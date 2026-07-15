ФСБ предотвратила теракт на нефтяном предприятии в Нягани

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из нефтяных предприятий Югры. Подозреваемого задержали в Тюменской области, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, гражданин России действовал по заданию иностранных спецслужб и планировал диверсию на нефтяном объекте в Нягани. По версии следствия, он забрал из тайника взрывное устройство, после чего попытался скрыться.

При задержании сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрывное устройство, в состав которого входили 1,5 килограмма взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатор и таймер. Также у мужчины нашли мобильные телефоны с перепиской с куратором. В спецслужбе считают, что фигурант передавал иностранным спецслужбам сведения об объектах топливно-энергетического комплекса региона.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту. В ФСБ напомнили, что участник подготовки теракта может быть освобожден от уголовной ответственности, когда своевременно помогает предотвратить преступление и в его действиях нет другого состава.