В Сургуте новое оборудование для культуры за два месяца увидели более 112 тысяч зрителей

Городской культурный центр Сургута получил 3,7 млн рублей на обновление материальной базы в рамках национального проекта «Семья». Средства учреждению выделили после победы во всероссийском конкурсе Минкультуры среди домов культуры.

Как рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС председатель комитета культуры администрации Сургута Антон Акулов, городской культурный центр стал единственным учреждением Сургута и одним из пяти в Югре, которые вошли в число победителей конкурса.

На полученные средства в апреле для учреждения приобрели крышу для мобильной сценической конструкции. Оборудование сразу начали использовать на городских мероприятиях под открытым небом: 1 Мая, в День Победы, День города, на Иртышском Сабантуе и других событиях.

Только за первые два месяца мероприятия с использованием нового оборудования посетили более 112 тысяч человек, отметил Акулов: «Это про эффективность использования и про то, как действительно федеральные, окружные средства и муниципальное софинансирование дают конкретный измеримый результат».

При этом, по словам председателя комитета культуры, учреждения развиваются не только за счет нацпроекта. Например, городской культурный центр вкладывает собственные внебюджетные средства в обновление помещений, создание новых творческих площадок и репетиционных комнат.

Еще один способ привлекать деньги на развитие культуры – гранты. В качестве примера Антон Акулов привел многофункциональный культурно-досуговый центр, который в прошлом году выиграл президентский грант на проект «Югратека». Почти 500 тысяч рублей направили на создание цикла познавательных настольных игр об истории и особенностях Сургута и Югры.