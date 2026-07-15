В Югре предложили запретить иностранцам заниматься сбором дикоросов

В Югре предложили включить рыболовство и сбор дикоросов в перечень видов деятельности, которыми не могут заниматься иностранные граждане. На проблему нарушений при заготовке кедрового ореха обратил внимание губернатор региона Руслан Кухарук, сообщает ugra-news.ru.

Вопрос обсудили на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. По словам исполняющей обязанности руководителя природоохранной службы Югры Светланы Король, площадь кедровых лесов в округе превышает 4,2 миллиона гектаров.

Биологический запас кедрового ореха оценивается в 280,6 тысячи тонн, а допустимый ежегодный объем заготовки — в 140,5 тысячи тонн.

В Югре собирать кедровые шишки разрешено только вручную и не раньше 25 августа. Можно подбирать уже упавшие плоды, а использовать колоты и другие приспособления, которые повреждают деревья, запрещено. Штраф за нарушения составляет от 1 до 5 тысяч рублей.

Руслан Кухарук отметил: «В Югре сбор шишки разрешен только с земли, однако до сих пор некоторые граждане проявляют варварство в отношении сбора дикоросов. К нам в регион приезжают граждане из других субъектов, нарушающие миграционное законодательство. В связи с этим поступили запросы от коренных жителей о том, чтобы включить традиционные виды деятельности – рыболовство и сбор дикоросов – в перечень видов деятельности, которыми не могут быть заняты иностранные граждане».

Правила заготовки кедрового ореха также планируют изменить на федеральном уровне. В Госдуму внесен законопроект, который позволит регионам определять места, сроки и нормы сбора для собственных нужд.

Для участников аукционов на аренду лесных участков могут ввести дополнительные требования, включая наличие инфраструктуры для переработки дикоросов. Власти рассчитывают, что это поможет сократить незаконный оборот кедрового ореха и развить перерабатывающие предприятия.