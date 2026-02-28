Самолет Utair из Сургута якобы пролетел над Ираном во время боевых действий

Самолет авиакомпании Utair, летящий из Сургута в Дубай, был замечен пользователями Flightradar в районе боевых действий, развернувшихся в Иране. Комментаторы предположили, что это «слабоумие и отвага» или стремление любой ценой попасть из сургутских холодов в дубайские +30. Однако это оказалось простым техническим сбоем, который иногда случается во Flightradar.

«Информация о том, что самолет Utair выполнял рейс Сургут – Дубай над закрытым воздушным пространством, не соответствует действительности, — прокомментировала ситуацию пресс-служба авиакомпании. — После введения ограничений воздушного пространства рейсы, находившиеся в пути, были возвращены в аэропорты вылета. Полеты над закрытыми районами воздушного пространства авиакомпанией не выполняются».

Сегодня, 28 февраля, США и Израиль объявили о проведении совместной военной операции в Иране. Небо над частью ближневосточного региона закрыто.