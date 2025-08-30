Почему сургутские муралы не радуют глаз и что с этим делать

На улицах Сургута все чаще появляются муралы — уличные картины на фасадах домов и технических сооружений. Но вызывают ли они какие-то эмоции и живой отклик у горожан? Почему вместо смелого искусства мы видим в основном березки, мишек, клюкву и сюжеты Великой Отечественной войны?

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, каким должно быть уличное искусство, чего не хватает сургутским муралам, почему без смелости и провокаций городу не обойтись, и как фестивали граффити могут изменить облик Сургута.

Дмитрий Щеглов: Изобразительное искусство продолжает выливаться на улицы Сургута. В хорошем смысле этого слова, потому что речь идет о разнообразных муралах, которыми то городские власти, то общественники, то некоторые компании частные украшают город. Тем не менее к ним есть некоторые вопросы, потому что наше сургутское уличное искусство продолжает быть достаточно однообразным и не сильно красочным, скажем так. Обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Мы регулярно видим новости, собственно, пишем новости, о том, как, условно говоря, очередная трансформаторная будка, или какой-нибудь очередной теплопункт, или что-то вроде того разукрашивают какими-то интересными вещами, но чаще всего речь идет о том, что там появляется какой-нибудь лес с мишками, какой-нибудь ручей с лосями и оленями, какая-нибудь клюква развесистая. И вот одна из тем, которая у нас появилась недавно, это украшать стены всяких технических помещений и домов чем-то, связанным с Великой Отечественной войной: не знаю, самолеты, танки едут, люди бегут, еще что-нибудь такое происходит.

Один из последних муралов, который появился на Пролетарском – это что-то впервые концептуально необычное. Это возле труб на Пролетарском проспекте появился мурал в виде труб (на фото к этому материалу). Ну, как бы они там такие красочные, то есть, собственно, если зайдете к нам в расшифровку этого разговора на siapress.ru, то увидите, как это выглядит. Мы с тобой уже обсуждали тему того, как в Сургуте на улицу выплескивается искусство. Ты видишь какие-то подвижки в этом плане? И вообще, куда стоит двигаться городу, и кто это должен инициировать?

Т.С.: Подвижка первая: город куда-то двигается. Город чувствует, что в этом направлении необходимо идти, городской ландшафт надо каким-то способом разнообразить, и город предпринимает очень активные усилия, для того чтобы на улицах Сургута появлялись малые архитектурные формы и вот этот вот вид изобразительного искусства, называемый «муралами». Его еще, кстати, называют «граффити», потому что граффити – это и есть рисование на стенах и на заборах.

Д.Щ.: Ну да. Мурал – это такой специфический вид, потому что он занимает всю стену, и как бы в едином каком-то… То есть представляя собой некую единую картину.

Т.С.: У нас главная проблема заключается во вкусе тех людей, которые данное направление курируют, определяют, где рисовать, что рисовать, принимают эту работу. И поэтому Сургут, благодаря данным объектам уличного искусства, потихонечку превращается в большой-большой детский сад с разрисованными в стиле раскрасок верандами. И это, конечно, печалит. Наверное, кто-то считает, что березки с синичками вместо облупленного фасада – это хорошо. Но тут вот в чем дело: раз уж вы беретесь за искусство… Ну, это искусство, товарищи, все равно это вид искусства, правда?

Вообще, уличное искусство в мире имеет колоссальную ценность, а некоторые произведения Бэнкси того же стоят миллиарды, миллиарды просто. И они действительно не только меняют облик уличного пространства, но и переворачивают сознание людей. Так вот, если Сургут пошел в этом направлении, что прекрасно, что просто замечательно, надо это делать, да – он должен поднять профессиональную планку в этой деятельности на совершенно другой уровень.Сургут всегда позиционировался как город молодежи, как город передовых рабочих специальностей, как город инженеров. Позже, в постсоветскую эпоху, Сургут еще стал позиционироваться как город студентов. Вот если все это использовать для условного технического задания по муралам, то, очевидно, на ум приходит совершенно другая конструкция того, что мы могли бы увидеть на городском пространстве: на фасадах, на заборах. К сожалению, подобный подход вообще даже не просматривается. И поэтому любой художник, который рисует веранды в детских садах, он может получить в свое распоряжение фасад девятиэтажного дома и изобразить циклопических размеров березы и осины с грибами, с олененками.

Ну слушайте, ну правда, это не трогает, оно не будоражит, оно совершенно ни о чем. И когда вдруг в городском пространстве возник какой-то промышленный пейзаж, промышленный, все ахнули, сказали: «Вау, так это же круто». Вот представьте себе, насколько качество художества у нас упало. Но вообще в принципе оно низкое, если элементарный промышленный пейзаж в стиле промышленного соц-арта вызывает восторг.

А я напомню: в Сургуте было очень много подобных объектов в виде мозаичных фасадов, мозаичных панно. У нас они еще сохранились на Проспекте Мира, где газпромовский офис – там фасад. Естественно, знаменитая и великая мадонна на фасаде сургутского аэропорта. Ну есть еще такие объекты, надо посмотреть. Много разрушили в 90-е годы, в конце 80-х. Сургутские электросети – у них был целый фасад такой. ГПТУ 17 – тоже был мозаичный фасад. В общем, в городе было много объектов уникального искусства в стиле уличного соц-арта – все разрушено.

Но ведь мы, когда находим фотографии старые, восторгаемся этими объектами? Не потому, что у нас так засел «совок»: покажи любой серп и молот – мы начнем прыгать от счастья. Нет, потому, что мы понимаем, что это совершенно другого, высокого, качественного уровня эстетика. И те художники, которые это делали тогда, безусловно, обладали совершенно иным пониманием пространства и иным пониманием того, как искусство должно воздействовать на умы. Ну слушайте, мы смотрим художественные произведения Александра Дейнеки – мы же восторгаемся? Посмотрите, мы ведем постоянную рубрику в нашем Telegram-канале: соц-арт называется. Это искусство, которое точно попадает, вот точно попадает в сознание. И если бы город применил ровно два принципа в политике обмураливания городского пространства, то было бы очень круто.

Первый – больше провокаций. Мы же говорили об этом: дайте возможность провокационному искусству, смелому искусству, современному искусству выйти из подполья и показать все свои возможности. Верьте, верьте в это искусство, не бойтесь, что оно какие-то ваши устои разрушит – ничего оно не разрушит. А второе – меньше лубка в стиле оформления детских садов. Вот меньше лубка. Потому что, вот ей-богу, смотреть на эти березки бесконечные просто тошно. Тошно.

И здесь принцип, еще раз, кто-то скажет: «Ну давайте оставим облупленные фасады» – там сейчас в комментариях начнется. Так нет, давайте не будем оставлять облупленные фасады. Во-первых, в городе Сургуте, с его бюджетом, облупленных фасадов в принципе быть не должно, с его управляющими компаниями-миллиардерами. В принципе облупленных фасадов в Сургуте быть не должно. А если в Сургуте есть облупленные фасады, то вопрос тогда к качеству управления городом. Почему в городе Сургуте есть облупленные фасады – объясните, пожалуйста? Как это вообще возможно? Вы столько строите нового жилья. Почему тогда мы развиваем-развиваем-развиваем город экстенсивным образом, расширяя его по площади, строя все больше-больше новых зданий, а старые здания мы не можем содержать в порядке? Что это такое? Это бесхозяйственность.

И раз вы озаботились, товарищи, ответственные за внешнее оформление наших улиц, этим вопросом, ну так делайте хотя бы по-умному. В художественных же школах кто-то учился, правда? Какие-то дипломы у людей есть? Я не верю, что они все, вот эти вот начальники отделов, которые отвечают за художественное оформление городского пространства, писали свои дипломные работы на основе детских раскрасок. Ну вот. Поэтому все очень просто: больше провокаций, меньше лубка, меньше пошлости, меньше вкусовщины глупой, которая ничего общего с искусством не имеет.

Д.Щ.: А я добавлю, что у нас проходили какие-то фестивали типа уличного искусства, они были довольно локальные. Где-то, я помню, был на одном из таких, когда он проходил в «Сургут Сити Молле», с задней стороны. Но вообще, конечно, фестивали уличного искусства – это такой универсальный способ, как можно себе сделать красиво и относительно недорого. Просто приглашаются художники со всей страны, а то и из других стран, и делаются, вот им даются вот эти вот холсты, эти пространства, и говорят: «Пожалуйста, делайте красиво, делайте интересно». И они вам сделают красиво и интересно, и все у вас будет хорошо. Так что этими штуками надо, конечно же, пользоваться. И надо иметь в виду, что подобная опция всегда существует, и как бы Сургут, мне кажется, для нее более чем готов морально.

Т.С.: Есть две или три компании, или художников, в Сургуте, которые работают на этих подрядах – вот и все. Вот как у нас был вечно в Сургуте такой скульптор – Янчак. Вот он, как в Ильфе и Петрове, он ваял просто все абсолютно. Вот весь город был уделан его творчеством. Ну потому что удобно. Барельеф какой-нибудь – а, Янчак, значит. Доска почета – а, Янчак. Все Янчак. И рано или поздно, каким бы ты ни был выдающимся художником, все превращается в халтуру, потому что ты знаешь, что тебе за это будут платить бесконечные деньги, у тебя будут бесконечные подряды. А заказчику, то бишь городу, точно так же наплевать, как это будет выглядеть, является ли это искусством. Деньги освоены, смета отработана, объект введен в эксплуатацию, ленточку разрезали под телекамеры – все круто. Ну вот. Это опошление здравой идеи. А к этому надо относиться творчески, с какой-то, я не знаю, искринкой в голове, не бояться провокаций. Боже мой, это же так здорово. Искусство должно провоцировать мысль.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, мы сейчас… Время у нас уже истекает. Прошу людей, которые нас слушают и читают, комментировать, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете об уличном искусстве в Сургуте, и каким бы вы хотели его видеть. Читайте расшифровку этого разговора на siapress.ru – ссылка будет в описании. И вновь с вами услышимся через неделю. До свидания, всем пока.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.