Власть должна каждым своим решением повышать гуманитарный капитал города

В Сургуте обсуждаются большие поправки в генеральный план города. И во многом эти изменения способствуют улучшению условий для работы крупных жилищных застройщиков. В то время как бенефициарами архитектурно-строительной политики должны быть все жители города. Об этом – свежий выпуск «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Обсудим ключевую тему не только, наверное, недели, но и месяца. Для Сургута она достаточно масштабная в принципе — это поправки в Генеральный план, всего 36 пунктов этих поправок администрация предлагает внести. И вот у нас будут публичные слушания 14 декабря по этому поводу. Поправки есть любопытные. Пожалуй, главная, которая повлияет на происходящее в Сургуте, это поправка, которая вводит такую функциональную зону, как жилая зона.

Она будет выглядеть таким образом, что это просто жилая зона, никаких особенностей в ней нет, а ее этажность будет согласовываться в Правилах землепользования и застройки. Я напомню, что Правила землепользования и застройки администрация города сейчас меняет самостоятельно, без участия думы, без привлечения широкого граждан, то есть это происходит в закрытом, кулуарном процессе. То есть, таким образом выделяя жилые зоны, депутаты должны будут проголосовать за них один раз, а дальше уже администрация уже там будет сама решать, будет там построен 2-этажный, 4-этажный, 10-ти, 15-ти, 50-этажный дом. Это уже будет исключительное решение городской исполнительной власти.

Там есть еще несколько других поправок. Например, территория под совхозом «Северный» уходит полностью под жилую застройку. Там еще есть пункт о том, что часть поймы Бардаковки, где находится знаменитый яхт-клуб тире «Тойота центр», переходит из рекреационной в общественно-деловую, чем фактически легализуется этот самый автосалон, который был построен с сомнительными правовыми основаниями. Так или иначе, поправок много. Все они касаются архитектурно-градостроительного комплекса нашего любимого. Давай обсудим, что это будет? И как нужно реагировать сургутянам на то, что происходит в этой области.

Т.С.: Городу нужно застраивать новые территории, поэтому вносятся изменения в Генплан. Сургутянам за этим процессом необходимо тщательно наблюдать и, по возможности, высказывать свои замечания, предложения, пожелания. В общем-то, в Сургуте за много лет сложилась достаточно интересная ситуация при том, что многие действия чиновников горожанам не нравятся, чиновники, все-таки, как мнению этих самых горожан научились прислушиваться, и общественные дискуссии по многим городским городским проблемным объектам это подтверждают.

Вспомним историю с пресловутым Ботаническим садом, вспомним историю с парком за Саймой, с Домом пионеров. Есть, в общем-то, в активе у активных горожан определенные заслуги. И, честно сказать, надо эти заслуги справедливо разделить и с городской властью, которая, все-таки, если и на 100% не прислушивалась к тем или иным запросам общественности, то, во всяком случае, хотя бы, не совершила каких-то там актов вандализма, не пошла на уничтожение тех или иных объектов или хороших проектов, оставила все в замороженном состоянии до лучших времен. Как говорится, и на том спасибо. Что касается нынешних поправок: да, это новость тревожная, потому что, исходя из этого самого опыта взаимоотношений городской общественности и городских администраций разных периодов, можно предполагать, что в эти возможные изменения попытаются вшить некоторые отложенные решения, не совсем радующие горожан.

Первый и очевидный вывод по всей этой дискуссии по изменениям в Генплан, вокруг возможного нового Генплана Сургута, который, безусловно, назрел, главным выгодоприобретателем всех этих процессов являются крупные застройщики, более того, крупные застройщики массового жилья. Тут же застройщики крупные могут быть, которые строят театры, набережные, аэровокзальные, ж/д комплексы, университеты, здесь мы видим удовлетворение лоббистского запроса именно крупных застройщиков жилья.

Соответственно, город использует свое административное право для того, чтобы этим застройщикам предоставить возможности продолжать развивать свой строительный бизнес. Плохо это или хорошо? С одной стороны, конечно же, город получает рабочие места, город получает развитие территории, город получает удовлетворение такого важного, если не важнейшего показателя, как обеспеченность доступным жильем населения, это фактор, за который очень четко администрация президента очень четко спрашивает региональные власти все, и у нас, вообще, то, что принято называть жилищной политикой, возведено в ранг одной из важнейших государственных задач в России. Другое дело, что этому есть совершенно объяснимые экономические причины: это просто выгодно — строить много массового жилья, это очень выгодно экономически всем субъектам, задействованным в процессе.

Так вот мы видим, конечно, что выгодоприобретателем являются застройщики. Хотелось бы, чтобы в таком важнейшем процессе, как разработка и обсуждение Генплана... Это же разработка Генплана, раз вносим изменения...?

Д.Щ.: В некоторой степени да.

Т.С.: ...Выгодоприобретателем был город. Город, власть города — это сообщество профессионалов, которые наняты жителями города для того, чтобы это сообщество профессионалов удовлетворяло жизненные запросы своих граждан. Здесь очень интересная математика получается: мы прекрасно понимаем, что, с одной стороны, обеспеченность жильем — это один из базовых запросов любого человека, в то же самое время мы понимаем, что 100% населения города не могут требовать удовлетворить их жильем, потому что какой-то процент, а в Сургуте он очень существенный, это большая часть населения города, обеспечена собственным жильем.

Тут возникает как бы парадокс арифметический: и у этой части населения, которая обеспечена своим жильем, да и у той, которая не обеспечена, помимо собственного жилья есть другие запросы. Да? И вот эти запросы было бы интересно проработать. Вот то, чем мы с тобой занимаемся из раза в раз, на самом деле. Получив крышу над головой, человек идет дальше: он хочет отдыхать, он хочет культурно развиваться, он хочет получать впечатления, он хочет созерцать, он хочет не все время находиться под своей крышей, он хочет выйти на улицу и обнаружить там много удивительного.

Вот все, что я перечислил, и создает полноценную среду обитания, в которой просто интересно находится, безопасно, комфортно пребывать. Я боюсь, что вот этот запрос большинства жителей Сургута изменениями в Генплан будет удовлетворен формально. Ну у нас есть нормы, СНИПы, количество метров на гектар, количество парковочных мест, у нас даже где-то строительные высотные регламенты прописаны, но все это прописано очень условно, очень общо и допускает хороший маневр для чиновников и для главных заинтересантов всех изменений, касающихся изменений городских земель, то есть застройщиков.

А вот маневра у горожан, которые бы хотели получить внятные ответы на такие заезженные, очень простые, естественные вопросы, что там с городской набережной, что там с планетарием, что там с правильным специализированным проектом — пункт городской музей или краеведческий музей, с картинной галереей... Так вот, как будет выглядеть зона ядра центра города, как будут выглядеть новые строения, которые будут обеспечивать социальные запросы жителей, школы, детсады, поликлиники, спортивные сооружения.

В общем, как будет город развиваться не только в области массового жилищного, преимущественно высотного строительства, но и в той части, которая любой город делает узнаваемым, удобным и конкурентоспособным, иначе, если этот запрос не удовлетворяется, какая разница, где жить человеку: в Сургуте, в Нижневартовске, в Казани, в Москве? Нет разницы, его ничего не держит. И человек начинает выбирать помимо климатически комфортных условий для жизни и средовые.

Я думаю, что, мне, конечно же, возразят многие чиновники, что как же, разве Сургут не комфортабельный для жизни город по сравнению с большинством тысяч российских городов и даже по сравнению со многими северными, югорскими городами, в Сургуте обеспечены все необходимые условия для полноценной, удобной, безопасной жизни. Опять-таки, это так, да не так. Мы же видим, что город и его жители регулярно сталкиваются с неожиданными и не предсказуемыми проблемами. Ну проблема общественного транспорта в новых микрорайонах, которую мы с тобой недавно обсуждали.

Д.Щ.: Да, есть такая проблема.

Т.С.: Должна такая проблема, вообще возникать в городе, который считается благоустроенным и комфортабельным? Да, возможно, это какой-то технический сбой, будем мы запускать новый общественный транспорт в мае. Ну а чего не в мае 22-го года какую-то линию запустить, чтобы обеспечить эту линию? Должен город, северный, зимний город сталкиваться каждый сезон с такой проблемой, как безопасная утилизация снега внутри кварталов и последующий вывоз этого снега на какие-то полигоны, которые не законны, которые нарушают экологические стандарты, которые приводят к загрязнению водного бассейна вокруг Сургута. Подобных проблем достаточно много. Вот мы все их обсуждаем из раза в раз.

Должен ли город, считающийся, ну он считается по праву, чего мы спорить-то будем, съездите в любой уральский город, там в Курганскую область, понятно, что Сургут и большинство населенных пунктов России — это просто небо и земля, но, во-первых, нет предела совершенству, во-вторых, мы, конечно, сочувствуем тем городам, в которых менее комфортно жить, чем в Сургуте, но это не отменяет нашего права требовать от нашего города, в общем-то, причитающихся ему и по его богатству, и по его бюджету, и по его статусу, и по его заявленным амбициям тех номинальных требований по среде обитания, которые могут ему вполне доступны, их можно обеспечить.

Например, тот объект, о котором я писал статью про гараж с так называемыми коммерческими помещениями под магазин и кафе, который размещен, по моей информации, совершенно незаконно внутри сложившегося жилого квартала. Должен Генплана города и его нормативные акты предусматривать абсолютную недопустимость подобных строек? Я думаю, что должен. Чиновники, вероятно, скажут, что ну тут, вот мы сталкиваемся с частной собственностью, это частный инвестор и так далее.

Но из этого идет следующий вопрос: должно ли это сообщество профессионалов, которые управляют городом, которые отвечают за его средовое развитие, уметь профессионально блокировать подобные объекты, где частная собственность и все дела, и наоборот уметь профессионально привлекать частных инвесторов умных, прогрессивных, обеспечивающих своими проектами, безусловно, гуманитарное развитие территории. Вот она ведь ключевая задача, которая стоит перед нашим чиновничеством, перед нашей административной командой: любым своим действием приумножать качество гуманитарного капитала города. Это очень простая задача. Если руководствоваться только этой задачей, то мы обнаружим, что за очень короткое время город начнет преображаться.

Нельзя сказать, что мы вот сейчас построим 3 бассейна, 5 обсерваторий, и все, мы город-сказка. Нет, так не бывает. Подобные процессы, действительно, закладываются в такие фундаментальные, регламентными документами, каковыми является Генплан, каковым является одна из частей Генплана — свод правил, нормативов по высотным нормам, по обеспеченности зелеными насаждениями, парковочными пространствами, по социальным общественным объектам типа спортивных сооружений, всевозможных центров досуга, театров...

Когда я говорю театров, я ведь имею в виду простую очень вещь: во всем мире театральная деятельность является одной из самых массовых активностей творческих людей и интеллигенции, театров полно, откройте справочник театров Москвы, вы думаете, что там только Большой и Малый академические театры, МХАТ, Современник? Да там половина театров со зрительными залами в 30 мест достаточно, которыми руководят режиссеры мирового уровня. Вы посмотрите, какая интересная вещь: дотации таких театров не очень обременительная вещь для бюджета, спонсорство таких театров возможно, а, может быть, это просто будут коллективы, которые не за деньги это делают, а самодеятельностью занимаются и таким образом обеспечивают свою социализацию. Вот одно только это направление. Пропишите.

А таких направлений в городе, который должен формировать не только массовую жилищную политику, но и гуманитарную качественную среду, подобных направлений десятки. Хотелось бы, чтобы именно подобный запрос граждан был очевидно удовлетворен теми изменениями, которые мы ожидаем в нашем Генплане, да и, собственно, в новом Генплане, даже если когда-то судьбе улыбнется его в Сургуте создать. Вот основные вещи. А если по поводу конкретных вещей, того, что территория совхоза «Северный» будет застраиваться, ей богу, неужели стоили столько копий ломать, неимоверные чиновничьи усилия прикладывать в свое время для уничтожения совхоза «Северный», чтобы на его территории был построен очередной жилищный комплекс?

Д.Щ.: Да, тупенько выглядит.

Т.С.: Ну пОшло. Это просто пошлый подход. Получается так, что мы, когда я говорю мы, я не разделяю здесь административную команду, общественность, получается, что мы все стали придатком строительных корпораций. Понимаете, да? И любое городское решение, связанное с той или иной городской территорией, с тем или иным свободным земельным участком автоматически и безапелляционно уходит только под жилищные комплексы. Ладно бы был жилищный комплекс малой этажности, средней этажности или какой-то там хороший поселок, где индивидуальные дома с крутым проектом... Нет, мы же опять получим 30-этажки, 100 квартир в одном подъезде. В общем, мы понимаем, о чем идет речь. И подобная политика должна если не быть прекращена полностью, потому что город и его руководство, к сожалению, зависят от государственной жилищной политики, они не могут все поменять, но они могут поменять очень многое. Вот новость прошла на днях, что власти Кемерово, это не самый благополучный город с точки зрения бюджета...

Д.Щ.: Да.

Т.С.: ... И, как раз там связанных процессов с населением, его миграцией и так далее. Город Кемерово заказывает у австрияков проект какого-то там крутого театра или музея. Я уже, простите, не помню. Потому что, значит, понимают они, что подобными проектами они смогут какие-то разрушительные процессы на своей территории приостановить, а, может быть, повернуть вспять, может быть, изменить ситуацию. Таких проектов должно быть очень много. Мы должны слышать от наших чиновников, от наших руководителей о таких проектах, тех же проектах с комплексным развитием территории, в котором предусмотрены все объекты, которые перечислены выше.

Тогда, действительно, Сургут будет не просто богатым городом с 40-миллиардным бюджетом, который тратит огромную долю своих средств на обеспечение текущего благоустройства, на подметание улиц, подачу горячей воды в дома и тепла. Нет, это тогда будет город, который может, как магнит, притягивать к себе крутых, нужных, необходимых нам для потенциального будущего развития города жителей из других регионов. Это будет интеллигенция, это будут инженеры, это будут качественные рабочие руки, это будут хорошие учителя и доктора, это будут хорошие чиновники, которые смогут рисовать перспективы города. Вот как бы я видел задачу по изменению сургутского Генплана.

Д.Щ.: Я от себя только могу пожелать тем людям, которые находятся непосредственно на месте, дойти до публичных слушаний, послушать, что там будет, выступить и, по возможности, рассказать свое отношение к тем спорным, потому что мы не можем сказать, что там прямо все поправки плохие, но просто есть те, которые еще нужно обсудить, мягко говоря. Будем завершать наш разговор на сегодня. Смотрите нас на Ютубе, читайте нас на siapress.ru и до новых встреч через неделю.

Т.С.: Спасибо всем, друзья! Всем пока!