 квадратных метров.

Инвентаризация захоронений − к концу 2025 года

Еще одно направление работы − цифровая инвентаризация всех городских кладбищ. Она проводится по поручению президента РФ и должна завершиться к концу 2025 года.

«На данный момент инвентаризировали около 67 тысяч мест захоронений. Всего, по оценкам, их порядка 70 тысяч. После завершения проекта у нас появится электронная база, где будет указано местоположение каждой могилы. Это поможет людям находить захоронения даже спустя десятилетия», – пояснил директор.

О том, насколько востребована кремация сегодня и какие планы у крематория Сургута на будущее ‒ рассказал директор МКУ «Ритуал» в нашем интервью.