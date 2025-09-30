16+
Логотип Сиапресс
​Кредитные каникулы, индексация выплат, защита прав в новых регионах: что изменится в октябре

Рассказываем о законах, которые вступят в силу в октябре 2025 года

​Кредитные каникулы, индексация выплат, защита прав в новых регионах: что изменится в октябре
Фото: РИА Новости

В октябре в России вступают в силу новые законы, которые касаются кредитных каникул для самозанятых и бизнеса, индексации выплат военным, упрощения заключения договоров долгосрочных сбережений. О ключевых изменениях законодательства рассказали в Госдуме.

29 сентября

Усиление трудовых и социальных гарантий участников СВО

Приостановление трудового договора для участников специальной военной операции будет продлеваться на период временной нетрудоспособности, наступившей после окончания службы. Такие больничные должны будут оплачиваться.

1 октября

Кредитные каникулы для самозанятых и субъектов МСП

Самозанятые, субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут взять кредитные каникулы раз в пять лет на срок не более шести месяцев. Норма распространяется на предприятия, работающие в любой отрасли, вне зависимости от того, снизился ли объем выручки или нет. Закон касается договоров, которые были заключены не ранее 1 марта 2024 года.

Индексация окладов и пенсий военных

На 7,6% повышаются выплаты военнослужащим и сотрудникам некоторых правоохранительных органов, гражданскому персоналу воинских частей, сотрудникам учреждений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба. Также проиндексируются пенсии военных пенсионеров. Кроме того, на 7,6% повысятся оклады сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Упрощение заключения договора долгосрочных сбережений

Вводится возможность заключения договора долгосрочных сбережений через Госуслуги. Подписать его можно усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП) или усиленной неквалифицированной ЭП, оформленной с помощью приложения «Госключ».

Усиление контроля за платежными агентами

Операторы по приему платежей смогут заниматься деятельностью по приему платежей физлиц только при условии вступления в саморегулируемую организацию (СРО). Контроль за платежными агентами будет осуществлять Банк России. Расширяются основания для исключения сведений об операторе из соответствующего реестра.

Распределение прибыли и убытков сельхозкооперативов

Уточняются правила распределения финансовых результатов деятельности сельскохозяйственных кооперативов. В частности, в производственных кооперативах прибыль, направляемая в приращенные паи, будет распределяться пропорционально трудовому участию членов, а в потребительских ‒ согласно вкладу в хозяйственную деятельность. Закон способствует повышению эффективности работы сельхозкооперативов.

5 октября

Совершенствование материально-бытового обеспечения осужденных

Уточняются правила и нормы материально-бытового обеспечения осужденных к принудительным работам и лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых. Конкретизируется понятие «специальное питание», которое положено отдельным категориям осужденных.

6 октября

Защита жилищных прав в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Установлены особенности признания в России правоустанавливающих документов на недвижимость в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Появятся региональные комиссии, которые займутся их рассмотрением. Они будут работать до 1 января 2028 года.

10 октября

Упрощение присвоения званий добровольцам

Гражданам, пребывающим в запасе, исполняющим обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии Российской Федерации, смогут присваивать воинские звания без прохождения военных сборов.

22 октября

Расширение доступа к ипотечным займам

Микрокредитные компании, полностью принадлежащие субъектам РФ, смогут предоставлять ипотечные займы гражданам в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Банк России сформирует перечень таких компаний и будет вправе устанавливать к ним дополнительные требования. Закон расширит доступ к ипотеке для льготных категорий граждан.

Конфискованные товары смогут использовать в гуманитарных целях

Конфискованные немаркированные товары можно будет использовать в гуманитарных целях или отправить на переработку. Среди исключений ‒ товары, предусматривающие особое регулирование: спиртосодержащие медицинские средства, алкоголь, табачная, никотинсодержащая, пищевая продукция и так далее.

30 октября

Увеличение страхового возмещения по безотзывным вкладам

Максимальное страховое возмещение по рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами сроком более трех лет, вырастет до 2,8 млн рублей.


Сегодня в 14:20
