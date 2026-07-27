Карту укрытий на сайте администрации Сургута просмотрели более 80 тысяч раз

Карту расположения укрытий на сайте администрации Сургута за месяц просмотрели более 80 тысяч раз. Об этом сообщает РИЦ «Югра». По данным агентства, этот сервис стал самым популярным среди всех интерактивных карт, размещенных на городском портале.

Для сравнения, карты избирательных округов и интеллектуальной транспортной системы набрали около 25 тысяч и 22 тысяч просмотров соответственно, а карту территорий запрета продажи алкоголя открыли около 19 тысяч раз.

После введения в минувшую субботу режима беспилотной опасности некоторые жители пожаловались, что не смогли воспользоваться картой из-за отключения мобильного интернета. «В период режима "Беспилотной опасности" работают только белые списки. Разместить информацию об укрытиях на ресурсе, который недоступен, — это интересный ход», — написал в сообществе администрации пользователь Александр Решетняк.

Карта укрытий доступна на официальном сайте администрации Сургута.