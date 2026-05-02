В поселке Высокий при пожаре погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей

В поселке Высокий города Мегиона в ночном пожаре погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. По его словам, ситуацию власти региона держат на личном контроле.

Сообщение о возгорании частного жилого дома поступило в 01:58. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений дом горел открытым пламенем, при этом существовала угроза распространения огня на соседние строения.

Пожар локализовали в 03:06, открытое горение ликвидировали в 03:30. Площадь пожара составила 142 квадратных метра. К тушению от МЧС России привлекли 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Губернатор поручил департаменту социального развития Югры совместно с администрацией муниципалитета организовать экстренную социальную и психологическую помощь близким погибших.

Руслан Кухарук также призвал жителей округа быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности. От имени правительства Югры он выразил соболезнования родным и близким погибших.