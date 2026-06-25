Курьерская подработка стала одной из самых востребованных в Югре летом 2026 года

К началу летнего сезона курьерская занятость стала одним из самых востребованных видов подработки в Югре. По данным совместного исследования HeadHunter и «Самоката», число вакансий для курьеров в регионе в мае 2026 года выросло в два раза год к году.

В целом по России рынок подработок продолжает расти. Весной 2026 года количество вакансий с частичной занятостью увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доставка стала одним из самых быстрорастущих сегментов. В мае число курьерских вакансий в России выросло в три раза год к году. Доля таких предложений среди вакансий с частичной занятостью достигла 38% — максимума с начала 2026 года.

В Уральском федеральном округе по числу курьерских вакансий лидирует Свердловская область, на которую приходится 29% предложений. Югра занимает второе место с долей 23%, Челябинская область — третье с 21%.

Далее идут Тюменская область — 13%, Ямало-Ненецкий автономный округ — 9% и Курганская область — 5%.

Курьерская занятость также вошла в число лидеров по интересу соискателей. По итогам весны 2026 года на вакансии в сфере доставки пришлось 5% всех откликов в России, в Югре — 1%. Более высокий показатель показали только вакансии упаковщиков и комплектовщиков — 6%.

Основную аудиторию курьерских вакансий составляют кандидаты от 18 до 45 лет: на них приходится 77% всех откликов. В «Самокате» отмечают, что такая занятость интересна не только студентам — средний возраст курьера-партнера в 2025-2026 годах составляет 27 лет.

Мужчины остаются основной аудиторией курьерских вакансий: на них приходится 69% откликов. При этом в доставке постепенно растет женское присутствие. По итогам 2025 года в «Самокате» доля женщин составила 7% от общего числа действующих курьеров-партнеров.