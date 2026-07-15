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Жители Югры смогут рассказать о развитии городской среды на всероссийском конкурсе

Югорчан пригласили участвовать во всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»

Жители Югры смогут рассказать о развитии городской среды на всероссийском конкурсе
Фото Magnific

В Югре начался прием заявок на II Всероссийский конкурс «Блогеры благоустройства 2.0» для авторов материалов о развитии комфортной городской среды. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры». Участвовать могут жители от 12 лет индивидуально или командами до десяти человек. Конкурсантов разделят на четыре возрастные категории: 12-14 лет, 15-17 лет, 18-35 лет и старше 36 лет. Для команд категорию определят по возрасту самого старшего участника.

Работы принимают в 15 номинациях. Можно подготовить видеосюжет продолжительностью от одной до пяти минут, серию из шести фотографий или текст для блога объемом 1000-1500 знаков. Использовать нейросети разрешено, но доля сгенерированного контента не должна превышать 20%.

Для участия необходимо опубликовать работу на открытой странице во «ВКонтакте», добавить конкурсные хештеги и заполнить электронную анкету.

Заочный этап и прием заявок продлятся до 15 августа 2026 года. Очный финал для авторов лучших работ пройдет в октябре в одном из городов России.

Подробные условия и полный перечень номинаций размещены на сайте россия-территория-развития.рф.


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15 июля в 16:44, просмотров: 742, комментариев: 0
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