Как привести ларьки с общепитом в парки Сургута и не допустить хаоса и балагана

В Сургуте вновь поднят вопрос о цивилизованном формате общепита в городских парках. Городу требуется разобраться и найти сбалансированный подход — как сделать зеленые зоны более комфортными и живыми, и при этом не допустить появления в парках и скверах банальных шашлычных, торговых центров и прочего «шанхая».

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский рассуждают: как разумно и правильно ввести общепит в парки «За Саймой» и «Кедровый лог», почему важна не только функция этих киосков, но и их внешний вид, и как избежать появления в зеленых зонах кафе «быдло-формата». И почему Сургуту в принципе уже пора выделить отдельную структуру, которая бы занималась планировкой и наполнением скверов и парков.

Дмитрий Щеглов: Так называемые нестационарные торговые объекты (они же киоски и ларьки) вновь стали предметом обсуждения в сургутской городской Думе. На самом деле, процесс в Сургуте идет неплохо, действительно незаконные ларьки постепенно сносятся, но есть один аспект, который пока что не был обсужден достаточно подробно, и поднял его депутат Владимир Болотов. Этот аспект касается различных ларьков, а также других объектов, которые предлагают услуги питания в сургутских парках, в частности в парке «За Саймой», у нас еще есть большой парк «Кедровый лог», есть еще и другие площадки, где это может происходить. Как выстроить эту систему, чтобы она работала разумно, удобно, комфортно и легально, обсудим сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет!

Тарас Самборский: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Ну что ж, вот смотри, задача – так, чтобы в парках было цивилизованно, красиво, удобно что-нибудь съесть и выпить, и при этом чтобы это все не превращалось в какой-то балаган, чтобы там не появились, не знаю, сауны и торговые центры, чтобы все это было прилично и красиво, как в хороших городах России и зарубежья. Как бы ты видел исполнение этой задачи, если ее вдруг перед собой поставит сургутская администрация?

Т.С.: Ты только что сам перечислил по пунктам, как надо видеть исполнение этой задачи. Вот условная сургутская власть идет ногами по любому парку, по каждой дорожке и думает: «Не выпить ли мне кофейку?» Соответственно, на поиск ответа тратится какое-то мозговое усилие, и находится решение: вот вам в виде павильона какая-то кофейня, а может быть, в виде мобильного павильона какая-то кофейня, где вам дадут кофе, правильно? Логично? Дальше он идет и думает через пару часиков: «А не перекусить ли мне?» Пожалуйста, решите и эту проблему с помощью современного формата общепита, где можно перекусить. Причем это может быть какой-нибудь фастфуд качественный (ну, я не знаю, бывает ли фастфуд качественный), это может быть кафе, это может быть ресторан и так далее по пунктам.

Даже слово «сауна», которое ты употребил применительно к общественным пространствам, паркам, скверам или таким крупным рекреационным зонам, каковым является, например, парк «За Саймой» или «Кедровый лог», у них есть какие-то водоемы – да, почему бы и нет? Сделайте цивилизованно.

Я, вообще, в таких вопросах за сетевой бизнес, я сразу хочу сказать. Я за франчайзи, я за тех, кто осуществляет уже отработанный технологический процесс. Я не за стартапы. Тут надо понимать. Это сложная тема, потому что стартаперы могут обидеться: а как же нам попасть в рынок, а как вот нам вообще пробиться? Это надо рассматривать – тут вопросов нет. Но практика решения подобных задач давно апробирована, и, в принципе, тяжелых решений нет.

Любой сквер, ну, не сквер, хорошо, возьмем парк, парк – это более объемный объект и с большим набором функций, парки, конечно же, должны иметь коммерческие зоны. Это помогает и муниципалитетам их содержать, потому что какие-то арендные условия или концессионные условия предполагают извлечение дохода от этой деятельности для муниципалитета, не только для оператора.

Коммерческая деятельность оживляет подобные пространства. И весь вопрос в балансе. То есть, безусловно, нельзя допускать, я не знаю, продажу овощей или создание из ларька, как в Сургуте очень принято, трехэтажного быдлоторгового центра. Ну нет, это все исключается априори. То есть, если мы говорим о парках, то и любая архитектура, в том числе малая архитектура, должна соответствовать ландшафту – это какой-то экостайл, что-нибудь такое.

Д.Щ.: Ну, то есть дерево, стекло.

Т.С.: Дерево, бетон, пожалуйста, делайте пластик, пожалуйста. Вон Илон Маск какие жилые павильоны делает, которые можно коммерциализировать – ну все красиво – это вопрос стиля. Но тут вопрос стиля, действительно, это главная вещь. Я боюсь, что чиновники опять-таки к такому вопросу могут отнестись очень линейно: «Ну ладно, раз вы хотите коммерцию, давайте». Объявят тендер, опять какие-нибудь у нас самозанятые или ИП, представленные гражданами ближнего зарубежья, начнут жарить мясо из неизвестных пород собачатины (и из известных тоже), и все этим делом и кончится. И все это превратится в подобие вот этих вот торговых рядов на бывшей базе деревообрабатывающего комбината на Набережном. Ну, вы понимаете, о чем мы говорим, да?

Соответственно, если город и проектировщики понимают, как должен выглядеть парк «За Саймой», или парк «Кедровый лог», или любой другой парк или сквер, и инвестируют в качественный проект – нельзя сказать, что парк «За Саймой», он плох. Ну, объективно: все-таки те инвестиции, которые город туда вкладывает, эту территорию очень хорошо облагораживают. Значит, надо идти дальше. По мне, нет никакой проблемы устанавливать малые… Как это правильно? Объекты МТО? Мобильные…

Д.Щ.: Нестационарные торговые объекты.

Т.С.: Ну да, вот этот бюрократический канцелярский ужасный стиль, но давайте просто это называть павильонами, ларьками, если никого не пугает это слово. И все будет хорошо. Вот смотрите, парк Энергетиков, «ГРЭСовский пятачок» – хорошее дело сделали власти, поставили там общественный туалет. Но кто видел этот туалет, он должен ужаснуться от самой эстетики. Ну это просто примитивно, это некрасиво, это так, опять для галочки. У чиновника какого-нибудь там, работника лесопаркового хозяйства стоит пунктик «обеспеченность общественными туалетами парков и скверов» – давайте, давайте. И берут самый простой, самый легкий, может быть, не самый дешевый способ, но самый легкий по исполнению – и проблема решена.

А эстетически территория изуродована, потому что там нет архитектуры, он стоит, как бородавка, на видном месте. В конце концов, можно было бы подумать, переместить его в более правильное место. Если мы конкретно говорим о парке Энергетиков, то, по мне, так уместнее общественный туалет разместить в противоположной стороне, ближе к «Спарте», ближе к школе Знаменского – там, где есть много людей, а не при центральном входе вот на этом «ГРЭСовском пятачке». Какой там смысл?

И эти вопросы должны отрабатываться очень качественно. Значит, наверное, в департаменте архитектуры и градостроительства, в лесопарковом хозяйстве, в коммунальном департаменте должны быть специальные люди, или какая-то группа из этих департаментов должна быть создана, которая занимается чисто эстетикой наших скверов, парков, общественных пространств и не допускает вкусовщину, не допускает просто какого-то жуткого, отвратительного… ну, это даже не дизайн, а что это? Вот эти ларьки наши, обшитые сайдингом, что это? Это же фавелы.

А чего мы еще можем изобрести? Мы можем сесть в поезд, съездить в Тюмень, посмотреть, как там это реализовано. Мы можем посмотреть, как это делается в Москве. Центральная площадь, так называемая, вот эти вот киоски из букв «С», «У», «Р», «Г», «У», «Т» – вот была вроде бы не тривиальная задумка, давайте мы там обыграем название города. Обыграли так, что город вообще не понял, горожане, что это такое было, зачем эти киоски, что с ними делать. Выброшена уйма денег совершенно ни во что. В то время, как вам достаточно пройти на любой строительный рынок или вот даже перед «Сити Моллом», где несколько компаний выставили свои образцы микродомов, бань – там вы увидите совершенно современную, качественную, красивую деревянную архитектуру. Берите за основу, делайте из этого павильон, и это впишется идеально в наше городское пространство – все.

Это архитектурная сторона, а содержательная сторона, то есть внешняя оболочка, а содержательная сторона – город должен работать качественно с теми операторами, кого можно в парки запускать. Формат кафе? Да. Кафе – это перекус. Быстро и недорого – это перекус. Фастфуд это или какая-то авторская тема – вопрос опять-таки творческий, надо прорабатывать. Формат кофеен? Да. Киоски-кофейни? Да. Продажа алкоголя? Вопрос, творческий вопрос. Потому что лето, ну, во всем мире на это не обращают внимания, алкоголь во всех парках продают, и тут больше вопрос культуры поведения общества, взаимодействия общества с полицией, с властью. Ну, это отрабатываемая вещь.

На самом деле, мы же при слове «ресторан» не содрогаемся от того, что там подают алкоголь, то есть у нас не возникает ассоциации, что ресторан равно какой-то ужас, там какие-то пьяницы валяются под столами в блевотине. Ну нет, правда? То есть ресторан – это вполне себе приличное культурное заведение, где люди отдыхают, а не напиваются. Соответственно, не надо бояться, что присутствие точек продажи алкоголя в городских уличных пространствах, к каковым относятся скверы и парки, тоже является чем-то страшным. Тут вопрос меры, вопрос качественного исполнения этой темы.

Еще раз, я понимаю, что в нормативном документе вы не пропишете такие критерии, которые отсекут быдлоформат от интеллигентного формата. Просто как это прописать? Ну невозможно. А для этого ответственные работники во власти должны подобные вещи просто понимать. Это чувство эстетики. Они же понимают, что в том же парке «За Саймой» набережная из террасной доски – это красиво. Они же не залили все бетоном, не заасфальтировали, то есть уже есть какая-то градация, которая позволяет отсортировать плохое от хорошего. Надо этот подход распространять дальше.

Они понимают, что детские площадки, которыми заставлены все города в России, производства фабрики «КСИЛ», например, вот питерская фабрика с 90-х годов, вот все однотипные простые площадки, они отличались совсем уж от советских качелей, сваренных из металлической трубы, яркой расцветкой, а так-то достаточно простая, примитивная вещь. Ну понимают, что надо уже идти дальше, что надо не только качельки, какие-то карусельки маленькие делать, а силовые установки, какие-то паркурные вещи, то есть мысль-то развивается, правильно? Значит, надо тот же самый принцип применить здесь.

Конкретно на месте властей, я бы брал в консультанты двух-трех крупнейших операторов общепита по Сургуту и просто спрашивал мнение, как вы считаете, что здесь можно сделать, как бы вы это видели, вот вы готовы были бы? Если готовы, на каких условиях? Давайте обсудим. И, набрав экспертного мнения, можно уже осуществлять конкретную практику: проводить конкурсы, запускать арендаторов, контролировать качество того, что будет в виде вот этих павильонов. Ну как-то так, это же все понятные вещи.

Д.Щ.: Ну да, по всей видимости, нужны конкурсы, нужны очень такие подробные, хорошие ТЗ, под которые люди будут предлагать, компании будут предлагать, свои опции. Смотри, может ли общепит такой вот или какой-то формат таких легких кафешек помогать и спасать такие пространства, по типу сквера Журналиста, куда, как мы знаем, по-прежнему почти никто не ходит? Или, наоборот, никакой бизнес не пойдет туда, где поток нужно формировать самим, а не принимать входящий поток, который там естественным образом присутствует?

Т.С.: Со сквером Журналиста есть проблема. Она заключается в его концепции. То есть создать сквер на месте КНС – правильный ход. А какой сквер и какая у него задача, это было проектом и властями не продумано. И, как известно, власти спешили выработать федеральное финансирование на программу совместных проектов, и одним из этих проектов являлся сквер Журналиста. И власти просто быстро отрабатывали смету, 50 с чем-то миллионов рублей, им надо уложиться было в срок и хоть что-то сделать.

И вот мы на сквере Журналиста видим, как правильная идея реализуется неправильно. Аналогичная ситуация, кстати, еще с одним сквером, поблизости расположенным, вот на задворках «Дворца торжеств», там перед кожвендиспансером, тоже впопыхах, быстрее-быстрее, что-то поналяпали, понаделали, и непонятно, то ли это сквер, то ли это просто какой-то маленький ареал для селфи – ну, непонятно, то есть оно не явилось сквером. В результате оно все заполонено автомобилями, и никакого там сквера нет. Должна быть конечно концепция, парковая архитектура – это же целое направление в архитектурной науке, этим надо заниматься.

Наверное, в условиях, когда нынешний глава Сургута Максим Слепов очень принципиально настроен на вот эту городскую средовую политику и развитию скверов, парков, красивых уличных пространств уделяет много значения, нужно в структуре власти развивать отдельное направление в рамках того же ДАиГ, или лесопарковых хозяйств, не знаю, но профессиональное направление по проектированию парков и скверов. Тогда эти все вопросы, они бы решались на профессиональном уровне.

А так получается, что те же скверы реализуются на энтузиазме. Мэр захотел в том-то месте создать сквер. И пошла работа. ДАиГ подключается по своим контактам к тем или иным предпринимателям, за счет спонсорских денег часть работы проводится, территория приводится в порядок. Ну, там делается благоустройство, что-то финансирует город, и вот так вот сквер получается. Это все энтузиазм. Это для уровня субботников хорошо, а для уровня концепции этого уже недостаточно.

И вот сквер Журналиста, и не только сквер Журналиста, он как раз показывает, как потенциально место очень привлекательное со своего рождения является маргинальным. Ну, плюс там субъективные причины, когда один из предпринимателей городских этот забор поставил и отсек просто все человеческие потоки, людские, к территории сквера. Он просто это сделал не патриотично по отношению к городу, это не гражданское поведение. Но я уверен, что эта проблема будет решена. Такие предприниматели, конечно, тоже должны наказываться очень жестко, потому что они разрушают городскую ткань. То есть власть видит в этой политике одну из своих важнейших функций и осуществляет ее, находит на это деньги, ресурсы, администрирует эти процессы, думает, как наполнить эти новые пространства жизнью, а предприниматели могут просто взять и воткнуть там забор, или воткнуть ларек, или еще что-нибудь сделать, изуродовать, в общем, изуродовать городское пространство.

Поэтому функция департамента архитектуры в условиях, когда благоустройство городов является одной из приоритетных задач федеральной власти, в России федеральное правительство отдельным направлением сейчас ведет политику благоустройства городов, и любой житель более или менее крупного города, начиная от 200 тысяч, подтвердит, что в благоустройство вкладываются большие деньги – это факт, мы это видим по Сургуту. Сургут, конечно, очень приятный город, и в последние годы он на глазах прямо действительно благоустраивается: чистый, аккуратный, чудесный город, с точки зрения благоустройства.

Но если мы хотим выводить – конкретно мы о Сургуте говорим – его на более высокий уровень, на такой уровень, чтобы Сургут могли сравнивать с той же Тюменью, с Казанью, с какими-то равновесными по численности городами, где очень сильно продвинута политика благоустройства, Сургут во многих моментах отстает, конечно, еще, то этой политикой должны уже заниматься глубокие специалисты. Которые тому же мэру могут сказать: «Нет, вот так мы делать не будем, это неправильно. Мы здесь пойдем таким-то путем. Здесь вот надо так-то делать. И это наше экспертное мнение, и вы должны ему верить». Ну, когда вы привлекаете хорошего архитектора на строительство значимого какого-то объекта, городской театр, городской музей, допустим, у власти хватило ума позвать хорошую архитектурную компанию или архитектора.

И ведь этот архитектор будет свое мнение пропагандировать очень активно, он не будет работать по принципу: «Чего вы изволите? Давайте нам, главное, отвалите много денег за проект, мы вам нарисуем, что скажете». Нет. Качественное архитектурное бюро будет настаивать на своей концепции и будет ее защищать, входя в противоречие, может быть, даже в конфликт, с самим заказчиком, то бишь с местной властью. Так вот, если наш мэр проводит принципиальную политику благоустройства Сургута за счет создания новых парковых пространств, новых скверов, новых зон активной уличной городской жизни, то в структуре власти должна быть создана или сформирована из имеющихся людей, но, наверное, все-таки из каких-то привлеченных, какая-то качественная экспертная структура или группа, профессиональная, на окладе, или общественная, которая бы эту политику проводила, отстаивала, пропагандировала.

В этом плане постановка проблемы о том, что эти вещи нужно как-то профессионализировать, озвученная депутатом Владимиром Болотовым, она правильная. Вот он говорит о чем: или мы хаотично сейчас запускаем скверы и парки, коммерцию, что мы уже наблюдаем, или мы это каким-то образом начинаем регламентировать. Потому что, действительно, вот пример с центральной площадью, я бы к нему еще прибавил пример с вот этим вот бассейном, летней рекреационной зоной на Бардаковке, вот возле «Тойота Центра», вот туда вот уже, в сторону, где водные виды спорта, ну красиво все сделано, очень современно, очень по-европейски. Примеры есть, но, что здесь вот на воде, что на центральной площади, бизнесы, операторы бизнесов, они наполовину вне правового поля, то есть, в принципе, это все не отрегламентировано. Даже Болотов говорит, у нас нестандартная торговая (как это, «точка», да?), вот еще раз, опять я забыл этот канцеляризм…

Д.Щ.: «Нестационарный торговый объект».

Т.С.: Вот, объект площадью тысяча квадратных метров на центральной площади, он как отрегламентирован? И ведь если бы чиновники хотели уничтожить этот бизнес, они бы сказали: «О, да, точно, вы тут ни под один регламент не подпадаете – идите вон отсюда». Хорошо, что понимают это. Там много вопросов опять-таки к организационной стороне дела этого бизнеса на центральной площади, но она же ожила с появлением этого бизнеса. Она ожила, и зимой это живое пространство. То есть этим путем надо просто идти. А плюс, конечно же, надо развивать ярмарочную деятельность, надо делать периодические уличные какие-то праздники – то, что мы тут недавно совсем обсуждали – они очень хорошо заходят, на них очень огромный спрос у населения.

В общем, я бы на месте сургутского муниципалитета создавал бы какую-то такую боевую умную структуру, которая бы эту политику брала в свои руки, потому что текущие чиновники заняты своей текучкой, у них миллиард других вопросов. Им бы справиться с землей, с самостроями, с разрешениями на стройки и так далее.

Д.Щ.: Ну что ж, уважаемые слушатели и читатели, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу ларьков и общепита в городских парках, нужны ли они, если нужны, то в каком виде, что именно вы бы видели, что бы вы хотели видеть там, или, может быть, вы вообще ничего не хотите видеть, хотите ходить средь березок и радоваться относительной тишине. Полную расшифровку нашего разговора читайте на siapress.ru – ссылка будет в описании. И до новых встреч, через неделю вновь услышимся. До свидания, всем счастливо.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.