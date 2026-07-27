На проезде Мунарева в Сургуте начали последний этап работ

В Сургуте начался заключительный этап благоустройства проезда Мунарева. Сейчас подрядчик обустраивает тротуары и парковочные зоны. Полностью завершить работы планируют к концу сентября, сообщил в своих соцсетях глава города Максим Слепов.

«Работы по реконструкции проезда Мунарева завершили в прошлом году. Это важная дорога, которая связывает Комсомольский проспект с улицей Мелик-Карамова. Она является альтернативой перегруженной Геологической улице. Для сургутян это долгожданный проект. Новая магистраль теперь отвечает всем требованиям безопасности и упрощает передвижение по микрорайону», − говорится в сообщении.

По словам главы, для жителей здесь оборудуют около 2,5 тысячи квадратных метров новых тротуаров и 166 парковочных мест, в том числе для маломобильных граждан. Вдоль проезда также высадят зеленые насаждения.

Напоминаем, проезд Мунарева находится внутри квартала, за магазином «Росич». Жители и депутаты городской думы несколько лет добивались его ремонта. Работы начались в 2024 году и должны были завершиться летом 2025 года. Дорогу в итоге сделали и открыли для движения, однако благоустройство подрядчик не закончил. В этом году территорию планируют полностью привести в порядок.

В бюджете специально зарезервировали средства, чтобы полностью завершить объект.