В Югре появится новый полигона ТКО для Нижневартовска и Мегиона

В Югре построят современный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для Нижневартовска, Мегиона и близлежащих поселков. Об этом сообщил «Стройкомплекс Югры». Как уточняется, это один из четырех полигонов, которые регион должен построить до конца 2028 года по дорожной карте, утвержденной губернатором Югры Русланом Кухаруком в декабре 2024 года. Новый объект для Нижневартовска должен стать четвертым межмуниципальным полигоном в округе.

Изначально полигон планировали ввести еще в 2023 году. Концессионное соглашение в 2020 году заключили с компанией «Нижневартовское экологическое объединение», входящей в «Корпорацию СТС» (в 2025 году она была национализирована, а часть ее владельцев отправились в СИЗО). Позже сроки несколько раз переносили, а летом 2025 года из обязательств концессионера вывели строительство подъездной дороги.

Подъезд к полигону построят за счет окружного бюджета. Конкурс уже провели, подрядчиком стало АО ГК «Северавтодор». Дорогу должны построить в 2026 году, а ввод самого полигона теперь намечен на декабрь 2027 года.

Сейчас участок под объект уже определен и находится в пользовании концессионера. Ведется разработка проектной документации, согласовываются технические условия, в том числе для строительства новой трансформаторной подстанции и прокладки кабельных линий. Также завершается оформление аренды земли.

Основные строительные работы, по данным источника, должны развернуться в ближайшие два года. В сообщении подчеркивается, что реализацию всех четырех полигонных проектов контролирует рабочая группа под личным руководством губернатора после срывов сроков и расторжения четырех концессий с прежними партнерами.

Сейчас в Югре работают только три межмуниципальных полигона — в Когалыме, Нягани и поселке Кедровый.