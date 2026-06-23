Более 20 мам-предпринимателей из разных городов и районов Югры представили экспертному жюри свои бизнес-идеи

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780254004"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1782845953"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=/M+fYy7e2l7DjKstRpIJ37MjXp4yfGfgpLSbpGUuM9KJUAsK7GA4HA9EiEyQi80yT6VNsgC0TQBT9d+cdX80jk5q1lXr7Q607y4vaJpVE7bUyh2FHYfDr9hJUkaX/Inf"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=/M+fYy7e2l7DjKstRpIJ37MjXp4yfGfgpLSbpGUuM9KJUAsK7GA4HA9EiEyQi80yT6VNsgC0TQBT9d+cdX80jk5q1lXr7Q607y4vaJpVE7bUyh2FHYfDr9hJUkaX/Inf"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0519aed2b63e6f1e98f25057de1c542c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1MCa6"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-01 00:00:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-30 23:59:13"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780254039"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1782845985"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=bEc2ULfE8mHCI/KGqOyktIdXgglrTr1wfDSWt/rWa2PNZD9ZDBqBX1wbefy1lNjCbbK9OV4ijEPZPgQQ2GnlZJp59fPr+Azbfy2JtLo7f0P+S0pfZNbO/x5zFjUr//hd"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=bEc2ULfE8mHCI/KGqOyktIdXgglrTr1wfDSWt/rWa2PNZD9ZDBqBX1wbefy1lNjCbbK9OV4ijEPZPgQQ2GnlZJp59fPr+Azbfy2JtLo7f0P+S0pfZNbO/x5zFjUr//hd"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "aeb71e704144bd66640d327fe5231015.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1MCa6"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-01 00:00:39"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-30 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780254004"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1782845953"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=/M+fYy7e2l7DjKstRpIJ37MjXp4yfGfgpLSbpGUuM9KJUAsK7GA4HA9EiEyQi80yT6VNsgC0TQBT9d+cdX80jk5q1lXr7Q607y4vaJpVE7bUyh2FHYfDr9hJUkaX/Inf"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=/M+fYy7e2l7DjKstRpIJ37MjXp4yfGfgpLSbpGUuM9KJUAsK7GA4HA9EiEyQi80yT6VNsgC0TQBT9d+cdX80jk5q1lXr7Q607y4vaJpVE7bUyh2FHYfDr9hJUkaX/Inf"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0519aed2b63e6f1e98f25057de1c542c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1MCa6"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-01 00:00:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-30 23:59:13"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1780254039"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1782845985"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=bEc2ULfE8mHCI/KGqOyktIdXgglrTr1wfDSWt/rWa2PNZD9ZDBqBX1wbefy1lNjCbbK9OV4ijEPZPgQQ2GnlZJp59fPr+Azbfy2JtLo7f0P+S0pfZNbO/x5zFjUr//hd"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=bEc2ULfE8mHCI/KGqOyktIdXgglrTr1wfDSWt/rWa2PNZD9ZDBqBX1wbefy1lNjCbbK9OV4ijEPZPgQQ2GnlZJp59fPr+Azbfy2JtLo7f0P+S0pfZNbO/x5zFjUr//hd"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "aeb71e704144bd66640d327fe5231015.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1MCa6"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-06-01 00:00:39"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-06-30 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6 реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjc1MCa6 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  73,7650   EUR  84,5863  

Новости

Больше новостей
Купили бы новую VOLGA ?
Комментировать
0
Как вы считаете, почему россияне не хотят переезжать в Сургут?
Комментировать
0
Сургут – непривлекательный город для переезда. Вы с этим согласны?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре выбрали победительницу регионального этапа программы «Мама-предприниматель»

Более 20 мам-предпринимателей из разных городов и районов Югры представили экспертному жюри свои бизнес-идеи

​В Югре выбрали победительницу регионального этапа программы «Мама-предприниматель»
Фото: Сбер

Erid: 2SDnjca3fii

В Сургуте завершился региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель», партнером которой выступил Сбербанк. Пять дней интенсивного курса завершились очной защитой бизнес-проектов. Более 20 мам-предпринимателей из разных городов и районов Югры представили экспертному жюри свои бизнес-идеи: от семейных центров и психологических клубов до текстильного дизайна, ягодной мастерской и крафтовой сыроварни.

Эксперты отметили высокий уровень проектов – в округе растет число социально ориентированных и коммерчески устойчивых стартапов, созданных мамами. По итогам защиты победительницей стала Татьяна Демянчук, автор проекта Ягодная мастерская «Дикая Морошка». Мама семилетней дочери получила денежный приз в размере 150 тысяч рублей на развитие своего бизнеса и право побороться за представление Югры в финале программы в Москве.

«Самые важные изменения невозможно отобразить в цифрах — это чувство внутренней наполненности, которого так не хватает в буднях. Я безумно рада победе и уверена, что она даст плодородную почву для дальнейшего развития моего производства по переработке дикорастущих ягод», - прокомментировала свою победу Татьяна.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Поздравляем финалисток регионального этапа с успешной защитой проектов! Ваш высокий профессионализм, энергия и преданность делу заслуживают глубокого уважения и являются примером для бизнес-сообщества Югры. Уверен, что приобретённые знания и навыки станут вашим надёжным инструментом для эффективного стратегического планирования и помогут найти оптимальный баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью. Безусловно, участие в образовательной программе «Мама – предприниматель» – значимый и мотивирующий фактор для запуска собственного бизнеса или развития существующего любимого дела».

Специальных призов по итогам финала удостоены от медиахолдинга «Югра»: Зинаида Торопова, Татьяна Русских, Анастасия Дубровина. От Югорского отделения Сбербанка: Татьяна Кондыгина, Анастасия Дубровская, Светлана Гоппова. От галереи текстиля «Антураж»: Виктория Минцева, Анастасия Брусницына, Екатерина Ившина

Александр Деменко, генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»:

«Развитие женского бизнеса сегодня — один из приоритетов для нашего региона. В Югре создана мощная экосистема поддержки, сопровождающая на всех этапах: от написания бизнес-проекта и регистрации до выхода на крупнейшие маркетплейсы. Каждая из вас обрела единомышленников и четкий алгоритм действий, поэтому исполняйте свои мечты — ваш успех — это успех всего региона», — отметил Александр Деменко.

Региональный информационный партнер события в Югре: медиахолдинг «Югра».

Организатор: Минэкономразвития России. Информационные партнеры: мойбизнес.рф, Liberty mag, Журнал «Техноглянец», Детскийвопрос.рф.

Оператор: Национальное агентство «Мой бизнес».

Стратегический партнер: Фонд «Наше будущее».

Банк-партнер: Сбербанк

Партнер: АрнестЮниРусь.

Программа «Мама-предприниматель» реализуется при поддержке Союза Женщин России по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Erid: 2SDnjca3fii
Реклама. ИНН 7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:24, просмотров: 284, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Проект «ДУМАть и решать». Владимир Болотов // ONLINE 926
  2. ​В Сургуте загорелась квартира в многоэтажке на улице Крылова 388
  3. ​Сделали в прошлом году, а уже проблемы: жители Сургута жалуются на тротуар на проспекте Мира 346
  4. ​В День молодежи в Сургуте состоится Кубок «Закаленных Севером» 323
  5. Югра закрепила мост «Звезда Оби» в статусе региональной дороги 311
  6. Подросток-иностранец проведет год в исправительной колонии за нападение на человека в «Сургут Сити Молле» 306
  7. Суд отправил в колонию-поселение водителя КАМАЗа, который пьяным устроил смертельное ДТП 290
  8. ​В Югре выбрали победительницу регионального этапа программы «Мама-предприниматель» 284
  9. Жители Югры смогут заранее узнавать об отключениях воды через «Госуслуги Дом» 282
  10. ​Югорчане вошли в топ-10 ценителей быстрого интернета 271
  1. ​Только 2% россиян готовы переехать в Сургут 7204
  2. ​В российских детсадах с сентября изменят подход к занятиям и оформлению помещений 3722
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 июня? // АФИША 2714
  4. ​В Югорске открылся обновленный офис Сбера 2486
  5. В Сургуте дорогу от улицы Игоря Киртбая до Тюменского тракта планируют достроить до конца августа 2204
  6. ​Полиция забрала депутата Сургута Евгения Барсова с карьера возле аэродрома «Боровая» 1973
  7. ​На бульваре Свободы в Сургуте появится цветник 1939
  8. Сургут готовится ко Дню молодежи: где перекроют дороги 1918
  9. ​В Сургуте пройдут бесплатные экскурсии по Ботаническому саду 1830
  10. ​Переводов за границу стало в 2 раза больше 1763
  1. Бургер, гуд бай 7393
  2. ​Только 2% россиян готовы переехать в Сургут 7204
  3. ​«Заповедный мир под крышей галереи»: в Сургуте открылась выставка Государственного природного заповедника «Юганский» // ФОТОРЕПОРТАЖ 5992
  4. Сургутяне вышли с мольбертами в Сквер журналиста // ФОТОРЕПОРТАЖ 5975
  5. ​Лесник Рустам 5291
  6. ​Нефть, шерсть и кедровые иглы: чем удивляет «Арт-Сургут» // ФОТОРЕПОРТАЖ 4790
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-14 июня? // АФИША 4254
  8. ​Цены на топливо в Сургуте вновь пошли вверх 4223
  9. ​В российских детсадах с сентября изменят подход к занятиям и оформлению помещений 3722
  10. ​Сергей Гиренко: «Я хотел взять кредит себе на новую машину, а купил машину в театр» 3407

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика