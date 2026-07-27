В Сургутском районе продолжаются поиски мужчины после переворота лодки

За выходные на водоемах Югры произошло четыре происшествия. Два человека погибли, одного мужчину продолжают искать после опрокидывания лодки, а в Сургуте спасли ребенка. Об этом сообщили в МЧС Югры.

В субботу, 25 июля, на реке Сайме в Сургуте 12-летний мальчик оступился и упал в воду. Ребенка заметили во время патрулирования и быстро вытащили на берег. Помощь врачей ему не понадобилась.

В тот же день в карьере на территории СНТ «Сингапай» утонул мужчина 1977 года рождения. Его тело достали из воды. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи.

Еще одна трагедия произошла 26 июля в Кондинском районе. В озере Светлой Воды возле поселка Супра утонула женщина 1982 года рождения.

В этот же день на реке Пим возле Лянтора перевернулась лодка, в которой находились шесть человек. Пятеро смогли самостоятельно выбраться на берег. Еще одного мужчину найти не удалось. Поиски продолжаются.

С начала года на водоемах Югры зарегистрировали 44 происшествия. Погибли 33 человека, в том числе шестеро детей. Еще 25 человек удалось спасти, среди них шесть несовершеннолетних.

В МЧС напоминают: купаться нужно только в оборудованных местах, детей нельзя оставлять у воды без присмотра, а при выходе на лодке необходимо надевать спасательные жилеты. В экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.