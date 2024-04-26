На трассе в Нефтеюганском районе произошло ДТП с пострадавшими

В четверг, 25 апреля, на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» произошла авария с тремя автомобилями. Виновник аварии, 48-летний водитель «Lexus», столкнулся с «КАМАЗом» из-за небезопасного маневра «поворот налево». Это и спровоцировало массовое ДТП, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«25 апреля 2024 года около 14:00 на 723 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 48-летний водитель «Lexus», по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра «поворот налево» и допустил столкновение с «КАМАЗ», от удара «Lexus» совершил наезд на металлическое повреждение, а «КАМАЗ» допустил наезд на стоящее на обочине транспортное средство «КАМАЗ», — говорится в сообщении.

В результате ДТП виновник происшествия и его пассажир получили травмы.

За прошедшие сутки на дорогах округа сотрудники ГАИ зарегистрировали два ДТП, в которых три человека получили травмы. Помимо этого, были задержаны 12 водителей с признаками опьянения, 57 — за выезд на «встречку», и 63 — за нарушение правил перевозки детей.