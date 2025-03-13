91 балл на Metacritic – заслуженно ли Split Fiction так хвалят?

Горячо мною любимая Hazelight Studios, известная своим умением создавать уникальные кооперативные игры, в очередной раз доказала, что их фантазия безгранична. После громкого успеха «It Takes Two» Юсеф Фарес пообещал, что его следующий кооперативный проект буквально «снесет крышу» игрокам.

И, судя по всему, свое слово он сдержал. Новая Split Fiction получила впечатляющий 91 балл на Metacritic, став лучшей игрой EA с момента выхода Mass Effect 3 в 2012 году. Разбираемся, почему игра вызвала такой восторг у игроков и критиков в обзоре siapress.ru.

Двум игрокам приготовиться

Сюжет, на самом деле, не самая сильная сторона игры. Разработчики однозначно сделали ставку на геймплей, а не повествование. Но не рассказать о нем нельзя.

В центре истории – Зои и Мио. Они – писательницы, но с совершенно разными стилями. Зои создает фэнтезийные миры, наполненные магией, драконами, фантастическими существами и чудесами. А Мио, в свою очередь, пишет научную фантастику, где холодный разум побеждает эмоции, а технологии определяют судьбы человечества.

В один момент главные героини получили предложение одной крупной корпорации на публикацию своих произведений. Но, как оказалось, компания не собирается помогать молодым писателям, а наоборот намерена своровать их идеи и выдать за свои.

В результате из-за неудачного стечения обстоятельств писательницы оказываются в ловушке и попадают в реальность собственных произведений, в которой им придется искать выход из придуманных миров.

Невероятное разнообразие идей

Split Fiction с первых минут бросает игроков в экшен и не сбавляет темпа до самых титров. Главная особенность игры – это безумное разнообразие механик. Разработчики не дают заскучать ни на минуту: способности персонажей и правила игры меняются так стремительно, что остается только поражаться фантазии авторов.

Многогранность геймплея напрямую связана с сюжетом. Героини перемещаются как по футуристическим мирам, созданным Мио, так и по фэнтезийным вселенным Зои. При этом в каждой главе есть несколько дополнительных заданий (так называемых «Side Story»), где окружение вновь меняется, а игроки могут погрузиться в совершенно новую историю.

Один из множества дополнительных уровней. Проходить их необязательно, но вы не захотите их пропускать

Вот вам пример: напряженный бой на катанах в футуристическом мире Мио внезапно превращается в погоню на мотоциклах по стенам небоскребов, где нужно менять гравитацию на лету. В это же время второй игрок… проходит тест на капчу, причем в максимально абсурдной форме. Эмоции в такие моменты просто зашкаливают.

Игрок слева управляет мотоциклом и пытается не врезаться в препятствия, а игрок справа проходит до абсурдности сложную капчу. И все это сопровождается криками, смехом и нецензурной лексикой

В другой сцене привычный платформер вдруг превращается в шутер с видом сбоку в духе Mega Man или Contra. Уже пару часов спустя игроки оказываются в необычной версии пинбола, где один управляет мячом, а второй – платформами, которые должны его отбивать. А в другом эпизоде герои попадают в яркий, детский мир, полностью состоящий из сладостей, но внезапно сталкиваются с достаточно жутким и гигантским механическим дантистом.

И, наверное, самый запоминающийся уровень игры для меня находится во вселенной Зои, где игроки находят яйца драконов. По мере прохождения малыши буквально на глазах превращаются из крошечных милашек в огромных крылатых существ, а их способности эволюционируют. Каждый новый этап предлагает новые возможности, меняя сам стиль геймплея – и все это в течение полутора часов, пока длится этот эпизод.

Прощаться с ними в конце уровня было очень грустно

И это лишь малая часть того, что ждет игроков. Разнообразие механик настолько велико, что описать все в одном обзоре просто невозможно, да и не хочется портить сюрпризы тем, кто еще не играл.

Огромное обилие пасхалок

Как человек, который с детства играет в самые разные игры, я был поражен количеством отсылок в Split Fiction. Из того, что мне удалось заметить: отдых у костра в стиле Dark Souls, прыжок веры из Assassin’s Creed, камео персонажей из предыдущих игр студии, GLaDOS из Portal, сцена с торможением на мотоцикле, как в Akira, и даже ходячий замок, явно вдохновленный одноименным аниме Хаяо Миядзаки. Уверен, что пасхалок гораздо больше – просто некоторые я не заметил или не узнал.

Саундтрек, который работает

Если в It Takes Two саундтрек показался мне просто хорошим, то в Split Fiction он иногда вызывал настоящий восторг. Музыкальное сопровождение идеально передает атмосферу: в фэнтезийных мирах Зои звучат эпичные оркестровые композиции, от которых бегут мурашки, а в футуристических локациях Мио – мощная электронная музыка, задающая драйв. Некоторые треки я даже добавил в свой плейлист – а ведь не каждый саундтрек хочется слушать отдельно от самой игры.

Иногда после динамичных экшен сегментов игрокам дают немного расслабиться и полюбоваться видами с прекрасным музыкальным сопровождением

Вывод и общее впечатление от игры

Если бы кто-то попросил меня кратко описать Split Fiction человеку, который не увлекается играми, то у меня бы не получилось. Я бы сказал так: это игра, которая берет кооперативный геймплей, раскручивает его до максимума и каждый раз удивляет новыми механиками. Ты будто находишься в парке аттракционов, где ты не знаешь, что будет за следующим поворотом – и от этого только сильнее цепляешься за геймпад.

Хочется еще добавить, что концовка игры очень сильно поразила меня и моего напарника. В ней разработчики начали использовать разделенный экран не как привычную механику для кооператива, а сделали его полноценным элементом геймплея.

Этот необычный и достаточно неожиданный прием разрушает все представления о разделенном экране в кооперативных играх, к которым мы привыкли

Еще один приятный бонус от разработчиков – Friend’s Pass, который позволяет играть вдвоем, имея всего одну копию игры. Второй игрок может просто скачать «Версию для друга» и присоединиться без необходимости покупать ее.

На протяжении всего прохождения Split Fiction я был в полном восторге: интересно наблюдать за взаимодействием персонажей, наслаждаться красивыми пейзажами, смеяться над забавными моментами и снова и снова удивляться тому, сколько крутых идей придумали разработчики. Каждая новая механика – это отдельный повод сказать: «Вау!»

Я определенно рекомендую эту игру всем, кто хоть немного увлекается видеоиграми и хочет отлично провести время с друзьями или близкими. И, честно говоря, уже знаю, что еще не раз вернусь к ней в будущем.