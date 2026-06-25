Югорчане активно пользуются доставкой детских, дебетовых и кредитоных СберКарт

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Более 6,5 тысяч югорчан воспользовались выездным сервисом Сбера в первом квартале 2026 года. Среди самых популярных услуг, для получения которых клиенты заказывают выездной сервис, - доставка детских, дебетовых и кредитных СберКарт. На них приходится более 85% заявок.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Главный приоритет банка - удобство клиентов. Возможность получить необходимую услугу в комфортных условиях и без затрат - это то, чем команда Сбера гордится, поскольку это напрямую экономит время и силы наших клиентов».

С помощью выездных менеджеров можно оформить не только детские, дебетовые и кредитные СберКарты, но и образовательные и потребительские кредиты, вклады, страховки, а также подключить подписку СберПрайм. Для корпоративных клиентов доступна услуга по открытию расчётных счетов, получению ключей электронной подписи и бизнес-карт. Узнать, доступен ли выездной сервис Сбера в вашем городе, и оформить заказ на встречу с менеджером можно на сайте Сбера по ссылке, в мобильном приложении СберБанк Онлайн или по номеру 900.

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