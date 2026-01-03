Телефонные мошенники обманули пенсионера в Нижневартовске, но деньги удалось вернуть

В Нижневартовске пенсионеру удалось вернуть деньги, похищенные телефонными мошенниками, благодаря слаженной работе силовиков. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

«Личность владельца счета, получившего денежные средства от пенсионера, установлена. В целях защиты прав потерпевшего прокурор обратился в Комсомольский районный суд Ивановской области с исковым заявлением о взыскании в пользу пенсионера с владельца счета суммы неосновательного обогащения», – говорится в сообщении.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. В результате похищенные 140 тысяч рублей вернули потерпевшему в полном объеме.