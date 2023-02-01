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Лесоповал

Куда шла сибирская древесина в послевоенное время

Лесоповал
Фото из архива Сургутского леспромхоза

В 1973 году за успехи в труде коллективу Сургутского леспромхоза вручен юбилейный памятный знак Центрального комитета партии, Совета Министров СССР и ВЦСПС.

У Сургутского леспромхоза – занимательная история с множеством добрых дел, ее начало относится к первым советским пятилеткам, и продолжалась на протяжении десятилетий. Со старейшим предприятием связана жизнь многих наших земляков.

В начале 50-х прошлого столетия рабочий комитет Сургутского леспромхоза возглавлял двадцатилетний комсомолец Иван Захаров: «Лесозаготовки в те годы были важным государственным делом, древесины требовалось очень много, страна залечивала тяжелые раны войны, и сибирский лес шел на самые важные стройки Советского Союза».

Коллектив Сургутского леспромхоза. Крайний справа в первом ряду – председатель рабочкома Иван Захаров. 1950 год. Фото из архива Л. Захаровой

В то время в Сургутском районе работало несколько лесоучастков: Островной, Ореховский, Майский, Каркатеевский, ряд других лесопунктов и мастерских. Заготовляли до 300 тысяч и более кубометров леса за зимний сезон – с конца ноября до апреля. На лесоповале трудились кадровые рабочие предприятия, но основная тяжесть ложилась на плечи колхозников, которые в обязательном порядке привлекались к этой трудовой повинности. На лесоучастки они приезжали на своих лошадях со специальными лесовозными санями и подсанками.

В отличие от кадровых рабочих леспромхоза, большинство которых имели свои дома, сезонники жили в огромных бараках, спали на топчанах или просто на нарах.

Жилище обогревалось железными печками, а вокруг на веревках сушились портянки, штаны, фуфайки. У стены или посередине барака стояли столы с длинными скамьями. Здесь люди завтракали и ужинали, а обедали обычно прямо на лесосеке, туда привозили еду и чай в специальных термосах и утепленных баках.

Преобладал ручной труд – пила двуручная и лучковая (стахановка), топор, вилка-рогатина на длинном шесте, которой спиленное дерево валили в нужном направлении, а при помощи ваги поднимали бревно на сани. Тяжелая была работа на лесоповалах в первые послевоенные годы, но сургутские лесорубы достигали высоких показателей, и в начале лета, обычно в июне, мимо Сургута в сторону Салехарда проплывали бесконечные караваны плотов со строевым лесом для украинских, белорусских сел и деревень, шахт Донбасса. Впереди на плотоматке красовался дом, а то и два, где жили сплавщики.

Со временем на лесозаготовки начали поступать машины и механизмы: сначала электрические, а после бензомоторные пилы, трелевочные тракторы, лесовозные автомобили. Сократился открытый сплав леса, древесину перевозили на баржах. На лесопунктах открывались клубы, школы, медпункты, столовые, магазины, механические, ремонтные и бытовые мастерские. Постепенно сокращался набор сезонной рабочей силы, колхозники перестали ездить на лесозаготовки, основные производственные задачи выполнял коллектив предприятия.

«Я знал первого прораба Чернореченского лесопункта 1935 года Дмитрия Степановича Черемных, - рассказывал Иван Прокопьевич Захаров, - а потом работал с Иваном Андреевичем Васеневым, Василием Матвеевичем Рыткиным, Вениамином Валерьяновичем Кольцовым. Больше сорока лет трудились в леспромхозе Николай Дмитриевич Евтихов и Геннадий Прохорович Проводников. Хорошо помню бывших директоров Анатолия Антоновича Штанюка, Александра Григорьевича Тутова…»

Однако в настоящее время это совсем иное предприятие, оно и называется по-другому, и деятельность его изменилась, не осталось и бывших лесников.

P.S. 1 февраля 2023 года в Сургуте на доме № 19 по улице Энергетиков по инициативе сына Александра и поддержке Сургутского краеведческого музея состоялось торжественное открытие мемориальной доски одному из директоров леспромхоза Александру Григорьевичу Тутову. Фото Л.Захаровой


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