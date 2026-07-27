Программа «Добрые города» объединят власть, бизнес, НКО и жителей вокруг новых инициатив

В Ханты-Мансийске прошел первый модуль флагманской образовательной программы «Добрые города» Академии развития гражданского общества «Добрино». С 21 по 24 июля в нем приняли участие 80 представителей из 20 муниципалитетов России. Среди них — заместители глав муниципальных образований, сотрудники органов местного самоуправления, представители НКО, экосистемы Добро.рф, гражданские активисты и бизнес-сообщество.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи, Ассоциации Добро.рф, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и государственной корпорации «Росатом». Ее главная задача — помочь территориям выстроить системную работу по вовлечению жителей в добровольчество и общественную жизнь.

Ключевым событием первого модуля стала панельная дискуссия «Развитие программ социальной активности на местном уровне». В качестве эксперта в ней принял участие губернатор Югры Руслан Кухарук. Он подчеркнул, что программа должна стать площадкой для открытого диалога, обмена лучшими практиками и запуска новых инициатив.

«Наша общая цель – повысить эффективность местного самоуправления и укрепить связь представителей власти с жителями», – поделился глава региона.

Руслан Кухарук также отметил, что сегодня более 440 тысяч жителей Югры вовлечены в добровольческое движение. Регион на протяжении многих лет развивает систему поддержки социально ориентированных НКО, социальных предпринимателей и инициативных граждан. Этот опыт стал одной из практических основ программы.

В течение четырех дней участники анализировали потенциал своих территорий, определяли приоритеты и формировали подходы к созданию проектных офисов развития муниципалитетов. По итогам обучения каждая команда должна подготовить годовой план повышения социальной активности в своем городе или районе.

Генеральный директор Академии «Добрино» Александр Медков пояснил, что результатом станет не только образовательный опыт, но и конкретный управленческий документ. «Каждая команда уедет с готовым управленческим документом, который можно сразу внедрять. Итогом станут живые партнерства между властью, бизнесом и НКО, которые продолжат работать после финального модуля», – отметил он.

Первый заместитель председателя Совета Ассоциации Добро.рф Кирилл Антонов напомнил, что к 2030 году необходимо вовлечь 45 процентов молодежи в добровольческую и общественную деятельность. В решении этой задачи важную роль играет платформа Добро.рф, объединяющая волонтеров, НКО, организаторов проектов, бизнес и органы власти.

Своим опытом поделилась глава Нефтеюганского района Алла Бочко. Она представила работу первого в Югре сертифицированного муниципального ресурсного центра и подчеркнула, что устойчивое развитие территории возможно только при постоянной поддержке инициатив жителей. «Эффективные решения рождаются в постоянном диалоге с жителями», – рассказала глава Нефтеюганского района.

Обучение продолжится в смешанном формате. Второй очный модуль запланирован на 12-14 октября, третий пройдет 3-5 декабря. Между ними участников ждут онлайн-консультации, запуск пилотных инициатив и доработка программ развития территорий.

Итогом всей программы станет согласованный документ по развитию социальной активности, дорожная карта и набор локальных практик. Завершился первый этап экскурсией по Ханты-Мансийску и знакомством с югорской системой поддержки гражданских инициатив. Таким образом, «Добрые города» должны стать не разовым проектом, а рабочим инструментом, который поможет муниципалитетам выстраивать устойчивое взаимодействие власти, бизнеса, НКО и жителей.