Что «Брусника» построит в ядре центра Сургута — и что не построит

Ядро центра Сургута десятилетиями оставалось не до конца освоенным, и все это время эксперты и представители власти обсуждали, чем можно его заполнить. Теперь ситуация меняется: компания «Брусника» представила проект застройки этой ключевой территории. Что появится на месте одноэтажных домов и старых зданий? Будет ли новый театр «Петрушка»? Что с набережной, «Строителем» и рекой Сайма? Почему жильё снова побеждает культуру — и можно ли это изменить?

В новом выпуске подкаста «О чём говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают проект «Брусники», градостроительную политику, риски, плюсы и минусы застройки, а также — главные вопросы, которые должны волновать жителей города.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте наконец-то начался предметный разговор об освоении ядра центра города – освоении или развитии, как вам будет угодно воспринимать этот процесс. Компания «Брусника» презентовала свое видение этой территории – это территория, которая, как вы понимаете, распространяется, вот проспект Ленина как бы на пересечении с Университетской, где есть одноэтажные дома, которые будут сносить и на их месте строить различные форматы жилья. Там будет строительство нового здания для театра «Петрушка» на месте недостроенной станции юннатов. Ну и в целом мы видим, что сургутские власти вместе с сургутскими девелоперами подходят к вопросу с ядром центра города. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега Тарас Самборский на связи. Это «О чем говорят». Тарас, привет.

Тарас Самборский: Да, привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Как тебе видение «Брусники», которая, насколько я понимаю, уже получила одобрение со стороны и окружной и городской власти, на развитие ядра центра города? Что в этом хорошего, что в этом спорного? Если там есть плохое, то про плохое тоже можно сказать.

Т.С.: Вообще, «Брусника» – одна из заявившихся компаний на разработку этого проекта. Формально любой девелопер может выступить с подобной инициативой, потому что предстоит же еще, помимо всех презентационных мероприятий, большой цикл прохождения проекта через департамент архитектуры, через публичные слушания, через утверждение городской думы. В общем, эта история на многие месяцы вперед. Но очевидно, что политически именно «Брусника» выбрана городскими властями в качестве партнера, в качестве подрядчика для того, чтобы наконец поставить какую-то красивую, надеюсь, точку в истории с застройкой сургутского ядра центра города.

Давайте немножко просто вернемся, отбросимся так лет на 20-30, может, даже чуть больше назад и расскажем, что такое «ядро центра города». Вот сургутское ядро центра – это удивительно интересное место для архитектурного планирования. Оно когда-то вообще никаким ядром и центром не являлось. Вот эта вот зона, когда Сургут состоял из разрозненных ведомственных поселков, была… Ну, пустырем она тогда не была, это был сектор частной застройки с деревяшками, с таким весьма непривлекательным жильем, абсолютно какая-то такая провинциальная глушь.

И тем не менее, генеральным планом еще вот того советского времени предполагалось развитие этой территории как ключевой части города Сургута, «ключевой» – в смысле обеспечивающей горожан свободным пространством, культурным пространством, местом притяжения, площадями, то бишь не исключительно жилищной застройкой. И, слава богам, наши отцы-основатели, и те, кто занимался городом 40 лет и больше назад, тому, кто планировал город тогда, и те, кто принял бразды правления Сургутом после распада Советского Союза, им хватило ума не уничтожить территорию так называемого ядра центра города примитивной застройкой, которую мы наблюдаем повсеместно в остальных районах Сургута.

Больше 30 лет назад тогдашний мэр Сургута Александр Сидоров проводил встречу с журналистами «СИА-Пресс» у нас в редакции. У нас на шторе, на шторе окна мы развесили такую сувенирно-туристическую карту Сургута – тогда к 400-летию Сургута издавали еще сувениры (было время, когда власти знали, что такое «сувенирный мерчендайзинг», подготовленный к юбилею родного города) – и мы по этой карте слушали доклад Сидорова о том, как будет развиваться ядро центра города. И вот тогда – это был 1994 год – тогда он сказал нам, заявил о том, что мы к ядру не подступим, если мы не будем твердо знать, что нужно городу от этой территории, и это в любом случае не должна быть жилищная застройка, или единственным вариантом использования этого огромного участка земли не должно быть жилье.

Д.Щ.: Так.

Т.С.: Сидорову удалось выдержать свое обещание – вот в первой, как минимум, части – город не стал застраивать эту территорию ничем таким убогим, и последующие администрации к ядру не приступали. Но вот после Александра Сидорова Сургутом стал руководить Дмитрий Попов, и я помню мой первый разговор с его главным архитектором на тот момент – он тогда принял главным архитектором Алексея Фокеева, вот так вот мы все узнали, собственно, Алексея Фокеева в этом качестве. И я задавал тогда ему вопрос о перспективах ядра центра, а мы только достроили наше здание, вот мы стояли у одного из панорамных окон на пятом этаже, смотрели на всю эту территорию. Она выглядит, конечно, неприглядно с высоты дрона до сих пор. Это был 2011 или 2012 год. И Алексей Александрович так грустно вздохнул и сказал: «В ближайшие 10 лет мы к этому не подойдем». Что меня тогда сильно разочаровало. Но, смотрите, в общем-то, тоже человек свое слово выполнил.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Прошло больше 10 лет, и мы к ядру центра города не подошли. И вот при Андрее Филатове пошли уже, видимо, осязаемые движения в этом направлении. Я об этом говорю, про Филатова, потому что я тут такой свидетель тех событий. Значит, в один прекрасный день он мне позвонил и сказал: «Ты там интересовался ядром, вот смотри, как бы мы пошли по этому пути», – это было, кстати говоря, за месяц до его отставки, вот в прошлом году где-то зимой, – «мы наконец приступили, скорее всего, будет «Брусника», так что там все будет красиво, все будет хорошо». И мне даже Филатов сбросил всякие картинки, которые можно было тогда уже смотреть, над ними размышлять. Но к картинкам мы позже подойдем. Вот такая как бы краткая история взаимоотношений сургутских властей и ядра центра города.

Это не означает, что ядро за последние 30 лет вообще никак не использовалось городом, никак не развивалось. Несколько проектов видимых на этой территории были осуществлены. Первый самый главный – это строительство главного корпуса Сургутского государственного университета. Опять-таки, в советские годы это здание, а это был очень долгий недострой, лет 15, по-моему, стояло это здание, или 10, а может быть, даже и больше, я уже не помню, в виде скелета бетонного, и город вообще не знал, что с ним делать. Все администрации, начиная чуть ли не от администрации Николая Григорьевича Аникина (недавно, кстати говоря, совсем он умер, 90 лет было) – и потом и администрация Марчука, и Леонида Рокецкого, вот они не знали, что делать с этим недостроем, как обычно бывает. Советское правительство – тогда было не федеральное правительство, а советское правительство – выделило деньги, деньги кончились, надо было дальше их где-то искать. Тут мы все попали в распад Советского Союза, полная бюджетная чехарда, и вот так вот несколько лет на месте нынешнего Сургутского университета стоял такой гигантский остов из бетона, колонн, балок, в общем, каких-то недостроенных вещей. И тогда вот как раз в начале 90-х годов было принято решение строить не Дворец молодежи, потому что на него денег трудно было найти, а Сургутский университет. Под университет, под науку деньги находились проще. Так вот возник из недостроенного Дворца молодежи Дворец… собственно, это тоже Дворец молодежи, правда?

Д.Щ.: Ну, почти.

Т.С.: Только немножко переосмысленный. Это существенный проект, конечно. Он дал нормальный импульс всей этой территории для ее развития. Но потом мы можем вспомнить другие вещи типа Дворец торжеств – хороший проект, правда? На обратной стороне, вот там, где ядро центра города начинается, на бульваре Свободы. Тут же здание «СИА-Пресс центра» мы построили. Набережная была построена, но, скажем так, так себе проект, правда? Потому что никто до сих пор не знает: вот после отставки Андрея Филатова мы разобрались с этим вот нерадивым подрядчиком, которым город был недоволен, которому много денег заплатил, или не разобрались. В каком состоянии набережная? Как цельный объект набережная отсутствует на реке Сайма, мы это все знаем прекрасно. Она какими-то кусками делается: где-то сделали, где-то не сделали, где-то переделали. Центральная площадь – помним прекрасно этот замечательный проект Алексея Жердева.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Это была администрация Вадима Шувалова. Ну, мы здесь, как говорится, без комментариев остаемся, потому что мы можем тогда уйти в очень долгую ругань по этому поводу. Ну вот, собственно, и все. Вот все проекты – очень такие точечные, частные – были осуществлены на протяжении 30 лет в ядре центра города. А все остальное – это либо самострой в виде всяких ресторанов странных уже на улице Университетской, вот если мы поедем от станции юннатов, туда дальше.

Д.Щ.: Потом еще это здание «Газпром переработки», которое сейчас хотят как-то там передавать округу или городу. В общем, какое-то здание там стоит, его надо приводить в порядок за миллиарды.

Т.С.: Безусловно. Три еще больших офисных здания были построены в ядре – это здание нынешний «Россетей», раньше оно называлось здание «Тюменьэнерго». Тоже это наследство советского такого промышленного строительства. Особой архитектуры в нем нет. Фактически это как бы корпус типичной средней школы – вот такое вот О-образное квадратное здание. Кстати, там тоже интересная история. Владимир Иосифович Луцюк, заместитель генерального директора «Тюменьэнерго», настоял на том, чтобы поставить купол стеклянный вот над этим внутренним двором и таким образом сделать атриум. Он долго пробивал эту идею в московском руководстве, но они согласились, а может быть, даже они каким-то хозрасчетом это сделали, компания все-таки богатая была, и теперь никто не скажет, что здание «Россетей» – это какой-то урод. Плюс выполняется там, вот этот атриум, он еще и выполняет утилитарную функцию, там городские мероприятия проходят, во всяком случае проходили.

Конечно, здание «Газпрома» №1, здание «Газпрома» №2. Со странной судьбой, но судьба теперь определилась. Городу это здание не нужно, потому что город не может найти 5 миллиардов рублей на его реконструкцию под собственные нужды или под муниципальные нужды, и город передает (то ли передает, то ли продает) здание, вот этот небоскреб «Газпром переработки» округу. Что будет из него делать округ, нам надо только гадать. В общем, вот такая территория.

Плюс очевидные достоинства ядра центра города заключаются в том, что оно обрамлено тремя рукавами реки Сайма. И вот в этом плане Сургут очень уникальный город. Не каждый город имеет не просто речку, а такую вот еще разветвленную речку. И помимо главной реки под названием Обь, помимо еще одной реки (которую мы загубили, к сожалению, видимо, уже навсегда) Бардаковки, тут еще три рукава Саймы, которые делают ландшафт неповторимым. И это, конечно, надо как-то обыгрывать.

Стрелка Саймы тоже играет такую потенциально большую архитектурную роль, средовую, на которой и стоит университет наш. Парк «За Саймой» – природный лес, превращенный в парк – центр притяжения тысяч сургутян. Вся эта зона так или иначе примыкает к Оби, потому что в том месте, где Сайма попадает в Бардаковку, потом она тут же рядышком попадает в Обь – это все такой как бы уникальный природный гидрокомплекс, который хорошие архитекторы должны обязательно обыгрывать в своих проектах. И с противоположной стороны вся эта огромная зона примыкает к центру Сургута, где уже люди живут, работают, учатся, ездят на автобусах и так далее. Это такая история.

И вот наконец на горизонте над всем этим, как большое восходящее солнце, возникает «Брусника» – со своим проектом. По-моему, уже есть в интернете и на сайтах и «Брусники», и администрации вот эти все картинки, которые «Брусника» презентовала на последней своей пресс-конференции (кстати, она тоже проходила в «СИА-Пресс центре») и рассказывала о том, как она видит развитие данной территории. Давайте попробуем помечтать вместе с «Брусникой», что бы можно было сделать и как на этой территории, и что хотят сургутяне вообще от девелопера увидеть. Первое – против моих лично надежд я увидел опять очередную историю про жилье.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: И как бы прежние власти Сургута не сопротивлялись именно этому подходу, вероятно, данный очень упрощенный, очень линейный подход к освоению городской территории возобладал снова. Здесь все понятно: девелопер не окупит своих инвестиций в освоение такой большой территории без коммерческой отдачи, а самое простое сегодня и самое продаваемое – это жилье. Если бы Сургут проявлял несколько более оптимистические перспективы в плане деловой активности, то можно было бы застроить это деловыми центрами, какими-то коммерческими объектами, как это делается в крупных городах, где все-таки идет застройка не только таких вот подобных участков не столько жильем, сколько коммерческими объектами, бизнес-центрами, апартаментами, в конце концов, такими камерными формата городского универмага торговыми центрами, и все это окупается.

Сургут, как мы видим это по нашей городской экономике, не позволит, вероятнее всего, чем-то подобным окупить риски девелопера. И, соответственно, девелопер в очередной раз убедил власти, что только за счет жилья можно это все и построить, и окупить, и как-то параллельно преобразовать территорию. И вот здесь вот очень важный момент: у нас преобразование территорий, ее улучшение и осуществление какого-то прорывного проекта, с которым мы можем войти в будущее столетие, опять-таки выносится за поля основного проекта. Основным проектом, судя по представленному эскизу «Брусники», является жилищное строительство. А второстепенным, прилагающимся дополнением к этому проекту является благоустройство территории.

Они, конечно же, соединены в единый комплекс задач. Это будет единый процесс производственный. Понятно, что дом не построят без тротуара, без кустиков. Но именно смыслово, у меня такое впечатление складывается, что на первом месте стоит не создать из ядра центра Сургута супертерриторию, которая будет греметь, как, я не знаю, квартал Галицкого в Краснодаре, или как то, что строит Вексельберг в Екатеринбурге, примеров таких можно приводить десятки по городам, а это будет очередной жилищный район, жилая зона, но в которой будет более или менее приличная архитектура, не совсем страшные многоэтажки. Хотя у «Брусники» без многоэтажек не обходится, ну, не 40-этажные дома и не 30-этажные, тем не менее все-таки есть там зоны высотной застройки, и такие задачи, как создание единой набережной Саймы от истока до устья, включая все рукава, выносятся за проект. Это как бы часть проекта. Есть в любом проекте такой раздел – «благоустройство территории».

Непонятны перспективы «Петрушки». То есть я вот тут тоже подробно могу рассказать кратенько, что такое «Петрушка». «Петрушку» действительно город вывел на этот участок с желанием обременить застройщика строительством театра «Петрушки». Как мы знаем, на эту же территорию выведено и строительство будущего Дворца культуры «Строитель», он же городской культурный центр. Но у этих двух объектов культуры разная ситуация с финансированием и разные перспективы по возведению. Дело в том, что на «Строитель» денег еще никаких не выделено, на строительство. Для «Строителя» (ГКЦ) выделены и освоены и уже все бумаги подписаны на строительство на прежней площадке, то бишь там, где он стоял, но в связи с решением города перенести его вот туда, поближе к «Петрушке» будущей, теперь надо полностью перевязывать проект, а это дополнительные деньги. Они не такие большие, там речь идет о миллионах рублей, но тем не менее проект надо привязывать к новому участку, новые точки, новые согласования, новые все процедуры. И этих денег в бюджете на данный момент просто не предусмотрено, вот просто их нет. Соответственно, все эти процедуры надо пройти по новой. Сами понимаете, что все это отодвигает чисто формально старт процесса строительства нового городского культурного центра.

Д.Щ.: Да, логично.

Т.С.: Вот и все. Может быть, завтра все деньги найдутся, привяжут, но, безусловно, что на прежнем месте мы бы получили городской культурный центр при равных данных с получением денег раньше. Теперь «Петрушка». С приходом господина Кухарука к руководству округом поменялась градостроительная политика, мы это видим, округ стал жестче относиться к девелоперам в части обременения. И теперь он, Кухарук то бишь, четко заявляет каждому девелоперу задачу: на каждый гектар делать на 200 миллионов рублей, на каждый гектар безвозмездно полученной земли осуществлять на 200 миллионов рублей обременительных мероприятий.

Д.Щ.: Каких-то работ по благоустройству и так далее.

Т.С.: Да, в пользу. Ну, благоустройство, как правило, входит в проект, допустим…

Д.Щ.: И социальных объектов.

Т.С.: Строительство школ и так далее, объектов соцкультбыта. Вот тут как раз «Петрушка» и подпадает, потому что у «Брусники» примерно 10 гектаров, вот умножаем – это 2 миллиарда. Мне, честно говоря, кажется, что 200 миллионов – это сумма маленькая вот для тех задач, которые округ заявляет. Ну что можно построить на 200 миллионов? Вот вы получили гектар, построили там 4 дома. Что можно на 200 миллионов построить, скажите, пожалуйста, сегодня? Просто ничего, да? Вот. 2 миллиарда – это уже бюджет школы, детского сада.

Д.Щ.: Там заявлено, что будет еще школа с детским садиком в этом районе где-то.

Т.С.: Мы должны считать просто, по какому формату финансирования это все пойдет, потому что вот у «Брусники» там где-то около 10 гектаров, вот ядро центра города – та территория, которую «Брусника» заявила под освоение, под свой проект – это около 10 гектаров. Соответственно, 2 миллиарда – вот впрямую денег она обязана отдать натурой городу по этому соглашению о выделении земельного участка. На 2 миллиарда что можно построить?

Первоначальный проект «Петрушки» тянул на 5 миллиардов – когда хотелки администрации «Петрушки» были какие-то абсолютно неразумные, несовместимые со здравым смыслом, то есть речь шла там о полноценном театре столичного уровня, то есть на несколько тысяч посадочных мест – это все какие-то гигантоманские вещи, которые городу совершенно не нужны. Слава богу, администрация Сургута поняла, что «Петрушка» – это небольшое камерное культурное заведение, не обязательно там тысячный зал делать, вполне можно обойтись меньшим залом в 300 мест, в 400 мест, но этот зал будет всегда заполнен, и уменьшить объемы строительства и тем самым привести смету к какому-то разумному состоянию. 5 миллиардов для «Петрушки» – это много в ситуации, когда у нас снесенный Дом культуры «Строитель», на который денег вообще еще нет, правильно? Ну вот вроде бы 2 миллиарда. А за 2 миллиарда «Петрушку» можно построить? Нельзя. А еще надо построить школу. Вопрос?

Д.Щ.: Вопрос.

Т.С.: Будет ли «Петрушка»? Если она будет, когда будет «Петрушка»? И – очень важно – она будет перед строительством всего этого жилищного массива или после? Безусловно, в данной ситуации мы выясняем, что, скорее всего, «Петрушка» будет на финальной стадии осуществления данного девелоперского проекта. Тогда у нас возникает новый вопрос: а хорошо это или плохо?

Д.Щ.: Утром – дома, вечером – «Петрушка». Вечером – дома, утром – «Петрушка», все по классике.

Т.С.: Чтобы я был правильно понят. Позиция девелопера вот в таких проектах, она очевидна. Он заходит в очень рисковый проект. Сегодня строительная индустрия переживает нехорошие времена, многие застройщики банкротятся, некоторые на грани кассовых разрывов существуют, в общем, ситуация не лучшая для масштабного проекта, который рискнула «Брусника» осуществить. При удачном стечении обстоятельств «Брусника», конечно, выиграет очень хорошо и как девелопер, то есть имиджево, и финансово, безусловно, заработает много. Но здесь я хотел бы, сказав большое спасибо за смелость и за вот такой профессиональный подвиг «Брусники», все-таки обсудить интерес города.

Вот нет никакой «Брусники», допустим, а надо «Петрушку» строить, надо строить Дворец культуры, надо как-то снесенный объект под названием «станция юннатов» куда-то переносить или где-то его строить, будет ли он когда-то, то есть надо что-то делать с Саймой и, в принципе, надо действительно что-то делать с ядром центра города, правда же? Хорошо, что нашелся девелопер, который уберет весь этот смрад, этот ужас в центре Сургута и построит там качественное жилье, не знаю, это будет жилье бизнес-класса или опять среднего класса чуть выше среднего уровня.

Я за бизнес-класс, я сто раз говорил. Если Сургут не будет строить городскую инфраструктуру для богатых, для людей, которые создают рабочие места и создают городской, и региональный, и национальный валовый продукт, из Сургута люди будут уезжать, потому что не только нижний и средний класс должен получать преференции для своего жизненного планирования. Люди с высоким и средним достатком тоже должны – и, наверное, в большей степени должны – обладать возможностью планировать жизнь своих домохозяйств и семей на одно-два поколения вперед. В противном случае они будут уезжать. И вы посмотрите, этот процесс мы наблюдаем очень сильно: люди именно этого класса, этого сословия уезжают из Сургута, а все более бедное население в Сургуте остается и расширяется. Это лишает город перспектив. Но это другой разговор.

Так вот давайте порассуждаем, а как бы мог округ вести переговоры с «Брусникой» на предмет сохранения тех интересов, которые в первую очередь город волнуют. Ведь город не интересует, будут тут жилые дома 4-этажные, 6-этажные или 12-этажные, будут ли тут в принципе жилые дома, правда же? Сидит… Вот я – мэр, вот я сижу и рассуждаю: «Ребята, мне нужна «Петрушка», мне вот ваши эти жилищные все программы, на которых вы зарабатываете деньги, не интересны. Когда будет «Петрушка», когда будет ДК, когда будет набережная? Когда будет планетарий? Когда будет станция юннатов? Быстро говорите». И на этот вопрос быстрого ответа у девелопера нет, потому что вся ситуация, она как бы вот в условиях особенно экономического, такого нестабильного состояния российской экономики и сургутской, она неразрешима. «Бруснике» выгодно построить сначала жилье, на этом заработать деньги, и эти уже потом деньги, часть прибыли полученной направить на выполнение обязательств перед субъектом федерации и городом.

Д.Щ.: Это логично.

Т.С.: Будет ли округ заставлять «Бруснику» торопиться с обременительной частью контракта? Я думаю, нет. Потому что как это сейчас выглядит? Губернатор приказал, согласовал проект – все, идите, действуйте. Все остальное – это ответственность муниципалитетов. Все. У губернатора-то все хорошо: у него хороший девелопер, который себя зарекомендовал во многих городах, начиная от Тюмени, заканчивая Екатеринбургом, зарекомендовал себя красивыми проектами, он зайдет, наконец решит проблему с этим гадюшником в центре Сургута, еще и мы получим один-два-три социально значимых объекта. Все прекрасно. Город сидит думает: «А «Петрушка»-то будет аж через 5-6 лет, и что мне с этим делать? А вдруг они обанкротятся? А вдруг они не достроят?» А ресурсов влиять на девелопера у города нет никаких: это не его земля – эту землю выделил губернатор.

И в этом плане мы попадаем в некоторую такую опасную ситуацию, при которой прекрасный проект «Брусники», он будет скорректирован, конечно, еще тысячу раз, но в целом и в общем, если брать за базу, проект неплохой. Тем более «Брусника» открыта к диалогу. Вот они же заявили, и Юрий Валгушкин заявил на этой презентации, что, пожалуйста, люди, присылайте все свои замечания критические, будем с удовольствием их рассматривать, внедрять при их разумности. Так что мы в случае с «Брусникой», в общем-то, имеем такого пока что демонстрирующего открытость к общественному мнению девелопера. Но вот эти все моменты хотелось бы как-то более четко проработать, посмотреть на это с точки зрения интересов именно горожан. Вот так вот это все выглядит.

А, там есть еще – скороговоркой – проблема горожан, которые пишут петицию и выступают против строительства в рекреационной зоне и на берегу Саймы домов. Значит, смотрите, можно этому посвятить отдельный выпуск, но строить дома или здания на берегах, товарищи, это не всегда плохо. Тут все зависит от качества проекта. Я видел множество проектов, которые являют собой комплекс архитектуры, и этот комплекс в себя включает и здания, будь то бизнес-центр или какое-то жилье хорошего уровня, первые этажи – это коммерческие зоны, социальные объекты с большими витринными окнами, вся эта зона возле зданий является большим таким променадом, переходящим на благоустроенную набережную. И вы можете гулять по этой набережной, видеть реку, спускаться к этой реке. Над вами, например, висит каким-то козырьком или вообще часть здания, и вы там спасаетесь от дождя, от снега, то есть вам комфортно. Вот как, например, вы гуляете под торговым центром «Мир» на Ленина, вот кто помнит, вот вы же идете, над вами же здание висит, вы же от снега спасаетесь и от дождя. Или новый «Мир» в 25 микрорайоне – та же самая картина.

Вот представьте что-то такое, только в более, может быть, модерновом, современном виде, в более продуманном архитектурном решении, когда еще и это широкий променад, и зеленые зоны с лавками, с какими-то пресловутыми дорожками для роллеров и с набережной, к которой вы можете спуститься. Где-то набережная облагороженная, где-то над набережной висит – как вот «Брусника», кстати, предлагает – какая-то там терраса, где-то камыши даже, где-то лодочки, где-то люди загорают. То есть все это можно сделать очень красивым проектом. Тут просто вопрос в диалоге общественности с застройщиком, насколько застройщик готов прислушиваться к общественности с точки зрения разумных советов, разумных предложений. Если общественность будет заниматься единственным, что часто, к сожалению, мы наблюдаем, кричать, что нас лишают лавочек, нас лишают травки, где мы пасемся, тогда это трудный будет диалог. Тут жители этого микрорайона должны понимать, что если девелопер их готов слышать, то и они должны более продуманные предложения встречные девелоперу озвучивать. Так что вот так. Будем смотреть, как это все будет развиваться.

Д.Щ.: Ну, возможно, да, возможно, мы посвятим отдельный выпуск именно этой истории с петицией и строительством домов на берегу. Спасибо, дорогие слушатели. Прошу вас писать комментарии под этим видео, что думаете, какие у вас идеи насчет ядра центра города, как оно должно развиваться, что там, вообще, должно быть. Также ставьте «лайки», читайте нас на siapress.ru – там будет расшифровка этого разговора – и до новых встреч, через неделю вновь увидимся, до свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.