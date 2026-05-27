Мусульмане Югры отмечают Курбан-байрам

Мусульмане отмечают Курбан-байрам – один из главных праздников ислама наряду с Ураза-байрамом. Он символизирует милосердие, жертвенность, духовное очищение и помощь ближним. Праздник связан с историей пророка Ибрахима, который был готов принести в жертву своего сына во имя веры, однако, согласно исламской традиции, был остановлен ангелом. Курбан-байрам также знаменует завершение хаджа – паломничества в Мекку.

С праздником жителей Югры и Сургута поздравили представители власти. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отметил, что праздник отражает ценности, близкие всем жителям региона.

«В Югре людей разных национальностей объединяют общие ценности: уважение к предкам, помощь ближним, бережное отношение к своим корням и традициям. Эти принципы ярко отражены в одном из главных событий в исламе – празднике Курбан-байрам», – подчеркнул глава региона.

Он пожелал мусульманам округа счастья, здоровья, добра и благополучия.

Глава Сургута Максим Слепов в поздравлении напомнил, что город остается многонациональным и многоконфессиональным.

«Сургут – город многонациональный. Мы всегда уважали и будем уважать традиции и культуру всех народов, всех религий. В Год единства народов России это особенно важно», – отметил он.

По словам мэра, Курбан-байрам остается праздником добрых дел и заботы о ближнем.

Председатель Думы Сургута Александр Олейников также поздравил мусульман с праздником и пожелал мира и согласия.

«Этот светлый день символизирует милосердие, духовное очищение и готовность прийти на помощь ближнему», – говорится в поздравлении председателя Думы.

Ранее в Сургуте временно перекрыли несколько центральных улиц из-за праздничных мероприятий, посвященных Курбан-байраму.