Дума Югры одобрила выделение более миллиарда рублей на три года, чтобы удерживать цены на электричество

В Югре одобрена программа по сдерживанию цен на электричество до 2028 года

Дума Югры одобрила выделение более миллиарда рублей на три года, чтобы удерживать цены на электричество
Фото pixabay.com

Дума Югры продлила до 2028 года меры по сдерживанию тарифов на электроэнергию, пишет NEFT. Механизм основан на субсидиях из окружного бюджета, которые компенсируют разницу между фактической стоимостью электроэнергии и регулируемой ценой для населения. Как сообщил депутат Андрей Осадчук, на эти цели предусмотрены 322,8 млн рублей в 2026 году, 357,5 млн — в 2027-м и 382,9 млн — в 2028-м.

Парламентарий отметил, что число жителей в децентрализованных зонах сокращается, а поселения постепенно переводят на центральные сети. По его словам, существует план по полной ликвидации таких зон к 2036 году.

Также, по словам депутата, обсуждается вопрос о целесообразности дальнейшего дотирования дорогой локальной энергетики. В качестве альтернативы рассматривается возможность инвестировать в строительство дорог к отдаленным поселениям, чтобы затем подключать их к общей сети.


Сегодня в 16:23
