Сургутяне стали реже ходить в торговые центры

Власти Сургута подтвердили, что торговые центры города стали посещать реже. При этом в администрации не считают ситуацию критичной: рынок, по мнению чиновников, сам регулирует спрос и предложение, а в ближайшие годы в городе могут появиться новые торговые объекты. Об этом в ответе на запрос СИА-ПРЕСС сообщила заместитель главы Сургута Ирина Пустовая.

«Администрация города Сургута не располагает точными данными о посещаемости торговых центров. Это связано с тем, что торговые и торгово‑развлекательные центры – коммерческие организации, не подведомственные муниципалитету и не обязаны раскрывать данные сведения. Согласно общей информации, полученной в рамках взаимодействия с представителями торговых центров, в последнее время наблюдается снижение количества посетителей», − отметила она.

В администрации связывают снижением посещаемости городских ТЦ с несколькими факторами. Среди них – сезон отпусков, изменение потребительского поведения, активное развитие маркетплейсов и интернет-магазинов, а также рост популярности магазинов у дома и сервисов доставки.

Несмотря на это, рынок торговой недвижимости, по оценке мэрии, продолжает развиваться.

«Рынок развивается на основе принципов свободной конкуренции и саморегулирования. Если спрос на торговые площади сохраняется или растет, застройщики и инвесторы продолжают реализовывать соответствующие проекты. В случае снижения спроса рынок естественным образом корректирует предложение – через сокращение новых проектов, перепрофилирование объектов или изменение арендных ставок», – пояснила Ирина Пустовая.

Сейчас в Сургуте работают 82 торговых и торгово-развлекательных центра общей площадью более 412 тысяч квадратных метров. При этом обеспеченность города торговыми объектами остается выше установленного норматива. На 1 июля 2026 года в Сургуте насчитывалось 1377 стационарных торговых объектов при нормативе 1136, то есть превышение составляет 19%, добавили в ответе.

Кстати, по состоянию на 1 января 2025 года в Сургуте числилось 85 торговых и торгово-развлекательных центров общей площадью более 417 тысяч квадратных метров. Такие данные приводятся в документе городской администрации «Информация о состоянии и развитии потребительского рынка муниципального образования городской округ Сургут в сфере торговли в 2024 году».

Вместе с тем строительство новых торговых площадей продолжается. Сейчас для этих целей уже предоставлены пять земельных участков, еще на одном объекте на улице Щепеткина действует разрешение на строительство до ноября 2026 года. Кроме того, свободные коммерческие помещения имеются в новых жилых комплексах, в том числе в ЖК «Столица».

При этом владельцы торговых центров за муниципальной поддержкой не обращались. Как уточнили в администрации, проекты по перепрофилированию таких объектов также не реализуются, поскольку торговые центры находятся в частной собственности, а решения об их дальнейшем использовании принимают сами владельцы.

«Дополнительно сообщаем, что 1 июля 2026 года состоялась диалоговая площадка для представителей торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, социальных предприятий и товаропроизводителей нашего города, организатором которой выступила Администрация города. Главная цель встречи: найти взаимовыгодные условия для совместной деятельности между торговыми площадками и местными производителями товаров и услуг для сохранения и укрепления предпринимательского сообщества Сургута. В рамках встречи состоялись презентации возможностей торговых комплексов для субъектов малого и среднего бизнеса; знакомство производителей со свободными арендными площадями; обсуждение текущих вопросов и поиск новых партнеров», − обратила внимание замглавы.

Вместе с тем, снижение посещаемости торговых центров пока не отразилось на состоянии малого бизнеса. По информации администрации, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, оборот малого бизнеса, число занятых в этой сфере и налоговые поступления в городской бюджет продолжают ежегодно расти.

Власти Сургута привели следующие данные:

Количество субъектов малого предпринимательства, состоящих в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, по итогам 2020 года составляло 17,2 тыс. единиц, по итогам 2024 года – 20,5 тыс. единиц, по итогам 2025 года – 20,9 тыс. единиц.

Оборот малого бизнеса увеличился с 180,2 млрд руб. по итогам 2020 года, до 257,2 млрд руб. по итогам 2024 года; до 283,3 млрд руб. по итогам 2025 года. Численность занятых в малом бизнесе по итогам 2020 года составляла 51,5 тыс. человек, по итогам 2024 года – 89,3 тыс. человек, включая самозанятых; по итогам 2025 года – 101,85 тыс. человек, включая самозанятых.

Объем налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2020 года составил 1,85 млрд рублей, по итогам 2024 года – 3,4 млрд руб., по итогам 2025 года – 3,6 млрд. руб.

Ранее стало известно, что посещаемость российских торговых центров за последние семь лет сократилась более чем на четверть. По информации аналитиков Focus Technologies, по итогам первых 28 недель 2026 года трафик оказался на 27% ниже, чем за аналогичный период 2019-го.

Эксперты связывают эту тенденцию с развитием интернет-торговли, ростом популярности маркетплейсов, изменением потребительского поведения и переходом россиян к более сберегательной модели расходов. Покупатели все реже приезжают в торговые центры специально за непродовольственными товарами, а количество покупок одежды и обуви продолжает снижаться.

На этом фоне в Сургуте за последние два года на продажу были выставлены сразу несколько крупных торговых объектов, в том числе ТРЦ «Аура», торговые центры «Восход», «Северный» и Green Лайт. При этом причины в каждом случае были разными.