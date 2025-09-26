Снос или перезапуск: последний шанс для бывшего кинотеатра «Аврора» в Сургуте

Здание бывшего кинотеатра «Аврора» неожиданно получило шанс на сохранение. Депутаты Владимир Болотов и Алексей Кучин предложили не выделять средства на снос, а дать Молодёжной палате время подготовить концепцию молодёжной арт-резиденции.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают: правда ли здание «аварийное» и как это корректно проверять, почему «снос ради сквера» — не единственный сценарий, что может дать городу арт-резиденция и какие функции туда уместить (планетарий, медиа-центр, коворкинг, сцена). А также — почему в комплекте с «Авророй» нужно решать проблему соседнего долгостроя.

Пишите свои идеи: что именно вы бы разместили в «Авроре» — и как интегрировать соседний объект?

Дмитрий Щеглов: Здание бывшего кинотеатра «Аврора» в Сургуте может получить еще один (может быть, последний) шанс на сохранение. Такое решение пока что предварительно приняли депутаты городской Думы. В частности, Владимир Болотов и Алексей Кучин предложили пока что не выделять деньги на снос «Авроры», а дать возможность молодежной палате при Думе Сургута придумать концепцию молодежной арт-резиденции, которая там может расположиться. И тогда, уже исходя из того, что придумала молодежь, принимать окончательное решение. Поговорим сегодня об этом. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Если честно, когда я прочитал эту новость, у меня было некоторое замешательство. Потому что нам все время говорили о том, что «Аврору» надо сносить, потому что это здание, вот его буквально какой-нибудь местный человек без определенного местожительства подойдет, пальцем тыкнет, оно рухнет просто под тяжестью своих недоделок и всяких критических повреждений. Теперь разговор идет о том, что если мы все-таки придумаем достойное применение этому зданию, то его можно сохранить и сделать так, чтобы оно жило дальше. Не знаю, кому и насколько это бросается в глаза, но тем не менее мне хочется выразить только большую радость на тему того, что, если в «Авроре» расположится арт-резиденция и действительно это здание будет сохранено, я лично буду чрезвычайно доволен, и рад, и вообще счастлив решениями нашей городской власти. А ты, Тарас, что по этому поводу думаешь, как на это смотришь?

Т.С.: Я думаю, что здание кинотеатра «Аврора» вполне себе нормальное. Ну правда – ему 40 лет. Но что в нем ненормального? Эксплуатировалось оно в соответствии с техническими условиями. Содержалось в последние годы не очень хорошо, и мы на это обращали внимание всех, кого можно, но это другой вопрос. Но капитальное строение, построенное на нормальном фундаменте, с нормальными стенами из кирпича, хорошая технология, хороший проект – ну что может с ним случиться?

Все разговоры об аварийности кинотеатра «Аврора», даже если в здании есть серьезные – серьезные, подчеркну – технические проблемы, должны были оставаться за рамками общественного обсуждения до тех пор, пока компетентные специалисты не ответили бы на этот вопрос окончательно. В каком состоянии, техническом и инженерном, находится здание, как, какими действиями властей муниципальное здание можно привести в порядок и какими решениями муниципальных властей муниципальному зданию необходимо определить последующий статус для его использования. Вот таков алгоритм действий был бы самым оптимальным.

И тогда разговоры о технической неисправности здания «Авроры» не будоражили бы городские умы, вот и все. То есть, если здание аварийное, должна была быть проведена вся соответствующая регламентная работа. Поскольку у горожан есть уже опыт восприятия аналогичной информации в отношении муниципального же объекта, расположенного на улице Маяковского…

Д.Щ.: Да, я как раз про него и вспомнил, что оно тоже, как «аварийное здание Шредингера»: пока ты там ремонт не начнешь, ты не будешь знать, оно у тебя рухнет или не рухнет.

Т.С.: Да, и городская общественность уже во второй раз на крики «волки! волки!» не очень-то стала верить. Ну и, в принципе, сколько этих случаев по городу Сургуту, когда то или иное здание в силу его аварийности было снесено? Ну я вот что-то вообще не припомню ни одного случая. Нормальные у нас все дома. Какие-то застройщики, девелоперы чего-то корректировали в своих планах – ну, это их проекты, это их ответственность – и это новостройки, которые даже не введены в эксплуатацию. Ну бывает, стройка пошла некачественно, какие-то ошибки в проекте, что-то не учли в грунтах – ну это практика. Но так, чтобы простоявшее твердо на своих фундаментах строение несколько десятков лет вдруг стало аварийным без какой-либо внешней причины, без аварии, без какого-то природного апокалипсиса, без попадания в него каких-то тяжелых предметов, ну согласитесь, история, как минимум сургутская история, о подобных примерах умалчивает.

И надо же такому случиться, что именно три муниципальных объекта (муниципальных, не корпоративных, не частных), три муниципальных объекта, извините, четыре, сейчас я их перечислю, признаны аварийными и подлежащими сносу, и один из них снесен все-таки – дворец культуры «Строитель». Я полагаю, что аргументация в пользу сноса «Авроры», видимо, не совсем профессионально убедила депутатов. А я так полагаю, что часть депутатского корпуса в подобных вопросах неплохо разбирается, в вопросах стройки…

Д.Щ.: Ну, собственно, Владимир Болотов собирался брать это здание и работать в нем, то есть его приводить в порядок и делать там какой-то центр этот свой, который не получилось сделать из-за запрета на общепит.

Т.С.: Ну, я думаю, там сложнее история – это и какие-то концессионные взаимоотношения, вероятнее всего, обсуждались, и никто не пришел, две стороны не пришли, к обоюдному согласию. Не только Владимир Болотов, и компания Сергея Кандакова «Сургутгазстрой» также предлагала варианты реконструкции и последующего развития этого объекта, и также эти варианты на протяжении нескольких администраций сургутских не были приняты.

То есть мы имеем здесь дело с каким-то таким запором – ну бывает, ну чиновники видят вот по-своему развитие территории, настаивают на этом, а депутаты (данный случай) или общественность видят по-своему. Но опять-таки альтернативы никто, кстати, не предлагает городу. Вот город говорит: «Надо снести и сделать тут сквер». Ну, какой-никакой проект. А альтернативой к данному решению, которое подается как развитие территории, выдвигается сохранение здания «Авроры», то есть какой-то такой консервативный, такой патриархальный подход: зачем мы тут будем что-то развивать? Давайте сохраним что есть, уж лучше синица в руках, чем журавль (или сквер) в небе, или на территории, давайте мы будем это использовать.

Но с точки зрения вот прагматики, конечно же, второй подход более понятный и обществу, я думаю, и властям. Вот есть здание – давайте лучше мы потратим интеллектуальные и финансовые усилия на то, чтобы привести его наконец в порядок и разместить в нем какие-то живые службы, которые городу будут приносить драйв, давать драйв, движение, развитие. Так что все нормально. И если депутаты в этот раз нашли способ продлить жизнь «Авроре», это говорит о том, что они свою аргументацию видят сильной, они считают, что в состоянии об этом договориться с нашими чиновниками, и, видимо, процесс пойдет в нужном направлении. Ничего тут страшного нет.

Но здесь еще есть другой аспект: вот я каждый раз стараюсь подчеркнуть, что, несмотря на то, что инициатива о сносе «Авроры» исходит от городской администрации, сама городская администрация пытается этот вопрос не так уж сильно педалировать, ведет себя осторожно и прислушивается к мнению общественности. Ну, это достаточно ценное качество. То есть одно дело – заявить какое-то намерение, другое дело – почувствовав, что решение, вероятно, не проработано до конца, вовремя остановиться, а может быть, даже и развернуться назад.

То есть это дает надежду на то, что и с оставшимся еще одним культурным объектом (всего их было 4, которые объявлялись аварийными, но зданию на Маяковского ничто не угрожает, как я понимаю, потому что там хотят сидеть чиновники, так что они все это благополучно отрегулируют), а вот со зданием Дома пионеров история сложная, там такая же заявка на снос, но очень хотелось бы верить, что вот этот подход городской власти прислушиваться к мнению специалистов и к мнению общественности, а не только к мнению собственных специалистов и работников городской администрации, приведет тому, что и этот объект получит шанс на возрождение, что было бы совершенно правильно, конечно. Это было бы труднее в исполнении, это бы вызывало нежелание многих чиновников этой проблемой заниматься, ну потому что это интеллектуальные расходы.

Мы говорили о том, что чиновнику в современных условиях не очень выгодно проявлять инициативу там, где можно действовать по шаблону. Но это даже не их вина, правда? Потому что многие боятся неправильной трактовки закона, исполнения закона, «а вот почему вы этим путем пошли, а не вот этим очевидным?», поэтому чиновники предпочитают не высовываться и не предлагать какие-то здравомыслящие, но требующие фантазии, а может быть, даже и рисков, идеи. Но эти 2 конкретных объекта, они ключевые для Сургута, для сургутского ландшафта, для сургутской истории. И предлагать идею по их спасению – применительно к этим объектам – правильно, чем предлагать идею их снести и на их месте что-то строить.

Вернемся к «Авроре» кратенько. Если мы говорим о ее сохранении как объекта, необходимого городу, если Дума и городская администрация соглашаются в консенсусе с тем, что молодежная палата найдет идею для какого-то наполнения здания «Авроры», то необходимо говорить о соседнем объекте. Это обязательно условие, потому что если «Аврора» сносится, то обязательно сносится соседний объект, который раньше принадлежал депутату уже городской Думы, известному нашему сургутскому предпринимателю Евгению Барсову (сегодня это компания «ДСК-1»). Если же «Аврора» сохраняется, то и соседний объект должен рассматриваться в комплексе с развитием «Авроры». Нельзя такое страшное здание терпеть по соседству с вполне себе симпатичным зданием «Авроры».

Д.Щ.: Да. А я от себя добавлю то, насколько хорошо, что в Сургуте продолжает действовать Дума, и что в ней сидят депутаты, которым не все равно, и которые не занимаются чисто подмахиванием тех решений, что им приносят исполнительная власть, а что думают, соображают и что-то там пытаются предлагать, несмотря на то, что полномочия Думы серьезно были урезаны за последние десятилетия. Но мы видим, в чем польза этого органа. Вот как раз вот здесь вот эта польза прослеживается напрямую. Есть здания, которые депутаты чувствуют, что их избиратели хотели бы сохранить, и они это дело проталкивают и, несмотря на то, что целеполагание городской администрации в том, чтобы это здание снести и на его месте разбить сквер. То есть вот такая вот здоровая городская дискуссия внутри городской власти – это всегда очень хорошо, потому что в этом рождается что-то более существенное, более интересное, чем если бы не было никакого обсуждения.

Т.С.: Если бы это был топорный, грубый напор, который – вот надо это подчеркнуть, конечно, дискуссии никакой нет общественной, все достаточно кулуарно – но мэрия вопрос не продавливает грубо и цинично, как, например, предыдущая администрация продавила вопрос о лишении городских депутатов полномочий по земельным вопросам. Так что все-таки пока процесс идет достаточно интеллигентно и взаимоуважительно, и это дает надежду рассчитывать на положительную дальнейшую судьбу здания «Авроры».

Д.Щ.: Да. А уважаемых наших читателей и слушателей мы попросим высказать, что они думают по этому поводу и, может быть, какие-то еще идеи о том, что можно разместить в здании бывшей «Авроры». Потому что если мы сегодня обсуждаем, что там может появиться молодежная арт-резиденция, то почему бы не обсудить, что там еще могло бы появиться, и в итоге наткнуться на какую-то самую цельную, самую красивую идею и с ее помощью сохранить и здание, и дать городу дополнительный социальный, культурный, человеческий капитал, какой угодно.

Т.С.: Даешь планетарий.

Д.Щ.: Да. Ну, что ж, спасибо, мы будем завершать. Расшифровку нашего разговора читайте на siapress.ru – ссылка будет в описании. И до новых встреч, вскоре вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.