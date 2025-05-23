На Чернореченском кладбище в Сургуте укладывают плитку и создают зону памяти

В Сургуте приступили к благоустройству территории Чернореченского кладбища. Особое внимание будет уделено Аллее воинских захоронений. В рамках работ в секторе № 13 запланированы укладка плитки, устройство пешеходных дорожек между захоронениями, а также создание специальной зоны памяти для возложения цветов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Добавлю, также на регулярной основе производится уход за местами захоронений участников Великой Отечественной войны, чьи близкие и родственники не имеют возможности сделать это самостоятельно», – отметил директор МКУ «Ритуал» Игорь Фурив.

Одновременно на кладбище проводится капитальный ремонт здания крематория, введенного в эксплуатацию в 2005 году. По информации подрядчика, с 5 мая ведется демонтаж старой облицовки и оштукатуривание фасада. В дальнейшем будет установлена новая подвесная система с керамогранитом и обновлена входная группа. Завершение работ запланировано на август.

Также на территории кладбища установят три теплых туалетных модуля, в том числе для маломобильных граждан. По словам мэрии, места размещения выбраны с учетом удобства передвижения посетителей и возможностью подъезда транспорта.

О том, насколько востребована кремация сегодня и какие планы у крематория Сургута на будущее ‒ рассказал директор МКУ «Ритуал» в нашем интервью.